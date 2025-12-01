郭秀雲照顧火災獲救寵物 坐地緊抱小狗安撫情緒 宏福苑災民感動致謝
15歲貴婦狗Jason火海中獲救
住在宏建閣的災民在社交網絡發文尋找愛犬，指火災發生時15歲的灰色貴婦狗Jason正獨自在家中。該名狗主心急如焚地在網上發文求助，幸好翌日終於傳來好消息，Jason成功獲救，除了出現脫水情況外，身體狀況大致良好。狗主激動地與消防員對話，並發文感謝：「多謝你哋用你哋嘅生命去救我寶寶。」根據愛護動物協會公布的數字，11月30日單日在火場救出91隻動物，其中73隻生還，而整場大火中共有339隻受影響動物，當中136隻獲救生還。
郭秀雲坐地緊抱驚恐小狗安撫情緒
災民重遇Jason時，眼前的畫面讓他深受感動。他貼出一張攝於11月27日早上的照片，只見1988年華裔小姐季軍郭秀雲坐在地上，緊緊抱著Jason。災民在文中寫道：「我見返Jason嘅第一眼就係咁樣，Sharon坐喺地下，攬實緊佢。Sharon話見Jason救返出嚟後喺個籠入面係咁震，見佢好驚又凍，所以攬實佢，我當日唔知道你的名字，好多謝你，郭秀雲小姐。」郭秀雲見到Jason被救出後在籠中不停顫抖，察覺牠既驚恐又寒冷，於是毫不猶豫地坐在地上將牠抱在懷中安撫。
多年來默默拯救動物不求回報
郭秀雲的善舉並非偶然，她素來以愛護動物聞名，其父親是海洋公園創辦人之一，因此自小對大自然和動物有濃厚興趣。她身兼多個動物保護組織要職，包括「愛護動物協會青少年動物拯救隊」成員、香港海豚保育學會及Bloom的大使、香港野生救援及藍色使命的董事、香港鸚鵡救援創辦人等。今年5月，她更曾零裝備走出大廈外牆平台勇救鸚鵡，過程中更因而擦傷流血，足見其對動物的愛護之心。
網民大讚人美心善值得尊敬
網民得知郭秀雲的善行後紛紛留言讚賞，表示對此一點也不意外。有網民分享親身經歷：「郭小姐幫過好多動物，本人都曾經向佢求助過。有受傷的鴿子，浪浪貓，松鼠bb和走失鸚鵡。她佢都會不怕辛苦，凌晨2點都揸車從屋企趕往深水埗幫忙。」另有網民指出：「郭秀雲本身係可以過住少奶奶嘅闊太生活，但佢為咗動物權益，做咗好多野好忙呀。」大家都大讚她人美心善，感謝她在大埔火災中支援一眾受影響的小動物及主人，認為她值得大家的尊敬和學習。