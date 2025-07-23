麻雀樂團｜27歲郭柏妍為新劇犧牲20年長髮 剪髮一刻激動爆喊背後原因曝光
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郭柏妍剪髮片流出！眼泛淚光強忍不捨畫面震撼
郭柏妍為了紀念剪髮的歷史性時刻，特意將過程拍成影片放上網。片中所見，面對即將告別長髮，Rosita表現得相當緊張，全程嘟起小嘴，眼神充滿不捨，更一度激動至眼泛淚光，但仍努力保持冷靜以免影響髮型師。
她事後接受訪問時坦言，對剪短髮感到非常不捨，並透露了背後原因：「我由細到大都好少剪短頭髮，唯一一次係我婆婆叫我剪，剪完之後發現其實唔係好啱自己，之後嗰20年都冇試過短頭髮，所以呢次對於我嚟講係一個幾大膽嘅嘗試同挑戰。」她表示，雖然不捨，但認為作為演員這是一大突破，並感謝監製及工作人員花費大量時間，為她設計出最適合的短髮造型，希望觀眾會喜歡她的新形象。
郭柏妍台灣跌傷手忍痛練琴！家居練習照驚見神秘格仔
除了剪短髮，郭柏妍在《麻雀樂團》中飾演熱愛大提琴的少女，為此她亦下了不少苦功。雖然本身有吹奏單簧管的經驗，但拉奏大提琴可謂由零開始。據劇組透露，Rosita在開拍前數個月已秘密練兵，更會自動自覺將練習片段傳給劇組檢討。
她受訪時坦言過程艱辛：「好多謝監製畀咗個好好嘅機會我學大提琴，但嗰時因為好不幸喺台灣踩滑板時整親手，一路都唔係幾好得番，有段時間真係拉唔到。」幸好傷勢好轉後，她便立即追回進度，每日勤加練習，希望能讓演出看起來更具說服力。有趣的是，從劇組提供的練習照可見，Rosita竟在幾張家居Look照片上打上「特別的馬賽克」，畫面相當搞笑。
新劇《麻雀樂團》演純真少女！郭柏妍清爽短髮逆齡似大學生
這次郭柏妍在新劇《麻雀樂團》中，將與譚俊彥、李佳芯、姜大衛等好戲之人合作。劇中她飾演麻雀館第二代老闆司徒久（譚俊彥飾）的親生女沈家明，二人將會上演一場波折重重的相認故事。據悉，這次剪短髮正是金牌監製羅永賢為了讓郭柏妍更貼合純真少女角色而提出的建議。換上一頭清爽短髮的她，外貌比真實年齡27歲更顯青春，充滿大學生的氣息，可見這次形象改造非常成功，也令人更加期待她在劇中的演出。