郭珮文首次挑戰激情戲 色誘丁子朗自爆一原因感不適
無綫「咪神」郭珮文最近北上拍攝內地短劇《為何她們愛上我》，劇中大膽演出色誘戲份引起網民熱議。她身穿性感白恤衫配黑絲造型，主動出擊引誘男主角丁子朗，面對咪神的近距離進攻，丁子朗顯得相當尷尬，左閃右避試圖擺脫性感尤物的步步進擊。這場充滿張力的色誘戲背後，原來隱藏著不為人知的拍攝秘辛。
郭珮文首次挑戰色誘戲份超尷尬
拍攝現場氣氛相當微妙，郭珮文作性感打扮借故引誘丁子朗，雖然劇情需要她展現主動進攻的一面，但實際拍攝過程卻充滿挑戰。從曝光的片段可見，她穿著白色恤衫配搭黑色絲襪，造型極具誘惑力，但要在鏡頭前呈現這種大膽演出，對向來較為保守的她來說絕不容易。面對咪神的近距離攻擊，丁子朗雖然顯得硬晒軚，但仍然相當君子地左閃右避，場面既尷尬又搞笑。
咪神坦承初期拍攝感到不自然
郭珮文坦言首次拍攝色誘戲感到相當尷尬，最初完全不知道應該如何演繹這類角色。她透露：「因為呢場戲係初期拍，初時同丁子朗唔熟，所以都有少少尷尬同埋唔自然，如果呢場戲後啲拍就唔使啃大家咁多時間，可以演得自然啲。」她更需要導演從旁指導才能完成拍攝，可見這次演出對她來說確實是一大挑戰。外表看似戰鬥格的郭珮文更自嘲自己其實是鵪鶉性格，認為這類自信的角色對她來說有一定難度。
丁子朗面對多位美女進擊艷福無邊
劇中丁子朗除了要頂住郭珮文的誘惑攻勢外，更要面對多位美女角色的輪番進擊，可謂艷福無邊。他指出拍攝時最大的挑戰並非應付這些色誘場面，而是要努力忍住不笑出來。丁子朗解釋：「拍嘅時候其實好搞笑，因為故事係隔空咗，跌咗入遊戲世界入邊，佢哋全部都係虛幻人物嚟嘅，所以所有嘢都好誇張，大家都要忍笑。」由於劇情設定相當奇幻，所有角色的演出都需要刻意誇張化，令現場氣氛變得相當歡樂。
網民取笑丁子朗是大嘥鬼反應搞笑
短劇片段曝光後隨即在網上引起熱烈討論，不少網民都被這場色誘戲逗樂。有網民取笑丁子朗面對郭珮文的主動進攻時顯得手足無措，直言他是「大嘥鬼」，認為他應該好好把握這個難得機會。亦有網民讚賞郭珮文願意突破自己挑戰新角色，認為她的演出相當專業。網民紛紛留言表示：「咪神真係好拼」、「丁子朗個反應好搞笑」、「呢場戲好有張力」，可見這次合作確實成功吸引了觀眾的注意力。
圖片來源：《為何她們愛上我》海報資料或影片來源：原文刊於新假期