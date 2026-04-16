女神配對計劃2｜「最強Body」郭珮文澄清「月入十萬」爭議！ 坦承鍾意壞男人外表
廣告
港姐五強郭珮文(Juliana)憑「最強Body」爆紅後，近日接受《女神配對計劃2》訪問時大談擇偶條件，除了坦承鍾意「高佬」外，更直言喜歡「壞男人」，但同時又要求對方月入十萬，引起網民熱烈討論。這位25歲金髮女神的坦率發言，完美展現了現代女性對愛情與麵包的真實想法，令人既驚訝又佩服她的誠實。
郭珮文澄清月入十萬爭議 原來係台幣唔係港幣
面對早前「月入十萬」擇偶條件引起的爭議，郭珮文急急澄清：「哎呀，唔係呀！其實唔係，冷靜啲、冷靜啲！係台幣十萬！都OK嘅。」她解釋自己的想法是從結婚角度出發，認為「一個共同收入要有呢個十萬或以上」，並強調如果自己將來月入十萬，對方可以不用賺錢，但如果自己未達到這個收入，就希望對方有一定實力。她坦言組織家庭消費較高，特別是生小朋友後，希望給孩子良好的生活條件。
坦承鍾意壞男人外表 但要求對方忠誠
當被問及是否喜歡「壞男仔」時，郭珮文毫不掩飾地承認：「係外表方面，可能因為我鍾意有少少挑戰嘅感覺。但如果佢外表係壞男仔，好多女仔鍾意嘅話，可能都好有吸引力。」不過她也強調底線，表示希望對方「當然係Loyal（忠誠）啦，唔好真係Bad」。這番話展現了她對感情的成熟態度，既承認被壞男人外表吸引的天性，但同時堅持對方品格的重要性。
自認性格強勢需要被Lead 擇偶條件具體實際
郭珮文在訪問中展現了對自己性格的清晰認知，她表示自己「性格稍微強勢少少」，因此希望找到「可以Lead住我嘅」男性。除了身高要求（鍾意高佬）外，她的擇偶標準相當具體實際，既考慮到經濟基礎，也重視性格互補。這種坦率的態度與她一貫的直接性格相符，正如她在訪問中所說：「我份人係比較直嘅，如果唔小心唔（誤）傷咗人呢，我真係無心㗎。」
網民反應兩極化 有讚有彈
郭珮文的坦率發言在網上引起兩極化反應，有網民讚賞她的誠實，認為「至少佢講真話，唔似其他人扮清純」，也有人批評她太現實，「咁直接講錢真係好現實」。不過更多網民表示理解，認為現代社會談戀愛確實需要考慮經濟因素，「佢講嘅都係事實，結婚生仔真係要錢」。有網民更笑言：「鍾意壞男人但要忠誠，呢個要求好矛盾但好真實」，反映出現代女性在愛情與現實之間的掙扎。
圖片來源：YouTube@魔方全媒、《為何她們愛上我》、TVB截圖、ig@julianakpm、TVB、IG@julianakpm、《為何她們愛上我》海報、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期