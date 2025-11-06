TVB力捧小花郭柏妍圍爐不成反被教訓 兩套台慶劇演技遭花式狠批
郭柏妍Threads發文求同情反遭炮轟
郭柏妍在Threads上留言：「有一種感覺是，希望大家都會顧及我感受」，本意是希望觀眾能夠體諒她的感受，但網民卻不買帳。有網民直接回應「你入得演員呢行，係要識得演戲，唔係要求觀眾『扮』好喜歡你」，更有人指出「你除咗畀人讚靚幾何會聽到有人讚你演技好先，你拍劇機會比其他人多咁多，但演技一直冇進步過唔過得去先」。網民普遍認為她作為藝人應該接受批評，而非要求觀眾遷就她的感受。
TVB力捧女星被指演技停滯不前
自2020年香港小姐競選奪得季軍後，郭柏妍便獲得TVB大力栽培，接連在多套劇集中擔任重要角色。然而網民對她的演技進步卻不太認同，有人留言「其實你機會已俾人別人多，一套接一套冇停過，但你每套嘅演繹也一樣，碌大對眼，著短褲露長腿就叫做演戲？希望你真係有用心」。另有網民更直言「搵咁多錢一個月，仲要其他人顧及你嘅感受真係好鬼死貪心，重點係你真係做得唔好喎」。
《新聞女王2》《金式森林》演出再受質疑
在11月10日開播的《新聞女王2》中，郭柏妍延續上一季的角色設定，繼續飾演採訪能力並無明顯進步的花瓶主播。而在同期熱播的《金式森林》裡，她飾演「金式森林」家族辦公室成員高靜，角色設定為正直敢言，並與羅天宇有感情線發展。儘管獲得不少戲份和重要角色，但觀眾對她的表現仍有保留，認為演技未有明顯提升。
網民建議郭柏妍學習前輩經驗
面對郭柏妍的抱怨，網民除了批評外也有建設性意見。有人以佘詩曼為例，留言「佘詩曼剛剛出道時都俾人噴到一臉屁，佢都要用時間浸番嚟，所以你都仲有時間俾心機學下點樣演戲」。網民普遍認為作為藝人必須承受批評，並建議她應該將精力放在提升演技上，而非期望觀眾的包容。另有網民提醒「心啦，食得鹹魚抵得渴，要做藝人就預咗比人批評」，認為她應該調整心態面對外界聲音。
新聞女王大結局｜郭柏妍首集犧牲色相 扮醜出場
無綫小花郭柏妍在《新聞女王》中第一集就驚喜登場。郭柏妍一出場就在大學座談會中，與嘉賓SNK電視新聞主播佘詩曼合謀，發問刁難問題令廣翔重工盧主席出醜。郭柏妍今次犧牲色相、扮醜出場，以一位不修邊幅但對新聞充滿熱誠的大學生現身。雖然郭柏妍在劇中戴曬眼鏡，又化淡妝，但都無損其美貌，夠曬清純又可愛。