冥冥之中｜郭羨妮諷刺娘家無綫拍劇收賣人命 最高記錄直踩3日3夜

郭羨妮相隔六年倒戈幫ViuTV拍原創劇《冥冥之中》，上周首播已引起網上熱討，網民聲音不似預期，更列出三大原因揚言要棄劇，不過郭羨妮依然四出為劇宣傳。日前郭羨妮接受Do姐鄭裕玲主持的商台節目《口水多過浪花》訪問，直言以前在無綫試過為拍劇直踩三日三夜，所以現在拍劇要開條件一定要有12小時休息，唔會畀自己再捱殘。