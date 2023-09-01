郭珮文 香港小姐

郭珮文香港小姐2023｜失落三甲無影響好心情 打Golf大方騷好身材

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《2023香港小姐競選》三甲屢爆醜聞成為全城焦點，身材出眾的郭珮文（Juliana）最後雖然躋身五強無緣三甲，但依然人氣高企備受網民喜愛。日前她在社交平台上分享了一段打高爾夫球的影片，心情明顯未因冇獎拎而受到影響！

郭珮文 香港小姐
（圖片來源：IG@Julianakpm）

郭珮文香港小姐2023｜小背心盡顯好身材

在郭珮文IG分享的影片中，只見她以一身休閒打扮示人，只是襯衫裏內搭的小背心搶盡風頭，網民紛紛表示：「一時間都唔知睇邊到好」！

郭珮文 香港小姐 好專業喎！
好專業喎！（圖片來源：IG@Julianakpm）
郭珮文 香港小姐 網民紛紛表示：「一時間都唔知睇邊到好」！
網民紛紛表示：「一時間都唔知睇邊到好」！（圖片來源：IG@Julianakpm）

郭珮文香港小姐2023｜盤點Juliana 5大吸睛造型

郭珮文向來都不會吝嗇好身材，亦經常會在社交平台上載不同造型的照片，以下就來盤點5個郭珮文分享過最吸引的造型！

郭珮文 香港小姐
（圖片來源：IG@Julianakpm）
郭珮文 香港小姐
（圖片來源：IG@Julianakpm）
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（圖片來源：IG@Julianakpm）
郭珮文 香港小姐
（圖片來源：IG@Julianakpm）
郭珮文 香港小姐
（圖片來源：IG@Julianakpm）

郭珮文香港小姐2023 ｜Juliana無敵身材完勝一眾佳麗 率真性格深得民心！

《香港小姐2023競選》唔少佳麗率先跑出備受關注，其中一定要數「金髮蔡思貝」Juliana郭珮文，其fit爆身材都成為傳媒焦點，就連曾志偉都畀like喎！一齊睇睇Juliana參選之路的轉變！

郭珮文 香港小姐 郭珮文 郭珮文
郭珮文（圖片來源：TVB）

香港小姐2023｜Juliana郭珮文「禾稈冚珍珠」

由面試日起，大部分佳麗都打扮的斯斯文文、正正經經，唯獨佳麗Juliana頂著一頭金髮出現，成功搶鏡。頭兩輪面試都密密實實嘅Juliana，今次就身穿低胸黑色Top登場，非常性感。對比起其它高貴優雅、斯斯文文的佳麗，當日一頭金髮的Juliana就以低胸黑色Top登場性感搶鏡，被問到有關當日的衣著時，Juliana說：「係呀，今日著得同以往唔同，可能唔同感覺呢！」不過著得性感都係有風險，Juliana落車烏低身時，服裝明顯有點走位以致瀕臨失守邊緣！

郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 Juliana身穿低胸黑色Top現身第三輪面試。
Juliana身穿低胸黑色Top現身第三輪面試。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 是當日的佳麗中最性感。
是當日的佳麗中最性感。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 相當驚險！
相當驚險！（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

香港小姐2023｜Juliana郭珮文獲曾志偉睇中

憑傲人身材贏盡話題的郭珮文（Juliana），去到《2023香港小姐競選 終極面試》依然好突出，佢換上bra top之後更加突顯其豐滿身形，連曾志偉都不禁讚歎：「我都唔記得睇面形，行出嚟我只係睇到57號。」主持陸浩明問Juilana是否認為健康身形是自己的優勢時，雖然她面露尷尬口啞啞答不出來，但台下的曾志偉依然非常感到滿意，笑到見牙唔見眼，全然無視身旁3位佳麗。

郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb 曾志偉親口承認自己眼中只有57號！
曾志偉親口承認自己眼中只有57號！（圖片來源：TVB影片截圖）
郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb Juilana的身形確實好出眾。
Juilana的身形確實好出眾。（圖片來源：TVB影片截圖）
郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。
Juliana被問覺不覺得健康身形是優勢時，頓時口啞啞。（圖片來源：TVB影片截圖）
郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 tvb 曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。
曾志偉睇到非常開心，似乎對Juliana非常滿意。（圖片來源：TVB影片截圖）
郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 終極面試 Juliana被稱大熱！
Juliana被稱大熱！（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 終極面試 一頭金髮好搶眼！
一頭金髮好搶眼！（圖片來源：TVB畫面截圖）

香港小姐2023｜Juliana郭珮文「招牌金髮」立即變黑

《香港小姐競選2023》在經過3輪面試後成功挑選出22位入圍佳麗，當中21位分別到髮型屋進行首次形象大改造。Juliana在海選已經因「金毛」以及好身材而受到網民注目，但Juliana變髮後髮色完全不同，對於佢頭「招牌金髮」唔見咗，形象大跌Watt！Juliana即尷尬笑，直言：「呢個黑色，可能啲人就認唔到係我。」

郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐2023 「變髮」當日亦都谷盡現身。
「變髮」當日亦都谷盡現身。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 熱門 Juliana「招牌金髮」慘痛消失，連低胸look都不見了！
Juliana「招牌金髮」慘痛消失，連低胸look都不見了！（圖片來源：YouTube@東張+）
郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 熱門 未整頭前，Juliana同其他佳麗有講有笑
未整頭前，Juliana同其他佳麗有講有笑（圖片來源：YouTube@東張+）
郭珮文 香港小姐2023 juliana 港姐 熱門 Juliana早前因金髮同突出上圍而被傳媒關注，她表示：「唔會介意，其實有啲地方可以令人記得都幾開心！」
Juliana早前因金髮同突出上圍而被傳媒關注，她表示：「唔會介意，其實有啲地方可以令人記得都幾開心！」（圖片來源：YouTube@東張+）

郭珮文扁嘴look流露真性情

賽前已被視作大熱門佳麗的郭珮文，憑一頭金色頭髮和出眾身材的深入民心，在「《2023 香港小姐競選》候選佳麗首晤新聞界」記者會中卻突然「封胸」收起性感身材，再加上一身文青風格的打扮和深色長髮，看起來變得清純得多，令人非常有驚喜。她在抽籤儀式時，未知是否不滿意自己的號碼16號，扁嘴的表情隨即被攝影機捕捉到，與其高冷形象相比非常有反差感。

早前郭珮文在《終極面試》時曾被化粧師批評濃妝好似人妖：「你淡淡地妝幾靚嘅唔好太濃妝，一濃妝你知唔知似咩呀？（我唔知呀但太濃好似隻狐狸咁，好似好怪），唔係似狐狸，直接啲講如果化咗濃妝好似人妖。」來到見新聞界時，郭珮文的妝容總算合格得多了！

郭珮文 香港小姐 香港小姐2023 港姐 郭珮文一身文青風格的打扮現身。
郭珮文一身文青風格的打扮現身。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
郭珮文 香港小姐2023 港姐 深色長髮看起來清純得多。
深色長髮看起來清純得多。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
郭珮文 香港小姐2023 港姐 她的參賽編號為16號。
她的參賽編號為16號。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
郭珮文 香港小姐2023 港姐 未知是否不滿意自己的號碼16號，不經意地扁嘴。
未知是否不滿意自己的號碼16號，不經意地扁嘴。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）
郭珮文 香港小姐 香港小姐2023 港姐 郭珮文。
郭珮文。（圖片來源：YouTube@TVB 娛樂新聞台）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：IG@Julianakpm

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