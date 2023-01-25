郭栢妍丁子朗示範情侶健身動作 大膽程度嚇窒觀眾：擺明益丁子朗

新春佳節的到來，不少藝人都紛紛向粉絲們拜年祝賀。去年人氣爆燈的《下流上車族》一班演員昨天現身《東張西望》，為了迎接新春，一班演員在節目中齊齊示範健身動作。其中近日傳出緋聞的郭栢妍和丁子朗更情侶檔上陣，親身示範情侶健身動作，兩人所示範的動作大膽到嚇窒觀眾！