郭珮文低胸晚裝轉圈「谷到盡」 網民大讚越嚟越有星味

港姐「最強咪神」郭珮文（Juliana）最近密密更新社交平台，繼早前Juliana分享「胸狠」壓玻璃，被冠軍莊子璇問怕唔怕爆玻璃後，昨日（20日）Juliana出席晚宴時亦不忘分享自己的一身性感打扮，並大方對鏡頭轉圈大騷身材，再次收穫網民激讚！