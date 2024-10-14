郭珮文出海曬「古惑的窿」竟被邀跳繩？親回網民留言自爆好身材秘訣
郭珮文 日夜變換性感風格
郭珮文不時會在社交平台上分享各式靚相，近日她就在一次出海活動中，展示出她日夜兩種不同的性感裝扮。她在配文中寫道：「抓住夏天的尾巴，休息日跟朋友Chill一下，日落好美好！」
網民勁讚靚人靚景
相中郭珮文先是在日間穿著一件中間開窿的藍色衫配白色短褲，夜晚則換上了一件黑色的吊帶低胸緊身裙，引來網民紛紛留言大讚「好sexy」、「美人美景」、「幾時拍寫真？」等，好友戴祖儀更搞笑地對郭珮文發出邀請說：「我想約你去沙灘跳繩！」
回應網民提問自認腿粗
有網民留言向郭珮文發問，她都有一一回覆，被問到：「寶寶你身材怎麼那麼好？」她回應：「全靠凹造型（意思為擺pose）。」又有網民問：「點樣做到胸大但又幼腿呢？」她竟說：「腿粗的，姿勢一擺顯細。」
郭珮文「最強body」逼爆出鏡極搶fo 超強實力男主持唔敢望！
郭珮文早前亮相麥玲玲主持嘅《玲玲友情報》，獲麥玲玲大讚係「最強body」之外，一身灰色T-Shirt襯牛仔褲的簡單造型，更令在場男主持直言「唔敢睇」！
郭珮文喺節目中大方分享自己嘅擇偶條件，並表示另一半最緊要係有責任感同包容性。郭珮文更直言自己唔驚爛桃花：「如果你直接想玩，如果我覺得你OK，咁我⋯⋯你咪呃我感情，因為咁樣就是渣男，渣男目的可能是想瞓覺，但他先呃你感情，得到想要的東西就走咗去，嗰啲男仔就唔欣賞。」
郭珮文直言唔怕爛桃花爆香港男士唔夠膽對自己做1件事
郭珮文於節目播出後在訪問中直言遇過渣男，更表示佢哋多數都係「想同你瞓覺」，不過就用唔少糖衣炮彈做藉口同自己相處，不過就好似自己喺節目中講嘅「瞓完覺之後就走咗去」。不過Juliana就坦言呢個經歷唔係太傷心，更大方稱有從中學到嘢以及日後會更小心。
郭珮文坦言自己有社恐，再加上會對酒精過敏，因此多數都唔會去party。郭珮文大爆自己喺香港從來都未試過畀男仔搭訕，仲搞笑表示可能大家覺得自己「臭口臭面」。不過就獲在場的男主持表示：「其實我哋真係會怕，見到佢唔講嘢，而且身材咁好，咁好多人就會設定佢已經有男朋友」
出道一年綜藝拍劇超多撈 1原因值得力捧
郭珮文參選2023年香港小姐競選入行，雖然當時5強止步，但入行以來曝光率極高，比同屆三甲港姐都發展得更加好。綜藝方面，郭珮文在《福祿壽訓練學院》和《獎門人感謝祭終極篇》中都有亮眼表現，從4月開始就開始拍劇，在《愛·回家之開心速遞》客串做「邪花秘書Rose」，大穿性感睡衣成功搶鏡。
網友大讚她有觀眾緣值得力捧：「juliana就是觀眾緣好，對娛圈來說好難得」「才剛出道 演技不好也挺正常的 慢慢學習就會好的啦 郭珮文挺可愛的 反差萌」等。同屆港姐三甲冠軍莊子璇、亞軍王怡然、季軍王敏慈之中，就暫時得莊子璇有入劇組，夥拍視帝郭晉安在新劇《金式森林》中合演父女關係。