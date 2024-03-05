郭珮文扮《鬼滅之刃》戀柱惹熱議「最強Body」自爆個胸係假
郭珮文Cosplay《鬼滅之刃》戀柱 自爆：個胸假㗎
郭珮文以其豐滿的身材而聞名，經常在IG上分享福利照片。在接受媒體採訪時，她坦言自己最大的煩惱是購買衣服，並指出必須選擇有彈性的衣物才能穿得舒服。Juliana表示她不介意在工作中曬身材，並表示有工作就感到開心。談到她之前扮演動漫角色《鬼滅之刃》戀柱引起網民關注，她笑著說：「個胸假㗎，我邊有咁澎湃！」
郭珮文、陳懿德加持！《福祿壽訓練學院》冷場嘉賓
雖然三子足足相隔六年才再度合體亮相無綫孭飛綜藝節目《福祿壽訓練學院》，但三子最近兩年都有「限定合體」亮相無綫台慶夜炒熱氣氛，今年祥師兄、思捷、祖藍先後惡搞「林加洞」、「拜金」及「淋作」三大造型更是引爆熱話，在網絡取得亮眼點擊，單是李思捷的「拜金」精華片，已在短短一星期吸獲逾 80 萬點擊，令人更期待三子正式再合體有乜搞作。
製作組率先曝光三位導師以及 Juliana 試造型宣傳照。對於合作無間的福祿壽來說，影宣傳照絕對手辦眼見功夫，三人在照片中展現的默契度亦相當高，無論笑容及甫士均相當一致。而首批造型宣傳照重點則落在 Juliana 身上，出名身材驕人的 Juliana，以著名日本動漫《鬼滅之刃》中的戀柱造型現身，配以心口開窿的忠於原著設計，相當吸睛！除了心口還原度 100%，Juliana 的戀柱造型細節位亦做足 100 分，先是頭上的 Shocking Pink 加金黃大孖辮假髮，然後就是眼睛對下的兩粒銷魂癦，配以 Juliana 女人味爆燈的嫣然一笑，電力驚人，驟眼看更有數分昔日性感女神代表鍾麗緹的影子。
觀乎官方造型宣傳照，Juliana 對造型亦是信心十足，還俯身大擺心心手勢吸 Likes，相信節目正式出街時定能引爆熱話。據知，Juliana 除了戀柱造型，還會以其他「話題性」造型上陣，保證令觀眾充滿驚喜。
Juliana泳裝環節震撼觀眾眼球
而在《2023香港小姐競選》決賽當晚，Juliana在泳裝環節時候，一出場已震攝觀眾，唔少網民都話「終於有嘢睇」、「全晚最勁就係Juliana」、「睇得好開心」。不過在最後Juliana 三甲不入，網民們也替她不值，紛紛在網上開Post討論，「咁都冇獎拎好可惜」、「搞錯呀」、「點解會咁」。
郭珮文香港小姐2023｜盤點Juliana 5大吸睛造型
郭珮文向來都不會吝嗇好身材，亦經常會在社交平台上載不同造型的照片，以下就來盤點5個郭珮文分享過最吸引的造型！
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