郭珮文首次挑戰激情戲 色誘丁子朗自爆一原因感不適

無綫「咪神」郭珮文最近北上拍攝內地短劇《為何她們愛上我》，劇中大膽演出色誘戲份引起網民熱議。她身穿性感白恤衫配黑絲造型，主動出擊引誘男主角丁子朗，面對咪神的近距離進攻，丁子朗顯得相當尷尬，左閃右避試圖擺脫性感尤物的步步進擊。這場充滿張力的色誘戲背後，原來隱藏著不為人知的拍攝秘辛。