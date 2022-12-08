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郭柏妍「魔音」有救 林敏驄重製好聽版 誓學唱歌一雪前恥

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日前《歡樂滿東華》出了一個令唔少網民都形容為「魔音」的郭柏妍，因為與林敏驄等人合唱《下流上車族》主題曲《一家人》，郭柏妍一鳴驚人，不過好彩有劇中阿爸林敏驄照住，為她重製「終極好聽balance版」，甚至寫新歌畀郭柏妍 。郭柏妍唔介意被冠以「魔音」之名，接受訪問時笑言好開心大家留意到佢，仲阿Q精神話好多謝林敏驄幫佢整咗個好聽版，決心要跟林敏驄學唱歌，希望做對方的演唱會嘉賓一雪前恥。

郭柏妍 有睇《歡樂滿皮華》的網民，對呢一幕應該非常之難忘。
有睇《歡樂滿皮華》的網民，對呢一幕應該非常之難忘。（圖片來源：《歡樂滿東華》影片截圖）
郭柏妍 郭柏妍表示唔驚自己唱得差，最驚係影響到同台的其他表演唱。
郭柏妍表示唔驚自己唱得差，最驚係影響到同台的其他表演唱。（圖片來源：《歡樂滿東華》影片截圖）

郭柏妍回應被封「魔音」

日前舉行的《歡樂滿東華》是郭柏妍入行後首次在大型節目中現場演歌，對於一開聲就爆咪被封「魔音」，郭柏妍日前接受無綫娛樂新聞台訪問時表示唔介意，她說：「我有聽返，其實係有少少魔音嘅，我覺得好開心，因為大家留意到我，《歡樂滿東華》嘛，緊係要帶啲歡樂畀大家啦！第一次唱live係一個嶄新嘅體驗，綵排時我都未開聲，點知食完辣辣壽司令到自己開咗聲，食完好快就獻唱，一開聲唱咁一聲嘅，真係唔好意思，好唔好聽唔緊要，最緊要唔好影響到其他人，佢哋真係行走嘅CD，係我耽誤咗佢哋，令大家耳朵流產了！」

郭柏妍 郭柏妍接受娛樂新聞台訪問時承認自己有少少魔音。
郭柏妍接受娛樂新聞台訪問時承認自己有少少魔音。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
郭柏妍 郭柏妍表示當日綵排時未開聲，所以未見出事。
郭柏妍表示當日綵排時未開聲，所以未見出事。（圖片來源：[email protected]

林敏驄出手拯救郭柏妍

一鳴驚人的郭柏妍初次啼聲即成為熱話，該合唱片段更被熱播，而林敏驄事後就後製咗一個「終極好聽Balance版」放上社交網，幫愛女芊芊(郭柏妍)洗白返個污名，最好笑是有網民聽完新版問林敏驄與舊版有甚麼分別，林敏驄笑言只是整細聲咗，不少網民都撐郭柏妍不是歌星，即使唱得唔好亦冇所謂，看來她甚有觀眾緣。

郭柏妍 林敏驄在社交網上載了一個好聽版。
林敏驄在社交網上載了一個好聽版。（圖片來源：[email protected]林敏驄）
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（圖片來源：[email protected]林敏驄）
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（圖片來源：[email protected]林敏驄）

郭柏妍爆林敏驄應承送新歌

郭柏妍的阿Q精神令網民加分，為此她更決心學唱歌擺脫「魔音」之名：「我決定學唱歌，進行『魔音改造計劃』，驄哥話會幫我作首新歌叫《魔性大發》，多謝佢幫我整咗個十級好聽版，仲話教我唱歌……我好期待，以佢嘅才華作歌應該一晚都起貨，嚟緊佢仲話有演唱會，我密謀喺佢個唱度一雪前恥。」呢個咁高難度嘅「魔音改造計劃」，林敏驄真係搞得掂？

郭柏妍 林敏驄仲話要作首歌畀郭柏妍，連名都叫《魔性大發》，又話要教佢唱歌，郭柏妍開心表示今次焉知非福，仲話嚟緊在林敏驄的演唱會，希望有機會可以上台一雪前恥。
林敏驄仲話要作首歌畀郭柏妍，連名都叫《魔性大發》，又話要教佢唱歌，郭柏妍開心表示今次焉知非福，仲話嚟緊在林敏驄的演唱會，希望有機會可以上台一雪前恥。（圖片來源：無綫娛樂新聞台影片截圖）
郭柏妍
（圖片來源：[email protected]林敏驄）
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（圖片來源：[email protected]林敏驄）
郭柏妍
（圖片來源：[email protected]林敏驄）

郭柏妍 郭柏妍唔止成為新一代力捧花旦，仲有音樂鬼才林敏驄照住，真係行運一條龍。
郭柏妍唔止成為新一代力捧花旦，仲有音樂鬼才林敏驄照住，真係行運一條龍。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected][email protected]林敏驄、《歡樂滿東華》影片截圖，無綫娛樂新聞台影片截圖

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