郭珮文台慶戰衣竟與另一港姐撞衫 網民質疑TVB「循環再用」本尊親自回應
郭珮文性感戰衣引網民熱議 被指著廖慧儀舊裙
郭珮文日前於台慶夜穿著一身超低胸兼高衩剪裁的桃紅色晚裝裙，姣好身材一覽無遺，不過網民卻發現這件晚裝裙去年廖慧儀已經著過！有不少網民猜測兩人撞衫原因，是因為該件晚裝裙由TVB服裝間提供，紛紛表示：「TVB啲衫一直都係循環再用」、「剛出道，沒贊助，好歹是港姐，所以公司提供一些禮服吧，我猜」、「可能是TVB給了一堆禮服她選，沒說是自己的衣服」等。
郭珮文親解撞衫原因 獲讚完勝廖慧儀
郭珮文亦留意到網民的熱議，更親自落場澄清：「天啊！居然被我刷到了，哈哈哈，是自己準備的，外面租的，結果和大美女撞衫了omo」睇番兩人在社交網Tag的服裝來源，的確是來自同一間禮服公司，而並非TVB提供的服裝。雖然廖慧儀出道以來被封為「狂野空姐」，身形亦備受讚賞，不過網民都指兩人穿著同一件衫現身即高下立見，郭珮文在「視覺效果」上可說完勝廖慧儀！
TVB台慶2023｜郭珮文贏包剪揼奪42萬大獎
現年22歲的郭珮文（Juliana）在TVB《萬千星輝賀台慶》中贏得42萬獎金，有得抽終極大獎42萬港幣獎金的除了「咪神」郭珮文，還有陳豪、馬國明、黎寬怡和朱凱婷等人一同參與，經過抽啤牌和猜包剪揼2個環節後，最終由郭珮文捧走42萬獎金！今年港姐5強出身的她，憑住好身材備受網民喜愛，頻頻在IG派福利的她賽後在網上人氣高企，不但反超冠軍「是非港姐」莊子璇，更已成為今屆港姐之中最快上位的佳麗！
香港小姐2023｜Juliana郭珮文獲曾志偉睇中
憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。
郭珮文激「胸」身材小背心都兜唔住
郭珮文上載的照片中，只見她坐在噴水池前大擺靚pose，將超傲人的上圍完美展現，就連身上的小背心都差啲兜唔住！照片一出即引起大批網民激讚：「樣靚身材正」、「導彈級別，真係好大」、「真係天賦異稟」！
郭珮文Live Photo性感到連葉念琛都like
除了噴水池前的照片，郭珮文也上載了一段以live photo串連起來的短片，影片中郭珮文對鏡頭自信放電，抱胸的姿勢令雙峰更檔不住，挑戰性感的極限！就連香港小姐決賽當晚，未有投郭珮文為最上鏡小姐一票的葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！更有網民討論連導演都俾like，可能郭珮文就係下一個「阿寶」添！唔知葉導會唔會已經睇中Juliana成為下一部作品嘅女主角呢？
將來還有什麼演唱會值得留意？
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