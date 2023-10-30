冰上火花｜「細細聲」28歲郭爾君為御用MV女主角 演勻視后影后年輕版
冰上火花ViuTV｜「細細聲」角色介紹
冰上火花｜郭爾君角色
郭爾君飾演「細細聲」郭芷樺
- 冰球運動員
- 冰球隊「火花隊」隊員（11號），司職中鋒
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冰上火花「細細聲」｜郭爾君被稱「文青女神」曾拍18個MV
現年28歲的郭爾君外表cool cool地兼且帶有神秘感，再加上一身簡約的打扮而得到「文青女神」的稱號。她近年亦經常獲邀擔任MV女主角，例如林家謙的《下一位前度》、馮允謙《尋找白金漢》和陳柏宇《悔過書》等等都能見到她的演出，不經不覺就已經拍過18個MV，相當多產。
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曾演鄧萃雯、張艾嘉年輕版
郭爾君於2016年在香港演藝學院表演系畢業，同年參演由馬浚偉首次自編自導和主演的舞台劇《偶然·徐志摩》，又主演獲得金馬最佳劇情短片獎的鮮浪潮短片《紅棗薏米花生》。之後她轉戰影視圈，先後在ViuTV單元劇《回憶備份》和《寂寞是幫兇》中擔任過女主角，之後又在ViuTV劇集《 婚內情 》中飾演過鄧萃雯的年輕版角色，在電影《燈火闌珊》中更飾演張艾嘉的年輕版本，演技不輸視后和影后。郭爾君隨後更與張艾嘉齊齊入圍香港編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後5強，不過最終敗給《神探大戰》劉青雲。
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郭爾君曾挑戰做女團
郭爾君於2017年內第一次幫ViuTV拍節目，當時夥拍廖子妤雙雙擔任《新世紀山陰戀事》主持，直到2021年前她參演另一ViuTV節目《YOLO的練習曲》，令外界一度以為她有意轉型做偶像，但實質上該節目並非選秀節目，而是一個真人真事改編的短篇單元劇去解構女團的真面目，她與kayan9896、Jessica、Nancy及Candy Wong等多名靚女KOL齊齊着制服扮演女團成員，人氣及知名度急升。
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冰上火花ViuTV｜劇情介紹
冰上火花｜劇情簡介
陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、柯煒林、黃奕晨、林愷鈴等人主演的電影《冰上火花》中，Ian陳卓賢擔任男主角，將挑戰冰上曲棍球。他和AK分別是「火花隊」及「暴風隊」的成員。
百威（柯煒林）和千帆（陳卓賢）作為兩兄弟，性格相距甚遠，哥哥百威充滿陽光氣息，帶領球隊勇往直前，即使面對強敵天城，他總覺得人只要努力、懷著熱血和夢想便能獲勝⋯豈料他卻在更衣室裡意外猝死。剩下來的弟弟千帆曾經討厭哥哥的熱血，他覺得自己再努力也追不上哥哥的球技，沒想到如今剩下他這個沒用的人⋯還有哥哥的女友阿Yu。自從百威死後，千帆和阿Yu過著頹廢的生活，靠懷緬百威的生平趣事來苟且偷生，而百威帶領的火花隊就四分五裂，一蹶不震⋯
直至，千帆出售百威的冰球器材時遇到陽光少女阿豆（張芷澄飾），重燃千帆的鬥志，並重組火花隊，也重新裝修在工廈裡的仿冰場，重投業務。未幾，千帆和火花隊在冰場上遇到哥哥昔日的勁敵天城和暴風隊，他們再次感到自己的無力，但同時明白百威的熱血並不是一股傻勁，而是當你真正喜歡一件東⻄時，你自然會有全力以赴的決心，即使機會渺茫，你也會想獲得勝利，他們誓要把宿敵打敗，並向職業聯賽進發!
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冰上火花ViuTV｜劇情預告片
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