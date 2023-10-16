港姐2023｜郭珮文小背心騷「胸」狠身材 連葉念琛都睇中分分鐘成為下個阿寶

《香港小姐競選2023》結束後，不少佳麗的新動向都受到網民的關注，尤其是身材超級出眾的郭珮文（Juliana），更獲封為「新一代咪神」！而郭珮文也十分「識做」，經常在社交平台大派福利，而她最近更新的性感福利相除了獲大批網民讚好之外，就連葉念琛導演都忍唔住俾個like佢！