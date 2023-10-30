冰上火花｜「細細聲」28歲郭爾君為御用MV女主角 演勻視后影后年輕版

ViuTV新劇《冰上火花》將於10月30日（周一）晚上9點半首播，除了有MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Lokman（楊樂文）和Anson Kong（江𤒹生）助陣之外，女角色亦非常搶鏡，其中飾演冰球隊「火花隊」中鋒「郭子華」的郭爾君（Alma）更是大有來頭，飾過年輕版張艾嘉，更與張艾嘉齊齊入圍香港電影編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」……