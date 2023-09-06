郭珮文 高海寧

22歲郭珮文硬撼36歲高海寧唔輸蝕 白色誘惑大派福利！

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22歲郭珮文（Juliana）由港姐面試開始到決賽一直深受關注！在港姐決賽泳裝環節更是震撼，導彈級上圍突圍而出，獲唔少網友like爆！近日，Juliana同「有料之人」36歲高海寧（高Ling）來了一場隔空對決！

22歲郭珮文硬撼36歲高海寧

Juliana同高Ling都係身材出眾之人，不時會在社交平台大派福利，二人近日巧合地晒出白色衫造型，兩者各有優勝之處，Juliana白色緊身小背心look，領口開出大騷逼爆上圍，十分養眼。另一方面，36歲的高Ling一頭短髮造型，白色T恤比較密實，亦難掩她的性感，睇書甫士更多了一份文青味道！

郭珮文 高海寧 二人近日巧合地晒出白色衫造型，兩者各有優勝之處。
二人近日巧合地晒出白色衫造型，兩者各有優勝之處。（圖片來源：IG@julianakpm、IG@sammkoling）

網民紛紛表示「Why not both」

Juliana面對勁敵高Ling都唔輸蝕，兩邊都各有支持者，網民紛紛表示「點解妳可以咁靚?」、「智慧女神」、「Why not both」。郭珮文就雖然3甲不入，但出眾身形依然令人難以忘記！而師姐高Ling當年亦是三甲不入，未知郭珮文能否好似師姐一樣在娛樂圈發光發亮。

即睇兩位靚相：

郭珮文 高海寧
（圖片來源：IG@julianakpm）
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（圖片來源：IG@julianakpm）
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（圖片來源：IG@julianakpm）
郭珮文 高海寧
（圖片來源：IG@sammkoling）
郭珮文 高海寧
（圖片來源：IG@sammkoling）
郭珮文 高海寧
（圖片來源：IG@sammkoling）

Juliana泳裝環節震撼觀眾眼球

在《2023香港小姐競選》決賽當晚，Juliana在泳裝環節時候，一出場已震攝觀眾，唔少網民都話「終於有嘢睇」、「全晚最勁就係Juliana」、「睇得好開心」。不過在最後Juliana 三甲不入，網民們也替她不值，紛紛在網上開Post討論，「咁都冇獎拎好可惜」、「搞錯呀」、「點解會咁」。

郭珮文 高海寧 郭珮文 一出場戴黑超！
一出場戴黑超！（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 高海寧 郭珮文 相當有自信！
相當有自信！（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 高海寧 郭珮文 有網民話佢輸在唔夠笑容！
有網民話佢輸在唔夠笑容！（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 高海寧 郭珮文 呢個角度好震撼。
呢個角度好震撼。（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 高海寧 郭珮文 有網民討論區話呢個環節最好睇。
有網民討論區話呢個環節最好睇。（圖片來源：TVB畫面截圖）
郭珮文 高海寧 郭珮文 Juliana先22歲，身形好豐滿！
Juliana先22歲，身形好豐滿！（圖片來源：TVB畫面截圖）

36歲高海寧封胸靠演技獲重用

高Ling於21歲時參選2008年港姐，只有入圍最後五強嘅她仍然活躍於 TVB。模特兒出身、擁有34D導彈身材，入行初期經常要賣弄身材，08年到泰國拍《美女廚房》，被象鼻夾胸倒奶成為經典。高 Ling經常喺社交平台大派福利，亦多次被安排於劇集和綜藝節目中拋胸露肉。不過近年備受器重，獲派演出多齣重頭劇，更擔正女一，收起豐滿身材，話畀大家知佢並唔係花瓶囉！

郭珮文 高海寧 張可頤登視后、高海寧劇接劇！盤點落選港姐演藝發展成果
高Ling於21歲時參選2008年港姐，只有入圍最後五強嘅她仍然活躍於 TVB。（圖片來源：新傳媒資料庫）
郭珮文 高海寧 入行初期經常要賣弄身材，08年到泰國拍《美女廚房》，被象鼻夾胸倒奶成為經典。
入行初期經常要賣弄身材，08年到泰國拍《美女廚房》，被象鼻夾胸倒奶成為經典。（圖片來源：新傳媒資料庫）
郭珮文 高海寧 曾志偉 獎門人 高海寧 高ling 破天荒公開噴血泳裝照，網民都相當興奮。
早前破天荒公開噴血泳裝照，網民都相當興奮。（圖片來源：IG@sammkoling）
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（圖片來源：IG@sammkoling）

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撰文：東方新地圖片來源：IG@julianakpm、IG@sammkoling

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