郭栢妍丁子朗示範情侶健身動作 大膽程度嚇窒觀眾：擺明益丁子朗
郭栢妍丁子朗情侶檔上陣 親身示範大膽健身動作
在《下流上車族》中飾演情侶的郭栢妍和丁子朗，昨日在《東張西望》亦以情侶檔身份上陣，親自示範大膽健身動作。郭栢妍率先要跳到丁子朗身上，以大腿夾實丁子朗條腰，然後再凌空做出仰臥起坐的動作。郭栢妍一跳上丁子朗身上已經非常危危扶，丁子朗亦毫不避忌地一手攬實郭栢妍條腰，一手捉實郭栢妍大腿。動作大膽程度嚇窒一班觀眾之餘，在場的其他演員亦睇到喂哇鬼叫，郭栢妍都做到面紅紅，場面既尷尬又好笑！
江美儀身穿背心露肌
除此之外，今年已經51歲的江美儀亦大曬fit爆身段，身穿黑色運動背心現身，先後示範多個健身動作，其中亦有與健身教練關曜儁一起示範情侶仰臥起坐動作。年紀有返咁上下，歷練比郭栢妍要多的江美儀做起仰臥起坐動作時，非常熟手之餘仲要面不改容！
大膽程度惹網民熱議：擺明益丁子朗
昨日《東張西望》一出街，即刻惹來大批網民熱議。不少網民認為郭栢妍和丁子朗所做的情侶健身動作太大膽，又替郭栢妍感到不值：「芊芊面都紅哂，好心大台唔好搞呢D破壞佢清純形象啦,」、「無人問阿教練，點解要夾住個男人做sit up」、「搞到丁丁耳都红」、「做gym都玩到咁意淫，大台真犀利」、「擺明益丁子朗」等。
https://www.youtube.com/watch?v=OqL-JlAyFQc
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：八三夭演唱會（1月27日優先發售）、林俊傑演唱會（加場門票1月25日優先發售）、BLACKPINK澳門演唱會（2月4日預購）、林敏驄演唱會、周興哲演唱會（1月28日公開發售）、周杰倫演唱會、COLLAR演唱會、Twins演唱會、鄭秀文演唱會、鄭欣宜演唱會；喜歡K-pop的你亦有福了，NCT DREAM亦在香港開演唱會！Sundaykiss為你整合了香港演唱會一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
農曆新年有什麼好去處及必買必食優惠推介？
農曆新年必要與朋友、家人團聚，除了有2023新年好去處外，今年香港有5大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！視覺滿足完後，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合團年飯到會2023推介、新年盆菜外賣直送及年糕優惠推介2023。如果想親自出馬，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜和黃金糕食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結。