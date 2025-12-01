郭秀雲照顧火災獲救寵物 坐地緊抱小狗安撫情緒 宏福苑災民感動致謝

大埔宏福苑五級大火造成146死79傷的慘劇震撼全城，除了人命傷亡令人心痛外，不少住戶的愛寵亦在火海中生死未卜。然而在這場災難中，卻有一個溫暖畫面悄然流傳，一位藝人默默在現場照顧獲救動物，她坐在地上緊抱驚恐小狗的身影，讓災民感動不已。