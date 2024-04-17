愛回家｜郭珮文首登場即倒奶包毛巾勁香艷 神還原拉低拉鏈一幕挑機高海寧
《愛回家》第2257集「非常外父玩謝未來女婿」（04/16）：
尚善前赴吳旺達探望城安，潮偉此時聘請了一位性感迷人的新秘書，她令片場大部份男士都神魂顛倒。樹根及後發現新秘書似對潮偉別有用心，遂打算讓她轉移目標，卻無功而還。樹根又得悉新秘書將與潮偉在辦公室單獨共對，只好設法阻止……其後，樹根找藉口逼潮偉辭退新秘書，但事與願違，他更發現新秘書因要照顧潮偉，可隨意走進潮偉的住所，擔心潮偉會抵受不住誘惑而犯錯……
郭珮文還原高海寧拉低拉鏈經典一幕
郭珮文首次現身《愛回家》，即穿著緊身上衫大騷豐滿上圍，飾演「進擊的秘書」，不但對老闆潮生狂放電，對著KC（歐瑞偉飾）更重演了《新聞女王》中高海寧拉低拉鏈作自我介紹的經典一幕，不過郭珮文在外套下只是穿著緊身衫，未能見到事業線，就被指較高海寧遜色。
「根叔」劉丹擔心失去未來女婿
Rose的性感造型讓片場所有人目不轉睛，「根叔」劉丹更是將她視為誘惑，擔心自己的未來女婿袁文傑會被她迷惑，於是想方設法讓Rose離開。
郭珮文倒奶包毛巾火辣演出
隨後，根叔更幻想了一段郭珮文穿著性感睡衣，並手持咖啡和牛奶，詢問潮生是否要加奶的畫面。當潮生選擇飲齋啡時，郭珮文就故意將牛奶倒在自己胸前，並佔用了他的洗手間。沖涼後，她僅用毛巾包身，推倒袁文傑在床上。
潮生假裝被征服Rose即轉攻根叔
根叔害怕自己的幻想變成現實，於是破壞了潮生的家。後來，他發現郭珮文飾演的角色Rose其實是想讓所有男性都為她傾倒，她用盡各種手段試圖吸引對她毫無反應的潮生。最終，潮生假裝也愛上了Rose，Rose即轉而向劉丹進攻，甚至特別問他要加多少牛奶。
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網民勁讚郭珮文喜感十足夠自然
不少網民對郭珮文的表現讚譽有加，認為她比起參選港姐時更加活潑，雖然她在劇中的表現被形容為「戲屎」，但大家都覺得她的喜感十足，希望無綫能夠增加她在劇中的戲份。網民更大讚她：「估唔到Juliana平時木獨，但今次幾自然到位」、「Juliana演得唔錯呀」、「做得幾好，好自然」、「郭珮文真係高海寧接班人」等。
22歲 郭珮文 火箭式上位
應屆落選港姐郭珮文（Juliana）因姣好身形獲網民封為「新一代TVB咪神」，她選完港姐僅兩個月，已早過冠軍莊子璇率先跑出，獲TVB安排加入劇組，在《法證先鋒6》中飾演主角黃宗澤的下屬，早前台慶更贏得42萬獎金，可見深得高層歡心。
郭珮文前凸後翹身材超吸睛
郭珮文不時在社交平台大派福利，早前就上載了幾張泳裝照，除了大騷超澎湃的上圍同纖腰外，仲側身騷埋「優質股」！大方派福利的郭珮文獲網民留言激讚：「這個冬天不太冷！還有點熱」、「人間最『胸』器」、「一如以往 ，身材好過好多日本女優」、「呢個身材完美到呢，不得了」。就連戴祖儀都忍唔住表示：「噢賣葛（Oh My God）」！
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