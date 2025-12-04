郭珮文終有工開！北上拍短劇被虐慘況曝光 黑絲造型吸睛

2023年度香港小姐競選五強佳麗郭珮文（Juliana）今年工作突然斷線，連自己都要動用積蓄維持生活，不過最近終於有新工作，遠赴內地拍攝短劇《為何她們愛上我》。拍攝期間她穿上白恤衫配黑絲造型極具誘惑力，但劇情要求她承受各種「虐待」場面，包括被人毆打和淋水等橋段，展現專業演員的敬業精神。