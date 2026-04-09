郭柏妍拍片自嘲分享「入雪櫃」心得 工作「清零」尚有兩齣重頭劇集未播

郭柏妍近日在社交平台發布一段便利店「入雪櫃」影片，表面上是分享選擇困難症的日常煩惱，但網民紛紛解讀為她對TVB雪藏傳聞的巧妙回應。影片中她手持兩支飲料猶豫不決，最終兩樣都不買轉身離開，配上「每次入雪櫃的煩惱」字句，被指暗藏深層含意。這段創意十足的影片迅速引起熱議，粉絲留言力撐她捍衛個人社交媒體自主權。