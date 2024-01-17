郭珮文騷「優質股」獲激讚 前凸後翹福利連戴祖儀都like！
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22歲的郭珮文（Juliana）除咗係2023香港小姐中公認的「最強咪神」外，同時亦係當中最快彈起有劇拍的一位！身材超玲瓏浮凸嘅郭珮文派福利從來都唔會手軟，日前Juliana就分享了一輯新相，睇到大家嘩嘩聲！
郭珮文前凸後翹身材超吸睛
郭珮文日前在社交平台上載了幾張泳裝照，除了大騷超澎湃的上圍同纖腰外，仲側身騷埋「優質股」！大方派福利的郭珮文獲網民留言激讚：「這個冬天不太冷！還有點熱」、「人間最『胸』器」、「一如以往 ，身材好過好多日本女優」、「呢個身材完美到呢，不得了」。就連戴祖儀都忍唔住表示：「噢賣葛（Oh My God）」！
郭珮文 IG吸7.8萬粉絲
郭珮文成為落選港姐僅僅數月，就已獲TVB簽約並進入劇組，獲率先安排參演TVB重頭劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》，更同黃宗澤有對手戲。郭珮文的IG粉絲亦極速升到7.8萬粉絲，而Juliana亦好識做，不時在IG大派福利，日前她就分享了一條最新影片，片中她不但大騷好身材，更上演了一個搞笑小短劇。
街頭狂奔盡展S立體曲線
Juliana在影片中穿著一身Deep V緊身衫現身灣仔街頭，原本正低頭玩電話，卻遇上一個自稱為街頭攝影師的女仔，曾自揭有社交恐懼的Juliana因此害怕地狂奔而去，攝影師則捕捉著她的身影，由背面、側面、正面再影番到背面，以360度的環迴拍攝手法，將Juliana超立體的S身形表露無遺。
瘋狂掃街獲讚好貼地
這個小短劇更搞笑地配以文字，叫大家「請勿模仿攝影師行為」，之後鏡頭一轉，就見到Juliana瘋狂掃街，又食菠蘿包、燒賣和雞蛋仔，又去到街市買花、買生果，還去了搭港鐵，非常貼地，網民紛紛留言大讚：「零架子港姐」、「樣靚身材fit」、「嘩，呢個360拍攝手法真係突出到一個點」等等。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@julianakpm、IG@joeythyee