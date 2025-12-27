郭羨妮17年前透視裝震撼童年｜2008年頒獎禮TVB花旦性感造型回顧

因為《尋秦記》上映，淡出幕前的郭羨妮再成話題，她在2008年TVB萬千星輝頒獎典禮的造型至今仍被視為經典之戰。當年郭羨妮以一襲透視中空晚裝出戰，成為不少網民童年回憶，也是令人印象深刻的紅毯造型之一。其實08年頒獎禮上不少花旦今天仍活躍於娛樂界，今次帶大家回顧當晚一眾花旦的紅地毯造型！