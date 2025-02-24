郭珮文爆與混血閨密沖涼照FaceTime IG起底超有料福利多到爆！
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23歲郭珮文（Juliana）2023年參選港姐後入行，Juliana更憑住其驕人身材被譽為「TVB最強body」，入行後有唔少出鏡機會，發展成功跑贏同年3甲佳麗。最近郭珮文就孖好姊妹Mizuki Shinatani密密拍vlog，2人早前更現身赤柱拍攝新片，靚樣出鏡嘅Mizuki更被郭珮文大爆即將參選港姐，令唔少網民直言超期待！
郭珮文孖混血閨密拍片大爆往事
郭珮文與Mizuki在片中大談中學至今嘅有趣事，Mizuki除咗爆笑重溫郭珮文中學時嘅奇怪造型之外，更大爆自己喺郭珮文變靚後先主動聯絡對方，成功開啟呢段友誼兼已經維持6年之久。Mizuki更爆笑分享與郭珮文相識多年最印象深刻嘅事情：「我哋唔知點解成日喺對方沖緊涼嗰陣打畀對方」，2人更即席模仿當時嘅搞笑場景，引來網民表示希望郭珮文可以keep住同Mizuki拍vlog！
郭珮文爆Mizuki準備參選港姐
郭珮文作為「TVB最強body」，就連身邊嘅friend都一樣咁「有料」！有唔少網民都直言：「點解閨蜜都好得」、「你朋友咁靚不去參選港姐嗎」、「這個是也要參選港姐的閨蜜嗎？」更獲郭珮文大爆：「她應該今年選港姐，到時候希望可以關注一下」、「本來要跟我一起參加的，但是家裏出了點事情，爭取明年參加哈哈！」
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撰文：東方新地圖片來源：youtube@JuJu & MiMi、ig@julianakpm、ig@shinatanimizuki資料或影片來源：原文刊於新假期