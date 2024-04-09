22歲郭珮文著超貼身衫Big遊澳門！孖同屆退選港姐上海戰鬥格夜蒲

無綫新一代咪神郭珮文（Juliana）經常在社交網絡上大派福利，網民都發現她對超貼身衫情有獨鍾，經常穿著超緊身上衣炮製出Big爆的視覺效果。近日郭珮文在社交平台上傳了一輯在澳門街頭的照片，相中她身穿一件白色緊身短Tee，令不少網民都大感驚艷！