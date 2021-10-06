郭柏妍A0破滅 與《愛‧回家》頭皮吳卓衡齊出席生日P 疑戀情浮面
去年的港姐季軍郭柏妍，出道後即備受力捧，一年間已拍4套電視劇，曾在參選期間透露戀愛狀態是「A0」的郭柏妍，據知已經初嘗情愛滋味。繼早前有傳媒踢爆她與《愛‧回家》中飾演「頭皮」的吳卓衡過從甚密後，日前郭柏妍24歲生日，與張彥博、何廣沛等一齊開生日P，吳卓衡亦在場陪住，似乎戀情漸浮面。
文：東方新地 ｜圖：郭柏妍 IG、吳卓衡 IG、TVB截圖、新傳媒圖庫
郭柏妍24歲生日
日前郭柏妍24歲生日，原來與張彥博同日生，所以一班同事好友包括何廣沛、郭子豪、奶仔等，特別為二人開生日會慶祝。壽星仔張彥博在社交網上載了多段短片，當中一段與郭柏妍一齊捧住生日蛋糕，好友一齊熱烈地唱生日歌，非常開心，片中除了看到郭子豪女友鄧卓殷外，與郭柏妍傳緋聞的《愛‧回家》頭皮吳卓衡亦在場。
頭皮刻意迴避鏡頭
在張彥博突擊下，吳卓衡明顯好避忌，以手機遮面，而各人在社交網放相亦唔見有任何郭柏妍與吳卓衡同框的合照，公開的只有全男班的合照，擺明此地無銀。
有共識發展地下情
據知郭柏妍與吳卓衡拍拖一事在朋友圈內已是公開的秘密，不過礙於事業剛起步的二人，收埋戀情百利而無一害。
合作《白色強人II》邂逅
郭柏妍樣子甜美清純，更被網民稱為「港版周子瑜」，參選時曾自爆戀愛狀態是「A0」，即沒有任何戀愛經驗，純過白紙。不過，早前有報導指郭柏妍原來已經暗撻《愛‧回家之開心速遞》中飾演「頭皮」的吳卓衡大半年，二人於去年底合作電視劇《白色強人II》邂逅，在男方力追下，火速打動女方芳心。
前後腳鬼祟「合體」搭的士
早前二人更被拍到出席完活動後，先前後腳分開坐巴士，之後再鬼祟「合體」搭的士離開。不過當傳媒向「頭皮」吳卓衡求證二人戀情時，他卻極力否認，只承認大家是好朋友關係，表示「咁啱」一齊跟Sunny Wong學跳舞撞到，他又指女方剛剛開始拍劇遇到好多問題，所以都有互相提點，還說現在「一切以事業為重」，否認戀情。