TVB力捧小花郭柏妍圍爐不成反被教訓 兩套台慶劇演技遭花式狠批

TVB人氣小花郭柏妍早前在社交平台Threads發文抒發感受，圍爐不成反而引來更多批評聲音。這位2020年香港小姐季軍出身的女藝人，近期在兩套台慶劇《新聞女王2》和《金式森林》中的演技表現，再次成為網民熱議焦點，批評聲浪一浪接一浪。