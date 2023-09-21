郭珮文低胸晚裝轉圈「谷到盡」 網民大讚越嚟越有星味
開心轉圈 左右騷胸超吸睛
Juliana昨日以一身黑色低胸禮服現身晚宴，又在場外興奮拍片分享！在Juliana上載的一段10多秒的影片中，Juliana對着鏡頭笑得燦爛，還不停興奮地左右轉圈，打算360度無死角展示身上的禮服，只是網民的注意力全被Juliana的豐滿上圍所吸引，無暇欣賞她身上的衣服！全因Juliana身上的禮服將本來就澎湃的上圍「谷到盡」，再加上Juliana的左右轉圈，令雙峰隨時都有跌出危機！
網民大讚星味濃
雖然大家的關注都放在了Juliana傲人的上圍，但是仍然有不少人留言大讚Juliana越來越有星味：「越嚟越有自信！」、「是金總會發光發亮」、「真係好吸引」。而Juliana的笑容同時也成為另一個焦點：「很少見妳笑，其實妳笑的時候更好看」、「有笑容真係差好遠，無得頂」、「笑嘅時候最靚」。
郭珮文震撼出擊 莊子璇抵死留言：驚唔驚後面塊玻璃會爆？
《2023香港小姐競選》結束後，不少網民都十分留意佳麗的新動向，特別是郭珮文（Juliana），她的超好身材更是一個大受歡迎原因！昨日（14日），Juliana於社交平台上分享了一輯性感指數爆錶的照片，就連應屆港姐冠軍莊子璇都忍不住留言！
長腿纖腰不及超強上圍搶鏡
照片中Juliana身穿貼身白色長裙站在落地玻璃前，除了腰部是鏤空露腰外，腿部的高開衩亦將Juliana的長腿展露無遺！而最吸睛莫過於長裙的低胸設計，更加凸顯Juliana的豐滿上圍，果然是「最強咪神」！網民紛紛在照片下留言大讚Juliana：「果然係最強body！」，「好澎湃呀」和「身材肉而不肥」等等。
莊子璇怕爆玻璃無暇欣賞
Juliana的照片不但引起網民的關注，就連應屆港姐冠軍莊子璇（Hilary）都前來留言：「你驚唔驚後面塊玻璃會爆？」，並附上一個調皮的表情符號，看來Hilary也被Juliana的好身材震驚，擔心Juliana的超強上圍會否將玻璃壓爆，而Juliana亦搞笑回覆Hilary：「講呢啲」！及後網民追問Hilary：「其實點解會爆」，Hilary則回覆：「靚爆鏡！」，認證了Juliana樣靚身材正！
失落三甲無影響好心情 打Golf大方騷好身材
《2023香港小姐競選》三甲屢爆醜聞成為全城焦點，身材出眾的郭珮文（Juliana）最後雖然躋身五強無緣三甲，但依然人氣高企備受網民喜愛。日前她在社交平台上分享了一段打高爾夫球的影片，只見她以一身休閒打扮示人，只是襯衫裏內搭的小背心搶盡風頭，網民紛紛表示：「一時間都唔知睇邊到好」！
Juliana泳裝環節震撼觀眾眼球
而在《2023香港小姐競選》決賽當晚，Juliana在泳裝環節時候，一出場已震攝觀眾，唔少網民都話「終於有嘢睇」、「全晚最勁就係Juliana」、「睇得好開心」。不過在最後Juliana 三甲不入，網民們也替她不值，紛紛在網上開Post討論，「咁都冇獎拎好可惜」、「搞錯呀」、「點解會咁」。
郭珮文香港小姐2023｜盤點Juliana 5大吸睛造型
郭珮文向來都不會吝嗇好身材，亦經常會在社交平台上載不同造型的照片，以下就來盤點5個郭珮文分享過最吸引的造型！
22歲郭珮文硬撼36歲高海寧唔輸蝕 白色誘惑大派福利！
22歲郭珮文（Juliana）由港姐面試開始到決賽一直深受關注！在港姐決賽泳裝環節更是震撼，導彈級上圍突圍而出，獲唔少網友like爆！近日，Juliana同「有料之人」36歲高海寧（高Ling）來了一場隔空對決！
22歲郭珮文硬撼36歲高海寧
Juliana同高Ling都係身材出眾之人，不時會在社交平台大派福利，二人近日巧合地晒出白色衫造型，兩者各有優勝之處，Juliana白色緊身小背心look，領口開出大騷逼爆上圍，十分養眼。另一方面，36歲的高Ling一頭短髮造型，白色T恤比較密實，亦難掩她的性感，睇書甫士更多了一份文青味道！
網民紛紛表示「Why not both」
Juliana面對勁敵高Ling都唔輸蝕，兩邊都各有支持者，網民紛紛表示「點解妳可以咁靚?」、「智慧女神」、「Why not both」。郭珮文就雖然3甲不入，但出眾身形依然令人難以忘記！而師姐高Ling當年亦是三甲不入，未知郭珮文能否好似師姐一樣在娛樂圈發光發亮。
即睇兩位靚相：
將來還有什麼演唱會值得留意？
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