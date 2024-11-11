郭珮文自爆被王晶嫌棄「好樣衰」 拍賀歲片《麻雀女王追男仔》慘被Cut戲份
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有「TVB最強Body」之稱的郭珮文（Juliana）近日有份參演由王晶與葉念琛聯合監製及執導的賀歲電影《麻雀女王追男仔》，但電影3星期前才開鏡，她日前接受訪問時，竟表示已經完成拍攝，更自爆遭到王晶嫌棄！
郭珮文《麻雀女王追男仔》戲份極少？
郭珮文近日出席活動時接受傳媒訪問，表示暫時未收到通知，相信自己已經完成了《麻雀女王追男仔》的拍攝，而據悉葉念琛IG在3日前還表示拍到零晨三點。原來郭珮文戲份並不多，不過郭珮文表示有得拍戲已經好開心。
自爆拍唔到咬唇戲 認為王晶覺得自己「好樣衰」
對於王晶有否希望增加戲份或要求更性感的演出，郭珮文就回應沒有，她指整套電影中自己已經偏性感，不過只係正常尺度，有衣服穿的那種。而被追問到王晶有否要求想「少布」點時，郭珮文表示未遇到，可能因為自己最近身材有點走樣，更有肚腩，她笑言王晶「見到都唔開胃」。郭珮文更大爆自己有一場戲，被王晶要求咬唇勾引人，她做了很多次，但都達不到他要求的感覺，郭珮文認為王晶可能覺得自己做得「好樣衰」，所以最後都冇拍成這場戲。
《麻雀女王追男仔》電影內容與特色
王晶與葉念琛透露，《麻雀女王追男仔》將會有一個名為「九龍城寨村」的場景，並會以惡搞的方式呈現一些角色。他們表示，這部電影不僅有資深演員的精彩演出，還會有新演員的加入，並暗示將有一位重量級女神的驚喜亮相，並希望這部戲能夠為觀眾帶來歡樂，特別是在農曆新年期間。
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：ig＠yiplinsum、ig＠julianakpm、youtueb＠王晶笑看江湖、IG@yiplinsum資料或影片來源：原文刊於NewMonday