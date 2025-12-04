郭珮文終有工開！北上拍短劇被虐慘況曝光 黑絲造型吸睛
2023年度香港小姐競選五強佳麗郭珮文（Juliana）今年工作突然斷線，連自己都要動用積蓄維持生活，不過最近終於有新工作，遠赴內地拍攝短劇《為何她們愛上我》。拍攝期間她穿上白恤衫配黑絲造型極具誘惑力，但劇情要求她承受各種「虐待」場面，包括被人毆打和淋水等橋段，展現專業演員的敬業精神。
郭珮文內地短劇造型性感吸睛
郭珮文在新劇中的造型相當搶眼，身穿白色恤衫配搭黑色絲襪，展現出極具誘惑力的形象。這次拍攝她可謂去到盡，不但要應付各種具挑戰性的劇情要求，更要在鏡頭前呈現不同的情緒層次。短劇《為何她們愛上我》的劇情設定相當複雜，需要演員有足夠的演技功底才能勝任，而郭珮文的表現亦證明了她的專業態度。
拍攝過程要承受打罵淋水場面
劇情要求郭珮文要承受各種「虐待」橋段，包括被人毆打的激烈場面，以及被大量水淋濕的狼狽情況。從拍攝片段可見，她被人用力淋水，整個人都濕透了，場面相當慘烈。這些具挑戰性的拍攝要求對演員來說絕不輕鬆，但郭珮文都能專業地完成每一個鏡頭，展現出敬業的工作態度。拍攝期間她毫無怨言地配合各種劇情需要，證明了作為演員的專業精神。
今年工作斷線要動用積蓄
郭珮文作為2023年度香港小姐競選的五強佳麗，選港姐時已經是大熱門人選，加上頭一年工作不斷，本以為前途一片光明。可惜今年工作突然斷線，連她自己都已經開始要動用積蓄來維持生活。在今年的台慶活動中，她的戰鬥力明顯大減，與之前的狀態形成強烈對比。這次能夠獲得內地短劇的拍攝機會，對她來說算是一個好開始，希望能夠重新建立演藝事業的動力。
網民關注其演藝發展前景
不少網民對郭珮文的近況表示關注，有人認為她願意接受各種具挑戰性的角色是好事，「起碼有工開總好過無工開」。亦有網民讚賞她的敬業精神，「拍戲咁辛苦都肯做，真係專業演員」。不過也有聲音擔心她的發展方向，希望她能夠獲得更多優質的演出機會。網民普遍認為以她的條件和努力，應該能夠在演藝圈找到合適的定位，期待她未來有更好的作品呈現。
