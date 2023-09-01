郭珮文香港小姐2023｜失落三甲無影響好心情 打Golf大方騷好身材

《2023香港小姐競選》三甲屢爆醜聞成為全城焦點，身材出眾的郭珮文（Juliana）最後雖然躋身五強無緣三甲，但依然人氣高企備受網民喜愛。日前她在社交平台上分享了一段打高爾夫球的影片，心情明顯未因冇獎拎而受到影響！