郭柏妍洗腦魔音受賞識 成就解鎖挑戰跳唱廣告歌
郭柏妍 畀自己首歌洗晒腦
現年25歲的郭柏妍日前在社交網分享自己首個廣告影片，並留言：「好多個第一次！第一次拍電視廣告，然後喺排舞老師嘅耐心指導下，第一次嘗試唱跳！大家覺得點先？」她又笑指當日一拍完，已經畀自己首歌洗晒腦，係咁loop住首歌！
狂戒口避走音
郭柏妍笑言今次是她難得大翻盤的機會，所以在為這首廣告歌錄音前，她已在屋企練習咗好耐，仲特別戒口唔食辣嘢同煎炸嘢，以及飲多啲水，以免出現走音、突然高音或者唱錯聲的情況，佢仲話好在這次只係自己一個人錄音，所以就唔會有帶偏其他人的慘劇出現！
自認跳舞表現OK
除咗廣告歌之外，郭柏妍又在廣告中首次挑戰跳唱，不過她自認表現得OK，感覺不算好難，應該可以過關，加埋其他Dancers一齊跳，出來效果仲好活潑㖭。
網民：魔音代表有魔力
雖然郭柏妍都自認把聲好「洗腦」，但網民就畀好多支持佢，大讚：「女神把聲好響亮，好提神！前途無限」、「好好聽呀，魔音代表有魔力嘅聲音，芊芊加油」、「呢首又唔係唱得太差，台慶首歌佢唔識用氣用力啫，跟老師學下應該會好啲嘅」、「又唱又跳，洗脫魔音之名」等等。
新劇《奪命提示》挑戰做打女
此外郭柏妍近日已開始投入新劇《奪命提示》的拍攝，劇中她將會同視帝陳山聰同大馬視后劉佩玥合作，陳山聰飾演其表哥，劉佩玥就飾演其上司，並會同丁子朗有感情線，仲要首次挑戰動作場面。
重溫《歡樂滿東華》郭柏妍走曬音
林敏驄早前率領《下流上車族》一班演員在《歡樂滿東華2022》獻唱《下流上車族》的主題曲籌款。林敏驄與郭柏妍在彩排時一同接受訪問，郭柏妍就話自己是浴室高手，搞到林敏驄都搞笑回覆道：「咁一定失禮啦，到時應該失敗告終喇！結果郭柏妍就真係唱到走曬音，仲要唱得最大聲！
郭柏妍辯稱食完辣辣壽司至走音
事後郭柏妍接受傳媒訪問時，對網民封她的歌喉為「魔音」表示驚訝，指自己今次都只係第一次唱，之前幾日已在家中瘋狂練習，叫大家包容一下，畀個機會佢，仲話下次一定會畀足200分努力，唱番好啲畀大家聽！最後她表示今次唱得唔好，係因為啱啱食完辣辣壽司，辣到佢不停咳，跟住把聲就開始走音！
林敏驄出手拯救郭柏妍
一鳴驚人的郭柏妍初次啼聲即成為熱話，該合唱片段更被熱播，而林敏驄事後就後製咗一個「終極好聽Balance版」放上社交網，幫愛女芊芊(郭柏妍)洗白返個污名，最好笑是有網民聽完新版問林敏驄與舊版有甚麼分別，林敏驄笑言只是整細聲咗，不少網民都撐郭柏妍不是歌星，即使唱得唔好亦冇所謂，看來她甚有觀眾緣。
郭柏妍爆林敏驄應承送新歌
郭柏妍的阿Q精神令網民加分，為此她更決心學唱歌擺脫「魔音」之名：「我決定學唱歌，進行『魔音改造計劃』，驄哥話會幫我作首新歌叫《魔性大發》，多謝佢幫我整咗個十級好聽版，仲話教我唱歌……我好期待，以佢嘅才華作歌應該一晚都起貨，嚟緊佢仲話有演唱會，我密謀喺佢個唱度一雪前恥。」呢個咁高難度嘅「魔音改造計劃」，林敏驄真係搞得掂？
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