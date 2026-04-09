郭柏妍拍片自嘲分享「入雪櫃」心得 工作「清零」尚有兩齣重頭劇集未播
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郭柏妍近日在社交平台發布一段便利店「入雪櫃」影片，表面上是分享選擇困難症的日常煩惱，但網民紛紛解讀為她對TVB雪藏傳聞的巧妙回應。影片中她手持兩支飲料猶豫不決，最終兩樣都不買轉身離開，配上「每次入雪櫃的煩惱」字句，被指暗藏深層含意。這段創意十足的影片迅速引起熱議，粉絲留言力撐她捍衛個人社交媒體自主權。
郭柏妍便利店影片暗藏玄機
郭柏妍在影片中站在便利店雪櫃前，手拿茶和果汁兩支不同飲料，配上「每次入雪櫃的煩惱」、「你的選擇是？」、「全都要？我走先！」等文字。最後她兩支都沒有買，轉身離開雪櫃，並附上從雪櫃內部向外拍攝的「幕後花絮」鏡頭。影片看似輕鬆搞笑，但網民普遍認為「雪櫃」一詞在演藝圈有特殊含意，「入雪櫃」正是被「雪藏」的雙關語。
TVB推ACN新政策引爭議
據報道指TVB為保障藝人形象及網絡風險管理，推出全新「藝人創作者網絡」（ACN）商業策略，要求藝人交出個人社交平台帳號及密碼作「中央管理」，統一監管發文內容。此外藝人完約後一年內，社交帳號仍需歸TVB管理。消息指藝人內部對新政策感到不滿，認為私隱被冒犯。郭柏妍與游嘉欣原本都是綜藝選秀節目《魔音女團》的大熱人選，但因拒絕簽署新條款而遭雪藏，無緣繼續參加節目。
郭柏妍影片隱喻二選一困境
網民深度解讀郭柏妍的影片內容，認為手中兩支飲料象徵她面臨的抉擇：一邊是聽從公司安排交出帳號保住工作，另一邊是堅持私隱拒絕簽約面臨雪藏。她最終選擇「我走先」離開，隱喻寧願暫時放下工作也要守護個人社交平台自主權。影片中從雪櫃內往外拍攝的鏡頭，視覺上呈現被透明玻璃隔絕的感覺，進一步強化「被困雪櫃」的意象。目前郭柏妍還有《夫妻的博弈》及去年10月拍攝的《飛常日誌II》等劇集未播映。
網民力撐捍衛社交媒體自主權
郭柏妍的影片發布後，網民留言踴躍表達支持。有粉絲留言「即使離開TVB我都會繼續支持你 自由無價」、「支持你捍衛個人社交媒體自主權」，獲得多個讚好。不少網民理解影片的雙關含意，留言「TVB雪緊你。大家會支持你」、「保護個人私隱好重要」。更有網民以劉德華為例鼓勵她「Rosita你是有實力，去到那裏也發光，當年劉德華也被TVB入雪櫃」。
圖片來源：IG@rositakpyy、IG相片資料或影片來源：原文刊於新假期