冰上火花郭爾君

冰上火花｜「細細聲」28歲郭爾君為御用MV女主角 演勻視后影后年輕版

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ViuTV新劇《冰上火花》將於10月30日（周一）晚上9點半首播，除了有MIRROR成員Ian（陳卓賢）、Lokman（楊樂文）和Anson Kong（江𤒹生）助陣之外，女角色亦非常搶鏡，其中飾演冰球隊「火花隊」中鋒「郭子華」的郭爾君（Alma）更是大有來頭，飾過年輕版張艾嘉，更與張艾嘉齊齊入圍香港電影編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」……

即睇《冰上火花》劇情介紹+角色演員表

冰上火花ViuTV｜「細細聲」角色介紹

冰上火花劇情目錄

郭爾君 冰上火花 冰上火花 《冰上火花》即將於10月30日開播！
《冰上火花》即將於10月30日開播！（圖片來源：MakerVille）

冰上火花｜郭爾君角色

郭爾君飾演「細細聲」郭芷樺

  • 冰球運動員
  • 冰球隊「火花隊」隊員（11號），司職中鋒
郭爾君 冰上火花 郭爾君Alma）飾演「郭子華」一角。
郭爾君（Alma）飾演「郭子華」一角。（圖片來源：[email protected]


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冰上火花「細細聲」｜郭爾君被稱「文青女神」曾拍18個MV

現年28歲的郭爾君外表cool cool地兼且帶有神秘感，再加上一身簡約的打扮而得到「文青女神」的稱號。她近年亦經常獲邀擔任MV女主角，例如林家謙的《下一位前度》、馮允謙《尋找白金漢》和陳柏宇《悔過書》等等都能見到她的演出，不經不覺就已經拍過18個MV，相當多產。

郭爾君 冰上火花 郭爾君外表cool cool地兼且帶有神秘感。
郭爾君外表cool cool地兼且帶有神秘感。（圖片來源：《下一位前度》MV）
郭爾君 冰上火花 演慘情戲一流。
演慘情戲一流。（圖片來源：《悔過書》MV）
郭爾君 冰上火花 她拍過18個MV，說她是御用MV女主角絕對沒有講錯。
她拍過18個MV，說她是御用MV女主角絕對沒有講錯。（圖片來源：《尋找白金漢》MV）


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曾演鄧萃雯、張艾嘉年輕版

郭爾君於2016年在香港演藝學院表演系畢業，同年參演由馬浚偉首次自編自導和主演的舞台劇《偶然·徐志摩》，又主演獲得金馬最佳劇情短片獎的鮮浪潮短片《紅棗薏米花生》。之後她轉戰影視圈，先後在ViuTV單元劇《回憶備份》和《寂寞是幫兇》中擔任過女主角，之後又在ViuTV劇集《 婚內情 》中飾演過鄧萃雯的年輕版角色，在電影《燈火闌珊》中更飾演張艾嘉的年輕版本，演技不輸視后和影后。郭爾君隨後更與張艾嘉齊齊入圍香港編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後5強，不過最終敗給《神探大戰》劉青雲。

郭爾君 冰上火花 雖然拍過不少舞台劇，但郭爾君至今只演過一部電視劇《 婚內情 》，在劇中飾演女主角鄧萃雯的年輕版角色。
郭爾君在《 婚內情 》中飾演女主角鄧萃雯的年輕版角色。（圖片來源：新傳媒資料庫）
郭爾君 冰上火花 在電影《燈火闌珊》中更飾演張艾嘉的年輕版本。
在電影《燈火闌珊》中更飾演張艾嘉的年輕版本。（圖片來源：《燈火闌珊》劇照）
郭爾君 冰上火花 更與張艾嘉齊齊入圍香港編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後5強。
更與張艾嘉齊齊入圍香港編劇家協會「2022年度最佳電影角色獎」最後5強。（圖片來源：《燈火闌珊》劇照）


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郭爾君曾挑戰做女團

郭爾君於2017年內第一次幫ViuTV拍節目，當時夥拍廖子妤雙雙擔任《新世紀山陰戀事》主持，直到2021年前她參演另一ViuTV節目《YOLO的練習曲》，令外界一度以為她有意轉型做偶像，但實質上該節目並非選秀節目，而是一個真人真事改編的短篇單元劇去解構女團的真面目，她與kayan9896、Jessica、Nancy及Candy Wong等多名靚女KOL齊齊着制服扮演女團成員，人氣及知名度急升。

郭爾君 冰上火花

郭爾君 冰上火花


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冰上火花ViuTV｜劇情介紹

冰上火花｜劇情簡介

陳卓賢（Ian）、江𤒹生（AK）、楊樂文（Lokman）、柯煒林、黃奕晨、林愷鈴等人主演的電影《冰上火花》中，Ian陳卓賢擔任男主角，將挑戰冰上曲棍球。他和AK分別是「火花隊」及「暴風隊」的成員。

百威（柯煒林）和千帆（陳卓賢）作為兩兄弟，性格相距甚遠，哥哥百威充滿陽光氣息，帶領球隊勇往直前，即使面對強敵天城，他總覺得人只要努力、懷著熱血和夢想便能獲勝⋯豈料他卻在更衣室裡意外猝死。剩下來的弟弟千帆曾經討厭哥哥的熱血，他覺得自己再努力也追不上哥哥的球技，沒想到如今剩下他這個沒用的人⋯還有哥哥的女友阿Yu。自從百威死後，千帆和阿Yu過著頹廢的生活，靠懷緬百威的生平趣事來苟且偷生，而百威帶領的火花隊就四分五裂，一蹶不震⋯

直至，千帆出售百威的冰球器材時遇到陽光少女阿豆（張芷澄飾），重燃千帆的鬥志，並重組火花隊，也重新裝修在工廈裡的仿冰場，重投業務。未幾，千帆和火花隊在冰場上遇到哥哥昔日的勁敵天城和暴風隊，他們再次感到自己的無力，但同時明白百威的熱血並不是一股傻勁，而是當你真正喜歡一件東⻄時，你自然會有全力以赴的決心，即使機會渺茫，你也會想獲得勝利，他們誓要把宿敵打敗，並向職業聯賽進發!

郭爾君 冰上火花 郭爾君飾演冰球隊「火花隊」隊員，司職中鋒。
郭爾君飾演冰球隊「火花隊」隊員，司職中鋒。（圖片來源：[email protected]
郭爾君 冰上火花 她飾演郭子華一角。
她飾演郭子華一角。（圖片來源：[email protected]
郭爾君 冰上火花 劇集即將播出。
劇集即將播出。（圖片來源：[email protected]


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冰上火花ViuTV｜劇情預告片

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：MakerVille、[email protected]、《悔過書》MV、《下一位前度》MV、《尋找白金漢》MV、新傳媒資料庫、《燈火闌珊》劇照

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