郭柏妍「魔音」有救 林敏驄重製好聽版 誓學唱歌一雪前恥
郭柏妍回應被封「魔音」
日前舉行的《歡樂滿東華》是郭柏妍入行後首次在大型節目中現場演歌，對於一開聲就爆咪被封「魔音」，郭柏妍日前接受無綫娛樂新聞台訪問時表示唔介意，她說：「我有聽返，其實係有少少魔音嘅，我覺得好開心，因為大家留意到我，《歡樂滿東華》嘛，緊係要帶啲歡樂畀大家啦！第一次唱live係一個嶄新嘅體驗，綵排時我都未開聲，點知食完辣辣壽司令到自己開咗聲，食完好快就獻唱，一開聲唱咁一聲嘅，真係唔好意思，好唔好聽唔緊要，最緊要唔好影響到其他人，佢哋真係行走嘅CD，係我耽誤咗佢哋，令大家耳朵流產了！」
林敏驄出手拯救郭柏妍
一鳴驚人的郭柏妍初次啼聲即成為熱話，該合唱片段更被熱播，而林敏驄事後就後製咗一個「終極好聽Balance版」放上社交網，幫愛女芊芊(郭柏妍)洗白返個污名，最好笑是有網民聽完新版問林敏驄與舊版有甚麼分別，林敏驄笑言只是整細聲咗，不少網民都撐郭柏妍不是歌星，即使唱得唔好亦冇所謂，看來她甚有觀眾緣。
郭柏妍爆林敏驄應承送新歌
郭柏妍的阿Q精神令網民加分，為此她更決心學唱歌擺脫「魔音」之名：「我決定學唱歌，進行『魔音改造計劃』，驄哥話會幫我作首新歌叫《魔性大發》，多謝佢幫我整咗個十級好聽版，仲話教我唱歌……我好期待，以佢嘅才華作歌應該一晚都起貨，嚟緊佢仲話有演唱會，我密謀喺佢個唱度一雪前恥。」呢個咁高難度嘅「魔音改造計劃」，林敏驄真係搞得掂？
常見問題
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