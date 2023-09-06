22歲郭珮文硬撼36歲高海寧唔輸蝕 白色誘惑大派福利！

22歲郭珮文（Juliana）由港姐面試開始到決賽一直深受關注！在港姐決賽泳裝環節更是震撼，導彈級上圍突圍而出，獲唔少網友like爆！近日，Juliana同「有料之人」36歲高海寧（高Ling）來了一場隔空對決！