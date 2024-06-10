郭珮文潘明璇S2O潑水音樂節「濕身突圍」心口英文字都變形！
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「S2O亞洲潑水音樂節香港站」吸引唔少型男索女到場，「TVB最強Body」郭珮文與好友潘明璇（Michelle）一同出擊，大玩濕身透視，非常吸睛！
S2O潑水節郭珮文同潘明璇大玩濕身誘惑
昨晚，郭珮文在其Instagram分享了參加S2O音樂節的精彩瞬間。在熱鬧的音樂和繽紛的水花中，郭珮文與潘明璇身穿緊身衫，濕身後衣服緊貼身體，透出內裏的比堅尼Bra top。特別是心口位置的「WET」字樣，因為水的浸潤而變形，更添幾分性感與誘惑。
郭珮文不僅展現了她那令人稱羨的身材，潘明璇（Michelle）也同樣展示了她的完美體態。兩位美女的出現無疑成為了音樂節上的一大亮點，吸引了無數鏡頭和目光。
網民：集中唔到
不少網民大讚2人身材正，不過亦有網民認為衣服的「wet」字非常奇怪，表示「集中唔到」「其實好x騎呢」「好重北方」「除咗件背心啦」「隻字想點？」
郭珮文早前亦有參加《WATERBOMB HONG KONG 2024》音樂節，她在IG story晒出當天去玩嘅精彩時刻，見到她穿上超低胸露腰白色上衣，豪晒豐滿上圍，迷倒唔少粉絲！
TVB郭珮文音樂節展示「最強body」都唔夠撼2大聲夢小花「胸猛」夾擊搶鏡！？
圖片來源：ig＠julianakpm、ig＠michelle.poa資料或影片來源：原文刊於NewMonday