女神配對計劃2｜「最強Body」郭珮文澄清「月入十萬」爭議！ 坦承鍾意壞男人外表

港姐五強郭珮文(Juliana)憑「最強Body」爆紅後，近日接受《女神配對計劃2》訪問時大談擇偶條件，除了坦承鍾意「高佬」外，更直言喜歡「壞男人」，但同時又要求對方月入十萬，引起網民熱烈討論。這位25歲金髮女神的坦率發言，完美展現了現代女性對愛情與麵包的真實想法，令人既驚訝又佩服她的誠實。