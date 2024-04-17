愛回家｜郭珮文首登場即倒奶包毛巾勁香艷 神還原拉低拉鏈一幕挑機高海寧

應屆五強港姐郭珮文（Juliana）加入TVB未夠半年已備受力捧，繼參演劇集《法證先鋒6》及綜藝節目《福祿壽訓練學院》後，日前她又驚喜現身TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》，客串飾演「潮生」（袁文傑飾）的新祕書Rose，更上演了不少香艷劇情，令網民都紛紛大讚她的表現夠自然，而且喜感十足，希望劇組可以增加她的戲份！