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郭栢妍丁子朗示範情侶健身動作 大膽程度嚇窒觀眾：擺明益丁子朗

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新春佳節的到來，不少藝人都紛紛向粉絲們拜年祝賀。去年人氣爆燈的《下流上車族》一班演員昨天現身《東張西望》，為了迎接新春，一班演員在節目中齊齊示範健身動作。其中近日傳出緋聞的郭栢妍和丁子朗更情侶檔上陣，親身示範情侶健身動作，兩人所示範的動作大膽到嚇窒觀眾！

郭栢妍丁子朗情侶檔上陣 親身示範大膽健身動作

在《下流上車族》中飾演情侶的郭栢妍和丁子朗，昨日在《東張西望》亦以情侶檔身份上陣，親自示範大膽健身動作。郭栢妍率先要跳到丁子朗身上，以大腿夾實丁子朗條腰，然後再凌空做出仰臥起坐的動作。郭栢妍一跳上丁子朗身上已經非常危危扶，丁子朗亦毫不避忌地一手攬實郭栢妍條腰，一手捉實郭栢妍大腿。動作大膽程度嚇窒一班觀眾之餘，在場的其他演員亦睇到喂哇鬼叫，郭栢妍都做到面紅紅，場面既尷尬又好笑！

郭栢妍 丁子朗都有同教練示範咗先，郭栢妍係後面已經睇到面有難色！
丁子朗都有同教練示範咗先，郭栢妍係後面已經睇到面有難色！（圖片來源：[email protected]東張+ 截圖）
郭栢妍 郭栢妍一跳上丁子朗身上已經危危扶，要跌唔跌咁！
郭栢妍一跳上丁子朗身上已經危危扶，要跌唔跌咁！（圖片來源：[email protected]東張+ 截圖）
郭栢妍 丁子朗即刻一手攔腰，一手捉實郭栢妍大腿，以免郭栢妍跌親。
丁子朗即刻一手攔腰，一手捉實郭栢妍大腿，以免郭栢妍跌親。（圖片來源：[email protected]東張+ 截圖）
郭栢妍 郭栢妍一路做健身動作，一路緊閉雙眼！
郭栢妍一路做健身動作，一路緊閉雙眼！（圖片來源：[email protected]東張+ 截圖）
郭栢妍 做到面都紅曬！
做到面都紅曬！（圖片來源：TVB《東張西望》截圖）

江美儀身穿背心露肌

除此之外，今年已經51歲的江美儀亦大曬fit爆身段，身穿黑色運動背心現身，先後示範多個健身動作，其中亦有與健身教練關曜儁一起示範情侶仰臥起坐動作。年紀有返咁上下，歷練比郭栢妍要多的江美儀做起仰臥起坐動作時，非常熟手之餘仲要面不改容！

郭栢妍 今年已經51歲的江美儀穿上黑色背心，大曬fit爆身形！
今年已經51歲的江美儀穿上黑色背心，大曬fit爆身形！（圖片來源：[email protected]東張+ 截圖）
郭栢妍 江美儀同樣有份與教練做情侶健身動作
江美儀同樣有份與教練做情侶健身動作（圖片來源：[email protected]東張+ 截圖）
郭栢妍 做得非常標准！
做得非常標準！（圖片來源：[email protected]東張+ 截圖）

大膽程度惹網民熱議：擺明益丁子朗

昨日《東張西望》一出街，即刻惹來大批網民熱議。不少網民認為郭栢妍和丁子朗所做的情侶健身動作太大膽，又替郭栢妍感到不值：「芊芊面都紅哂，好心大台唔好搞呢D破壞佢清純形象啦,」、「無人問阿教練，點解要夾住個男人做sit up」、「搞到丁丁耳都红」、「做gym都玩到咁意淫，大台真犀利」、「擺明益丁子朗」等。

郭栢妍
（圖片來源：網民留言截圖）
郭栢妍
（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）
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（圖片來源：網民留言截圖）

https://www.youtube.com/watch?v=OqL-JlAyFQc

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圖片來源：TVB《東張西望》截圖、[email protected]東張+截圖、網民留言截圖

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