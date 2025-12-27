郭羨妮17年前透視裝震撼童年｜2008年頒獎禮TVB花旦性感造型回顧
郭羨妮08年透視裝震撼全場 同場藝人個個O嘴
當年34歲的郭羨妮身穿由Cecilia Yau設計的淺黃色透視中空長裙，中間透視部分直落到肚臍位置，配襯De Beers贊助的2,000萬元鑽飾，展現豐滿身材。她坦言這套造型是個人的終極性感極限，笑說「好多同事見到我都O晒嘴，始終我很久未著到如此性感」。與她一同進場的夏雨更直言被她「醒晒」，而郭羨妮卻嫌未夠性感，表示「可以再性感些」。她強調這次是為了搶鏡而精心策劃，並解釋「不能每次也這麼性感，要久不久的作性感裝束，才會更耀眼」。
佘詩曼千萬首飾配緊身裙 身材玲瓏浮凸
佘詩曼不讓好姊妹郭羨妮專美，選擇了由馬偉明設計的米白色緊身晚裝，配上千萬首飾來個終極性感造型。緊身晚裝完美映襯出她的玲瓏身材，展現出成熟女性的魅力。當晚她更與緋聞男友鄭嘉穎大方在傳媒面前合照，雖然鄭嘉穎初時有點不願意，但佘詩曼主動挽着他的手，成為另一對焦點人物。
楊怡白滑玉背搶鏡 鍾嘉欣大解放谷胸上陣
楊怡當晚選擇了不同的性感路線，沒有露前騷胸，改以露出白滑玉背的造型取勝，展現出另一種優雅的性感魅力。而平日形象保守的鍾嘉欣則來個大解放，「谷胸」上陣並騷出22吋纖腰。她身穿由Barney Cheng設計價值13萬元的蕾絲服裝，配襯價值480萬元的首飾，成功突破以往的清純形象。
胡杏兒中性打扮突圍 奪得時尚魅力大獎
胡杏兒一反傳統選擇了中性打扮，化了煙燻眼妝，配襯500萬元鑽飾，展現出型格魅力。她放棄與其他女藝人鬥性感，反而以獨特的中性風格成功突圍，更打頭陣奪得「時尚魅力大獎」，證明了造型的多元化也能獲得認同。其他參與性感之戰的還有楊思琦、胡定欣、伍詠薇等，各自展現不同風格的魅力。
2008年萬千星輝頒獎典禮完整得獎名單
最佳男主角 | 夏雨《家好月圓》
最佳女主角 | 米雪《家好月圓》
最佳男配角 | 黎耀祥《秀才愛上兵》
最佳女配角 | 楊怡《家好月圓》
我最喜愛的電視男角色 | 林峯《家好月圓》
我最喜愛的電視女角色 | 李司棋《家好月圓》
飛躍進步男藝員獎 | 王祖藍
飛躍進步女藝員獎 | 胡定欣
最佳劇集 | 《溏心風暴之家好月圓》
萬千星輝人氣大獎 | 林峯
萬千光輝演藝大獎 | 秦沛
時尚魅力大獎 | 胡杏兒
最佳節目主持 | 蘇施黃
李司棋4,800萬鑽飾最矚目 米雪關菊英千萬行頭
資深藝人李司棋選擇不與年輕藝人鬥性感，改以佩戴全場最貴重的4,800萬元藍寶石鑽飾來展現分量，成為當晚最具氣勢的造型。兩位好姊妹米雪及關菊英亦分別以千萬元鑽飾亮相，展現出資深藝人的優雅風範。當晚現場有400名粉絲在場替偶像吶喊助威，其中以林峯最受歡迎，其次是吳卓羲、楊怡等。