郭柏妍洗腦魔音受賞識 成就解鎖挑戰跳唱廣告歌

出爐「飛躍進步女藝員」郭柏妍（Rosita）樣貌甜美，加上在《下流上車族》飾演「芊芊」人氣急升，大受觀眾喜愛，不過早前她《歡樂滿東華》一展歌喉之後，就被冠以「魔音」稱號，但她這把「魔音」卻獲得廣告商垂青，近日首次獲邀拍攝電視廣告，仲要挑戰跳唱廣告歌！