25歲郭柏妍出席TVB頒獎禮變時裝車禍　曬性感被網友恥笑：谷到好肉酸

前天（8日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮2022》所有獎項也塵埃落定，當晚焦點無數，其中之一便是現年25歲的郭柏妍（Rosita）首次獲提名即打低多名前輩奪得「飛躍進步女藝員」。被封為「A0女神」的她於2020年參選港姐入行，她去年四套劇集中挑戰不同角色，盡顯其可塑性。