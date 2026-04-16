女神配對計劃2｜「最強Body」郭珮文澄清「月入十萬」爭議！ 坦承鍾意壞男人外表

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港姐五強郭珮文(Juliana)憑「最強Body」爆紅後，近日接受《女神配對計劃2》訪問時大談擇偶條件，除了坦承鍾意「高佬」外，更直言喜歡「壞男人」，但同時又要求對方月入十萬，引起網民熱烈討論。這位25歲金髮女神的坦率發言，完美展現了現代女性對愛情與麵包的真實想法，令人既驚訝又佩服她的誠實。

郭珮文澄清月入十萬爭議 原來係台幣唔係港幣

面對早前「月入十萬」擇偶條件引起的爭議，郭珮文急急澄清：「哎呀，唔係呀！其實唔係，冷靜啲、冷靜啲！係台幣十萬！都OK嘅。」她解釋自己的想法是從結婚角度出發，認為「一個共同收入要有呢個十萬或以上」，並強調如果自己將來月入十萬，對方可以不用賺錢，但如果自己未達到這個收入，就希望對方有一定實力。她坦言組織家庭消費較高，特別是生小朋友後，希望給孩子良好的生活條件。

坦承鍾意壞男人外表 但要求對方忠誠

當被問及是否喜歡「壞男仔」時，郭珮文毫不掩飾地承認：「係外表方面，可能因為我鍾意有少少挑戰嘅感覺。但如果佢外表係壞男仔，好多女仔鍾意嘅話，可能都好有吸引力。」不過她也強調底線，表示希望對方「當然係Loyal（忠誠）啦，唔好真係Bad」。這番話展現了她對感情的成熟態度，既承認被壞男人外表吸引的天性，但同時堅持對方品格的重要性。

自認性格強勢需要被Lead 擇偶條件具體實際

郭珮文在訪問中展現了對自己性格的清晰認知，她表示自己「性格稍微強勢少少」，因此希望找到「可以Lead住我嘅」男性。除了身高要求（鍾意高佬）外，她的擇偶標準相當具體實際，既考慮到經濟基礎，也重視性格互補。這種坦率的態度與她一貫的直接性格相符，正如她在訪問中所說：「我份人係比較直嘅，如果唔小心唔（誤）傷咗人呢，我真係無心㗎。」

網民反應兩極化 有讚有彈

郭珮文的坦率發言在網上引起兩極化反應，有網民讚賞她的誠實，認為「至少佢講真話，唔似其他人扮清純」，也有人批評她太現實，「咁直接講錢真係好現實」。不過更多網民表示理解，認為現代社會談戀愛確實需要考慮經濟因素，「佢講嘅都係事實，結婚生仔真係要錢」。有網民更笑言：「鍾意壞男人但要忠誠，呢個要求好矛盾但好真實」，反映出現代女性在愛情與現實之間的掙扎。

郭珮文 女神配對計劃2 （圖片來源：YouTube@魔方全媒）
（圖片來源：YouTube@魔方全媒）
郭珮文 女神配對計劃2 （圖片來源：YouTube@魔方全媒）
（圖片來源：YouTube@魔方全媒）
郭珮文 女神配對計劃2 （圖片來源：YouTube@魔方全媒）
（圖片來源：YouTube@魔方全媒）
郭珮文 女神配對計劃2 郭珮文在短劇中飾演性感御姐（圖片來源：《為何她們愛上我》）
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郭珮文 女神配對計劃2 麥美恩仲開心過佢！（圖片來源：TVB截圖）
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郭珮文 女神配對計劃2 （圖片來源：ig@julianakpm）
（圖片來源：ig@julianakpm）
郭珮文 女神配對計劃2 莊子璇（左）被指發展跑輸同屆郭珮文（右），她受訪時解釋自己大學未畢業，因此主動向TVB要求減少工作量。（圖片來源：TVB）
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郭珮文 女神配對計劃2 郭珮文終有新劇開拍心情大好（圖片來源：IG@julianakpm）
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郭珮文 女神配對計劃2 （圖片來源：《為何她們愛上我》海報）
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郭珮文 女神配對計劃2 郭珮文亦曾客串《愛回家》，更在劇中飾演邪花秘書！（圖片來源：TVB）
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郭珮文 女神配對計劃2 郭珮文向來以身材出眾著稱。（圖片來源：ig@julianakpm）
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郭珮文 女神配對計劃2 郭珮文一向都好識派福利。（圖片來源：ig@julianakpm）
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郭珮文 女神配對計劃2 （圖片來源：IG@julianakpm）
（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 女神配對計劃2 郭珮文今年初出演賀歲片《麻雀女王追男仔》，電影中更有高海寧、馬國明、陳家樂、陳靜等勁人！（圖片來源：大會提供）
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郭珮文 女神配對計劃2 曾與郭珮文一同主持《福祿壽訓練學院》嘅陳懿德發展反超前，近期更於多個大型活動擔任主持。（圖片來源：ig@julianakpm）
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郭珮文 女神配對計劃2 郭珮文在《法證先鋒6》飾演胡嘉嘉一角，幾乎每次出場都會在黃宗澤附近。（圖片來源：TVB）
郭珮文在《法證先鋒6》飾演胡嘉嘉一角，幾乎每次出場都會在黃宗澤附近。（圖片來源：TVB）
郭珮文 女神配對計劃2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
郭珮文 女神配對計劃2 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
郭珮文 女神配對計劃2 郭珮文的魔鬼身材十分吸睛！（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文的魔鬼身材十分吸睛！（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 女神配對計劃2 郭珮文在社交平台大派福利！（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文在社交平台大派福利！（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 女神配對計劃2 （圖片來源：IG@julianakpm）
（圖片來源：IG@julianakpm）

圖片來源：YouTube@魔方全媒、《為何她們愛上我》、TVB截圖、ig@julianakpm、TVB、IG@julianakpm、《為何她們愛上我》海報、大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期

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