郭珮文騷「優質股」獲激讚 前凸後翹福利連戴祖儀都like！

22歲的郭珮文（Juliana）除咗係2023香港小姐中公認的「最強咪神」外，同時亦係當中最快彈起有劇拍的一位！身材超玲瓏浮凸嘅郭珮文派福利從來都唔會手軟，日前Juliana就分享了一輯新相，睇到大家嘩嘩聲！