郭珮文拍片回顧參選港姐心路歷程 為失言感後悔：跳到記者給的坑裏

有「高海寧2.0」之稱的郭珮文樣子甜美兼身材姣好，雖然未能躋身今屆港姐三甲，但依然深得一班網民喜愛，郭珮文亦非常識做，經常在社交平台分享美照派福利。早前郭珮文就拍片回顧參選港姐的心路歷程，表示曾因墮進記者的圈套而失言，令她後悔莫及。