郭珮文自爆被王晶嫌棄「好樣衰」 拍賀歲片《麻雀女王追男仔》慘被Cut戲份

有「TVB最強Body」之稱的郭珮文（Juliana）近日有份參演由王晶與葉念琛聯合監製及執導的賀歲電影《麻雀女王追男仔》，但電影3星期前才開鏡，她日前接受訪問時，竟表示已經完成拍攝，更自爆遭到王晶嫌棄！

