郭柏妍A0破滅 與《愛‧回家》頭皮吳卓衡齊出席生日P 疑戀情浮面

去年的港姐季軍郭柏妍，出道後即備受力捧，一年間已拍4套電視劇，曾在參選期間透露戀愛狀態是「A0」的郭柏妍，據知已經初嘗情愛滋味。繼早前有傳媒踢爆她與《愛‧回家》中飾演「頭皮」的吳卓衡過從甚密後，日前郭柏妍24歲生日，與張彥博、何廣沛等一齊開生日P，吳卓衡亦在場陪住，似乎戀情漸浮面。

文：東方新地 ｜圖：郭柏妍 IG、吳卓衡 IG、TVB截圖、新傳媒圖庫