麻雀樂團｜27歲郭柏妍為新劇犧牲20年長髮 剪髮一刻激動爆喊背後原因曝光

現年27歲的郭柏妍（Rosita）近年備受力捧，劇接劇機會不斷！近日她為TVB新劇《麻雀樂團》作出重大犧牲，忍痛剪掉留了超過20年的長髮。網上更流出她剪髮一刻的影片，只見她全程嘟嘴、眼泛淚光，流露不捨之情，場面令人相當心酸。除了形象大改造，她更為角色挑戰高難度樂器大提琴，更曾因意外受傷影響進度，究竟背後隱藏著怎樣的辛酸故事？