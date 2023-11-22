郭珮文台慶戰衣竟與另一港姐撞衫 網民質疑TVB「循環再用」本尊親自回應

年僅22歲的新晉咪神港姐郭珮文（Juliana）落選後極速受TVB力捧，近日在台慶夜更奪得42萬獎金，獲麥美恩（Mayanne）壓胸祝賀，令「黃金畫面」出現，被網民瘋傳！不過有眼利網民就發現她當晚的性感打扮，竟然同去年一位落選港姐撞衫，再次引起網民熱議！