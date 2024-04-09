22歲郭珮文著超貼身衫Big遊澳門！孖同屆退選港姐上海戰鬥格夜蒲
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無綫新一代咪神郭珮文（Juliana）經常在社交網絡上大派福利，網民都發現她對超貼身衫情有獨鍾，經常穿著超緊身上衣炮製出Big爆的視覺效果。近日郭珮文在社交平台上傳了一輯在澳門街頭的照片，相中她身穿一件白色緊身短Tee，令不少網民都大感驚艷！
郭珮文 包到實仍難掩Big爆效果
現年22歲的郭珮文日前遊澳門時穿著一身白色緊身上衣，加上白色寬鬆長褲，雖然全身包到實，但都難掩玲瓏浮凸的Big爆視覺效果。此外她近日飛到日本旅遊，亦有在大褸下穿著短身紅色上衣出行，大騷纖腰之餘，又展示出激凸效果。
郭珮文 賀怡雯 獲讚「Hot爆雙妹嘜」
除了澳門和日本外，郭珮文日前又飛到上海，探望同屆退選港姐賀怡雯（Lea），兩人更以同樣戰鬥格的低胸小背心造型疑似到夜店出巡，獲網民勁讚是「Hot爆雙妹嘜」。
賀怡雯 曾獲封「翻版王祖賢」
Lea曾與郭珮文同年參選香港小姐，當時她以「翻版王祖賢」的稱號受到關注，並被睇好可以入三甲，但她最終因個人原因選擇退選。儘管如此，郭珮文與Lea一直保持聯繫，並時常到上海探望她。
郭珮文孖賀怡雯 著低胸背心夜蒲
Lea近日在社交平台上分享了她與郭珮文在上海外出遊玩的照片，兩人分別穿著黑色和灰色的低胸背心，在疑似夜店的場合中與友人聚會，當有網民提到郭珮文再次來找她玩時，Lea即回應道：「姐妹要經常見面。」顯示出兩人深厚的友誼。
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撰文：東方新地圖片來源：IG@julianakpm、小紅書@Lea、TVB