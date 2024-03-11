郭柏妍孖前港姐曬香肩長腿鬥吸睛 對方搭上富二代超富貴

郭柏妍（Rosita）自2020年憑港姐季軍身份入行後，甜美的外表一直讓她深受觀眾喜愛。日前網上流傳一系列郭柏妍身穿性感Tube Dress的美照，身旁還有2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney），二人齊齊同框鬥吸睛！