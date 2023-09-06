22歲郭珮文硬撼36歲高海寧唔輸蝕 白色誘惑大派福利！
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22歲郭珮文（Juliana）由港姐面試開始到決賽一直深受關注！在港姐決賽泳裝環節更是震撼，導彈級上圍突圍而出，獲唔少網友like爆！近日，Juliana同「有料之人」36歲高海寧（高Ling）來了一場隔空對決！
22歲郭珮文硬撼36歲高海寧
Juliana同高Ling都係身材出眾之人，不時會在社交平台大派福利，二人近日巧合地晒出白色衫造型，兩者各有優勝之處，Juliana白色緊身小背心look，領口開出大騷逼爆上圍，十分養眼。另一方面，36歲的高Ling一頭短髮造型，白色T恤比較密實，亦難掩她的性感，睇書甫士更多了一份文青味道！
網民紛紛表示「Why not both」
Juliana面對勁敵高Ling都唔輸蝕，兩邊都各有支持者，網民紛紛表示「點解妳可以咁靚?」、「智慧女神」、「Why not both」。郭珮文就雖然3甲不入，但出眾身形依然令人難以忘記！而師姐高Ling當年亦是三甲不入，未知郭珮文能否好似師姐一樣在娛樂圈發光發亮。
即睇兩位靚相：
Juliana泳裝環節震撼觀眾眼球
在《2023香港小姐競選》決賽當晚，Juliana在泳裝環節時候，一出場已震攝觀眾，唔少網民都話「終於有嘢睇」、「全晚最勁就係Juliana」、「睇得好開心」。不過在最後Juliana 三甲不入，網民們也替她不值，紛紛在網上開Post討論，「咁都冇獎拎好可惜」、「搞錯呀」、「點解會咁」。
36歲高海寧封胸靠演技獲重用
高Ling於21歲時參選2008年港姐，只有入圍最後五強嘅她仍然活躍於 TVB。模特兒出身、擁有34D導彈身材，入行初期經常要賣弄身材，08年到泰國拍《美女廚房》，被象鼻夾胸倒奶成為經典。高 Ling經常喺社交平台大派福利，亦多次被安排於劇集和綜藝節目中拋胸露肉。不過近年備受器重，獲派演出多齣重頭劇，更擔正女一，收起豐滿身材，話畀大家知佢並唔係花瓶囉！
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撰文：東方新地圖片來源：IG@julianakpm、IG@sammkoling