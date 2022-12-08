郭柏妍「魔音」有救 林敏驄重製好聽版 誓學唱歌一雪前恥

日前《歡樂滿東華》出了一個令唔少網民都形容為「魔音」的郭柏妍，因為與林敏驄等人合唱《下流上車族》主題曲《一家人》，郭柏妍一鳴驚人，不過好彩有劇中阿爸林敏驄照住，為她重製「終極好聽balance版」，甚至寫新歌畀郭柏妍 。郭柏妍唔介意被冠以「魔音」之名，接受訪問時笑言好開心大家留意到佢，仲阿Q精神話好多謝林敏驄幫佢整咗個好聽版，決心要跟林敏驄學唱歌，希望做對方的演唱會嘉賓一雪前恥。