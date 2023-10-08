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郭珮文拍片回顧參選港姐心路歷程 為失言感後悔：跳到記者給的坑裏

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Keith

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有「高海寧2.0」之稱的郭珮文樣子甜美兼身材姣好，雖然未能躋身今屆港姐三甲，但依然深得一班網民喜愛，郭珮文亦非常識做，經常在社交平台分享美照派福利。早前郭珮文就拍片回顧參選港姐的心路歷程，表示曾因墮進記者的圈套而失言，令她後悔莫及。

郭珮文 「高海寧2.0」郭珮文早前拍片回顧參選港姐的心路歷程。
「高海寧2.0」郭珮文早前拍片回顧參選港姐的心路歷程。（圖片來源：IG@julianakpm）

郭珮文為參選港姐時失言感後悔

郭珮文早前拍片回顧參選港姐的心路歷程，她表示自己當初參選港姐初衷是為了給自己一個改變，郭珮文指一直以來性格內向，不太會表達自己，亦比較習慣用文字與他人溝通。

她憶述第一次接受TVB採訪時曾經緊張到語無倫次，更一度失言而被傳媒大做文章：「還記得在初期我有跳到記者給的坑裏面，說錯了一些話，當然那個時候也是特別自責，覺得為甚麼自己這麼不小心，讓他們可以有內容去誇大來寫」。郭珮文只因為該次失言感到非常自己：「主要我很不想因為我說的一些話去傷害到其他人，但朋友就安慰我說人就是要犯錯然後成長。」

郭珮文 郭珮文指本身性格內向，在首次接受TVB採訪時緊張到語無倫次。
郭珮文指本身性格內向，在首次接受TVB採訪時緊張到語無倫次。（圖片來源：小紅書@郭珮文）
郭珮文 之後又因為墮進記者的圈套而失言。
之後又因為墮進記者的圈套而失言。（圖片來源：小紅書@郭珮文）

口快快指莊子璇似「黃心穎2.0」

今屆港姐醜聞多多，大熱之一的郭珮文卻一直以來甚少負面新聞，不過參賽當時同冠軍莊子璇（Hilary）一齊出席活動時就一度連環失言。當時莊子璇被指遭其他佳麗杯葛，當莊子璇問到身旁郭珮文：「我對你好唔好？」，郭珮文只簡單回答一句「幾好」；對於莊子璇被封為「黃心穎2.0」，郭珮文又口快快話覺得「有啲似」，之後先改口話「唔係唔係，我認錯人」，認真開口夾著脷。

郭珮文 失言事件似乎係講緊話莊子璇似「黃心穎2.0」嗰件事。
失言事件似乎係講緊話莊子璇似「黃心穎2.0」嗰件事。（圖片來源：IG@hilary_ig）

參選港姐學會面對輿論壓力：會問候我全家

郭珮文又指參選港姐令她學會面對輿論，她指參賽當時有評論問候自己全家和人身攻擊，給自己帶來不少壓力：「有一些評論是帶有惡意的，甚至會問候我全家和人身攻擊。說完全不在意是假的，甚至會給自己帶來一些壓力，感覺是需要一個非常強大的內心和自信，才可以完全佢忽略這種外界的聲音。」

郭珮文 甚少負面新聞的郭珮文竟然被「問候全家」
甚少負面新聞的郭珮文竟然被「問候全家」（圖片來源：小紅書@郭珮文）

郭珮文低胸晚裝轉圈「谷到盡」

Juliana平時經常上傳美照派福利，早前就以一身黑色低胸禮服現身晚宴，又在場外興奮拍片分享！在Juliana上載的一段10多秒的影片中，Juliana對着鏡頭笑得燦爛，還不停興奮地左右轉圈，打算360度無死角展示身上的禮服，只是網民的注意力全被Juliana的豐滿上圍所吸引，無暇欣賞她身上的衣服！全因Juliana身上的禮服將本來就澎湃的上圍「谷到盡」，再加上Juliana的左右轉圈，令雙峰隨時都有跌出危機！

郭珮文 juliana Juliana出席晚宴。
Juliana出席晚宴。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 juliana Juliana開心拍片分享。
Juliana開心拍片分享。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 juliana Juliana豐滿的上圍成為焦點。
Juliana豐滿的上圍成為焦點。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 juliana 網民紛紛留言大讚。
網民紛紛留言大讚。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 juliana Juliana的心情十分好！
Juliana的心情十分好！（圖片來源：IG@julianakpm）

網民大讚星味濃

雖然大家的關注都放在了Juliana傲人的上圍，但是仍然有不少人留言大讚Juliana越來越有星味：「越嚟越有自信！」、「是金總會發光發亮」、「真係好吸引」。而Juliana的笑容同時也成為另一個焦點：「很少見妳笑，其實妳笑的時候更好看」、「有笑容真係差好遠，無得頂」、「笑嘅時候最靚」。

郭珮文 juliana 網民大讚Juliana的星味越來越濃。
網民大讚Juliana的星味越來越濃。（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 juliana Juliana的笑容亦征服了一眾網民。
Juliana的笑容亦征服了一眾網民。（圖片來源：IG@julianakpm）

郭珮文震撼出擊 莊子璇抵死留言：驚唔驚後面塊玻璃會爆？

《2023香港小姐競選》結束後，不少網民都十分留意佳麗的新動向，特別是郭珮文（Juliana），她的超好身材更是一個大受歡迎原因！昨日（14日），Juliana於社交平台上分享了一輯性感指數爆錶的照片，就連應屆港姐冠軍莊子璇都忍不住留言！

郭珮文 juliana 郭珮文 身材 Juliana又在社交平台大派福利照！
Juliana又在社交平台大派福利照！（圖片來源：IG@Julianakpm）

長腿纖腰不及超強上圍搶鏡

照片中Juliana身穿貼身白色長裙站在落地玻璃前，除了腰部是鏤空露腰外，腿部的高開衩亦將Juliana的長腿展露無遺！而最吸睛莫過於長裙的低胸設計，更加凸顯Juliana的豐滿上圍，果然是「最強咪神」！網民紛紛在照片下留言大讚Juliana：「果然係最強body！」，「好澎湃呀」和「身材肉而不肥」等等。

郭珮文 juliana 郭珮文 身材 Juliana打側企都一樣擋唔住好身材！
Juliana打側企都一樣擋唔住好身材！（圖片來源：IG@Julianakpm）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 Juliana的身材超級好！
Juliana的身材超級好！（圖片來源：IG@Julianakpm）

莊子璇怕爆玻璃無暇欣賞

Juliana的照片不但引起網民的關注，就連應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）都前來留言：「你驚唔驚後面塊玻璃會爆？」，並附上一個調皮的表情符號，看來Hilary也被Juliana的好身材震驚，擔心Juliana的超強上圍會否將玻璃壓爆，而Juliana亦搞笑回覆Hilary：「講呢啲」！及後網民追問Hilary：「其實點解會爆」，Hilary則回覆：「靚爆鏡！」，認證了Juliana樣靚身材正！

郭珮文 juliana 郭珮文 身材 連莊子璇都忍唔住留言！
連莊子璇都忍唔住留言！（圖片來源：IG@Julianakpm）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 Juliana的貼身長裙設計十分特別！
Juliana的貼身長裙設計十分特別！（圖片來源：IG@Julianakpm）

失落三甲無影響好心情 打Golf大方騷好身材

《2023香港小姐競選》三甲屢爆醜聞成為全城焦點，身材出眾的郭珮文（Juliana）最後雖然躋身五強無緣三甲，但依然人氣高企備受網民喜愛。日前她在社交平台上分享了一段打高爾夫球的影片，只見她以一身休閒打扮示人，只是襯衫裏內搭的小背心搶盡風頭，網民紛紛表示：「一時間都唔知睇邊到好」！

郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 香港小姐 好專業喎！
好專業喎！（圖片來源：IG@Julianakpm）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 香港小姐 網民紛紛表示：「一時間都唔知睇邊到好」！
網民紛紛表示：「一時間都唔知睇邊到好」！（圖片來源：IG@Julianakpm）

Juliana泳裝環節震撼觀眾眼球

而在《2023香港小姐競選》決賽當晚，Juliana在泳裝環節時候，一出場已震攝觀眾，唔少網民都話「終於有嘢睇」、「全晚最勁就係Juliana」、「睇得好開心」。不過在最後Juliana 三甲不入，網民們也替她不值，紛紛在網上開Post討論，「咁都冇獎拎好可惜」、「搞錯呀」、「點解會咁」。

郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 香港小姐 郭珮文 一出場戴黑超！
一出場戴黑超！（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 香港小姐 郭珮文 相當有自信！
相當有自信！（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 香港小姐 郭珮文 有網民話佢輸在唔夠笑容！
有網民話佢輸在唔夠笑容！（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 香港小姐 郭珮文 呢個角度好震撼。
呢個角度好震撼。（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 香港小姐 郭珮文 有網民討論區話呢個環節最好睇。
有網民討論區話呢個環節最好睇。（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 身材 郭珮文 香港小姐 郭珮文 Juliana先22歲，身形好豐滿！
Juliana先22歲，身形好豐滿！（圖片來源：TVB畫面截圖）

郭珮文香港小姐2023｜盤點Juliana 5大吸睛造型

郭珮文向來都不會吝嗇好身材，亦經常會在社交平台上載不同造型的照片，以下就來盤點5個郭珮文分享過最吸引的造型！

郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 香港小姐
Juliana的衣著一向大膽！（圖片來源：IG@Julianakpm）
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Juliana的風格十分多變！（圖片來源：IG@Julianakpm）
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Juliana黑髮一樣吸引！（圖片來源：IG@Julianakpm）
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小背心幾乎是Juliana的標配。（圖片來源：IG@Julianakpm）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 Juliana時常在社交平台大騷好身材。
Juliana時常在社交平台大騷好身材。（圖片來源：IG@Julianakpm）

22歲郭珮文硬撼36歲高海寧唔輸蝕 白色誘惑大派福利！

22歲郭珮文（Juliana）由港姐面試開始到決賽一直深受關注！在港姐決賽泳裝環節更是震撼，導彈級上圍突圍而出，獲唔少網友like爆！近日，Juliana同「有料之人」36歲高海寧（高Ling）來了一場隔空對決！

22歲郭珮文硬撼36歲高海寧

Juliana同高Ling都係身材出眾之人，不時會在社交平台大派福利，二人近日巧合地晒出白色衫造型，兩者各有優勝之處，Juliana白色緊身小背心look，領口開出大騷逼爆上圍，十分養眼。另一方面，36歲的高Ling一頭短髮造型，白色T恤比較密實，亦難掩她的性感，睇書甫士更多了一份文青味道！

郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 高海寧 二人近日巧合地晒出白色衫造型，兩者各有優勝之處。
二人近日巧合地晒出白色衫造型，兩者各有優勝之處。（圖片來源：IG@julianakpm、IG@sammkoling）

網民紛紛表示「Why not both」

Juliana面對勁敵高Ling都唔輸蝕，兩邊都各有支持者，網民紛紛表示「點解妳可以咁靚?」、「智慧女神」、「Why not both」。郭珮文就雖然3甲不入，但出眾身形依然令人難以忘記！而師姐高Ling當年亦是三甲不入，未知郭珮文能否好似師姐一樣在娛樂圈發光發亮。

即睇兩位靚相：

郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 高海寧
（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 高海寧
（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 高海寧
（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 高海寧
（圖片來源：IG@sammkoling）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 高海寧
（圖片來源：IG@sammkoling）
郭珮文 juliana 郭珮文 身材 郭珮文 高海寧
（圖片來源：IG@sammkoling）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@julianakpm、TVB、小紅書@郭珮文

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