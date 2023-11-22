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郭珮文台慶戰衣竟與另一港姐撞衫 網民質疑TVB「循環再用」本尊親自回應

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年僅22歲的新晉咪神港姐郭珮文（Juliana）落選後極速受TVB力捧，近日在台慶夜更奪得42萬獎金，獲麥美恩（Mayanne）壓胸祝賀，令「黃金畫面」出現，被網民瘋傳！不過有眼利網民就發現她當晚的性感打扮，竟然同去年一位落選港姐撞衫，再次引起網民熱議！

郭珮文 李佳芯 周吉佩 萬千星輝賀台慶 麥美恩仲開心過佢！
郭珮文獲麥美恩攬住Big爆的場面在網上瘋傳！（圖片來源：TVB截圖）

郭珮文性感戰衣引網民熱議 被指著廖慧儀舊裙

郭珮文日前於台慶夜穿著一身超低胸兼高衩剪裁的桃紅色晚裝裙，姣好身材一覽無遺，不過網民卻發現這件晚裝裙去年廖慧儀已經著過！有不少網民猜測兩人撞衫原因，是因為該件晚裝裙由TVB服裝間提供，紛紛表示：「TVB啲衫一直都係循環再用」、「剛出道，沒贊助，好歹是港姐，所以公司提供一些禮服吧，我猜」、「可能是TVB給了一堆禮服她選，沒說是自己的衣服」等。

郭珮文 郭珮文在台慶當晚除了行紅地氈外，又在TVB電視城打卡。
郭珮文在台慶當晚除了行紅地氈外，又在TVB電視城打卡。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 郭珮文穿著桃紅色性感晚禮服出場時，一度因為裙襬太長險仆倒。
郭珮文穿著桃紅色性感晚禮服出場時，一度因為裙襬太長險仆倒。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 這件禮服的低胸剪裁完全突出了郭珮文的身形優勢，令網民大加讚賞！
這件禮服的低胸剪裁完全突出了郭珮文的身形優勢，令網民大加讚賞！（圖片來源：IG@julianakpm）

郭珮文親解撞衫原因 獲讚完勝廖慧儀

郭珮文亦留意到網民的熱議，更親自落場澄清：「天啊！居然被我刷到了，哈哈哈，是自己準備的，外面租的，結果和大美女撞衫了omo」睇番兩人在社交網Tag的服裝來源，的確是來自同一間禮服公司，而並非TVB提供的服裝。雖然廖慧儀出道以來被封為「狂野空姐」，身形亦備受讚賞，不過網民都指兩人穿著同一件衫現身即高下立見，郭珮文在「視覺效果」上可說完勝廖慧儀！

郭珮文 22歲郭珮文超Fit的葫蘆身形，獲讚完勝27歲廖慧儀。
22歲郭珮文超Fit的葫蘆身形，獲讚完勝27歲廖慧儀。（圖片來源：東方新地 / IG@newayyee_yoga）
郭珮文 打側睇同一件衫完全包唔晒郭珮文上圍。
打側睇同一件衫完全包唔晒郭珮文上圍。（圖片來源：IG@newayyee_yoga / IG@newayyee_yoga）
郭珮文 有網民更指兩人嘅對比係「蚊髀同牛髀」！
有網民更指兩人嘅對比係「蚊髀同牛髀」！（圖片來源：IG@newayyee_yoga / IG@newayyee_yoga）
郭珮文 萬千星輝賀台慶 紅地毯 波波行嗰陣好小心裙襬，廖慧儀就不停揮手搶鏡。
去年廖慧儀作為J2ers代表之一，與波波黃婧靈、伍韻婷、何泳芍等一齊行紅地氈，期間廖慧儀就不停揮手搶鏡。（圖片來源：TVB截圖）
郭珮文 不過去年廖慧儀在視覺效果上已輸過畀同場的波波！
不過去年廖慧儀在視覺效果上已輸過畀同場的波波！（圖片來源：TVB截圖）
郭珮文 TVB台慶 萬千星輝賀台慶 紅地氈 萬千星輝賀台慶｜直擊紅地氈盛況 女藝人唔怕凍盛 廖慧儀
今年台慶廖慧儀就玩透視大露背，被指較去年失色。（圖片來源：東方新地）

TVB台慶2023｜郭珮文贏包剪揼奪42萬大獎

現年22歲的郭珮文（Juliana）在TVB《萬千星輝賀台慶》中贏得42萬獎金，有得抽終極大獎42萬港幣獎金的除了「咪神」郭珮文，還有陳豪、馬國明、黎寬怡和朱凱婷等人一同參與，經過抽啤牌和猜包剪揼2個環節後，最終由郭珮文捧走42萬獎金！今年港姐5強出身的她，憑住好身材備受網民喜愛，頻頻在IG派福利的她賽後在網上人氣高企，不但反超冠軍「是非港姐」莊子璇，更已成為今屆港姐之中最快上位的佳麗！

郭珮文
（圖片來源：TVB）
郭珮文
（圖片來源：TVB）
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（圖片來源：TVB）
李佳芯 周吉佩 萬千星輝賀台慶 「翻版蔡思貝」郭珮文捧走42萬獎金
「翻版蔡思貝」郭珮文捧走42萬獎金（圖片來源：TVB截圖）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文參選完未夠2個月，就馬上有得拍劇！
郭珮文參選完未夠2個月，就馬上有得拍劇！（圖片來源：TVB畫面截圖）

香港小姐2023｜Juliana郭珮文獲曾志偉睇中

憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。

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曾志偉親口承認自己眼中只有57號！（圖片來源：TVB影片截圖）
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Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。（圖片來源：TVB影片截圖）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb 曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。
曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。（圖片來源：TVB影片截圖）
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Juliana被稱大熱！（圖片來源：TVB畫面截圖）
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一頭金髮好搶眼！（圖片來源：TVB畫面截圖）

郭珮文激「胸」身材小背心都兜唔住

郭珮文上載的照片中，只見她坐在噴水池前大擺靚pose，將超傲人的上圍完美展現，就連身上的小背心都差啲兜唔住！照片一出即引起大批網民激讚：「樣靚身材正」、「導彈級別，真係好大」、「真係天賦異稟」！

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郭珮文在社交平台大派福利！（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 郭珮文的好身材經常獲網民激讚。
郭珮文的好身材經常獲網民激讚。（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 網民更稱郭珮文的身材是簡直係天賦異稟！
郭珮文的纖腰亦非常吸睛！（圖片來源：IG@julianakpm）
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網民更稱郭珮文的身材是簡直係天賦異稟！（圖片來源：IG@julianakpm）

郭珮文Live Photo性感到連葉念琛都like

除了噴水池前的照片，郭珮文也上載了一段以live photo串連起來的短片，影片中郭珮文對鏡頭自信放電，抱胸的姿勢令雙峰更檔不住，挑戰性感的極限！就連香港小姐決賽當晚，未有投郭珮文為最上鏡小姐一票的葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！更有網民討論連導演都俾like，可能郭珮文就係下一個「阿寶」添！唔知葉導會唔會已經睇中Juliana成為下一部作品嘅女主角呢？

金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 郭珮文抱胸的pose令上圍更澎湃！
郭珮文抱胸的pose令上圍更澎湃！（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 郭珮文瘋狂挑戰性感的極限！
郭珮文瘋狂挑戰性感的極限！（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！
小背心都差啲兜唔住郭珮文驚人嘅上圍！（圖片來源：IG@julianakpm）
金髮蔡思貝 郭珮文 郭珮文 身材 連葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！
連葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！（圖片來源：IG@julianakpm）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@julianakpm、IG@newayyee_yoga、TVB截圖

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