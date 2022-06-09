冥冥之中｜郭羨妮諷刺娘家無綫拍劇收賣人命 最高記錄直踩3日3夜
郭羨妮接劇《冥冥之中》前講條件
郭羡妮婚後產女減少幕前演出，相隔多年再為ViuTV拍新劇《冥冥之中》，令一眾觀眾好期待。郭羡妮日前為劇宣傳，與柏天男一齊接受Do姐鄭裕玲主持的商台節目《口水多過浪花》訪問，郭羨妮有不諱言接拍前曾開出條件：「因為我年紀真係唔細喇，我好坦白，我唔係嗰啲𡃁妹可以幾日唔瞓，因為我以前chur過呀，我好驚呀，我唔想，我覺得瞓覺對女人嚟講好重要，睡眠不足呢我根本就唔知自己做緊乜嘢，我連對白都記唔到你叫我演咩戲啫？所以我話我一定要有12個鐘頭瞓覺，咁我開出呢個條件佢話『冇問題，我應承你。』」
Do姐都有同樣經歷
港姐出身的郭羨妮，當選港姐冠軍後就簽約無綫，曾受力捧拍過不少劇集，她口中所講被chur到好驚的經歷，明顯是在指娘家無綫，郭羡妮自爆最高紀錄曾直踩三日三夜冇得休息，而今次ViuTV的導演黃偉賢就一口答應她開出的條件，才能說服她重返幕前。身旁的Do姐亦表示認同，佢仲勁，試過拍劇直踩四日：「嘩，都唔知自己講咩，講完之後我問『我講咩呀？啱唔啱呀？』冇辦法，佢又話個景要咁樣，好多茄喱啡好多臨時演員，一定要拍晒，但我都唔知自己做乜呀！」
郭羨妮支持囡囡入行
郭羡妮在訪問中提及囡囡朱家愛（Kylie）都有參演《冥冥之中》，更大表支持：「我覺得未嘗不可，同埋佢呢個角色係自閉症嘅，唔需要講對白，呢個係一個好緊要嘅point，佢唔使任何training都可以做到，我喺屋企同佢講好晒點樣做，我問佢『想唔想做？跟媽咪去做呢個角色』，佢話『好喎好喎』，佢都未細心諗過係咩，未真係知道拍戲係咩回事，佢淨係知爸爸媽媽係拍戲嘅，但佢唔知道做演員係點。我覺得可以畀佢出嚟見下人，去交流下，學下嘢呀，睇下合作性係點樣啦，點樣拍戲……」
鄧梓峰鼓勵下選港姐
至於當年郭羨妮為何參選港姐？原來關鄧梓峰事，47歲的郭羨妮入行前任職空姐，當年在機艙巧遇乘客鄧梓峰，她憶述當時情形：「佢當時話『你點解唔參加香港小姐呢？我話畀你聽你贏梗㗎！』其實一直都有人叫我參加，even我做咗空姐，有啲老總呀，或者係高級啲嘅，都會話『阿妹，你咁靚，你去選港姐啦！』嗰陣時我去考過警察，我去遞Form，嗰個女警都話『點解唔去選港姐呀你？做乜嚟做警察呀？』」多得鄧梓峰，郭羡妮在99年以大熱姿態奪得港姐冠軍、「最上鏡小姐」、「國際親善小姐」及「千禧才智小姐」獎項，翌年再奪得國際華裔小姐冠軍，順利入行發展。
《冥冥之中》郭羨妮擔任「死神」公司CEO 背後有Big Boss操控
一間沒有名字的公司，一班貌似普通的上班族，表面上與一般的商業機構無異，但原來公司執行的任務，是產生連鎖效應的死亡事件，從而平衡人口。三名經理彭森 (栢天男 飾)、心兒 (劉心悠 飾)、寶玲 (袁綺雯 飾)，自從香港分公司CEO蘇麗珍 (郭羡妮 飾) 揚言要退休後，辦公室內一場明爭暗鬥展開，都希望能坐上蘇麗珍的位置。而背後操控住的公司原來係…
冥冥之中｜網民3大棄劇原因
《冥冥之中》由郭羨妮、劉心悠、潘燦良、栢天男等擔演，首集交待已百歲的郭羨妮，在一間死神公司擔任CEO，公司職員的任務就是要用殺人去平衡人口﹗劇集題材新鮮，同時又大玩近年大熱的平行時空﹗播出一集就引起網民熱討，但卻以負評居多，網民更指三大因素令他們棄劇﹗
1. 女演員妝容出事 見到劉心悠要熄機﹗
《冥冥之中》有多年無拍港劇、有「最美港姐」之稱的郭羨妮加盟，夠驚喜，加上有女神級的劉心悠，不少網民在劇集播出前已對該劇睇高幾線﹗可惜睇完劇，卻狠批「女演員嘅妝容出晒事」，隨即引起網民熱烈回應，指女演員太厚粉、眼妝太誇等，又指「睇預告片見到郭羨妮有一幕淡妝好靚，但啲大頭鏡頭就好厚粉，靚都變唔靚﹗」，有網民更指劉心悠出場令人好失望，留言：「心悠BB點解搞成咁？」、「個樣又膠妝又厚個鼻又怪，睇唔落去﹗」、「因為劉心悠我決定棄劇﹗」等﹗
2.拍攝手法怪、鏡頭運用好「大台」
《冥冥之中》監製黃偉賢曾在無綫任職編導，曾執導不少經典劇包括2004年《陀槍師姐IV》、2006年《法證先鋒》、2012年《危情護花》等﹗《冥冥之中》播出前，監製黃偉賢已預告題材創新，而且帶有燒腦成份，目標觀眾是一班喜歡思考的人，講明唔係師奶劇﹗不過網民卻狠批無論拍攝手法、鏡頭攞位、以至燈光都好「大台」，好舊式，更不滿分鏡時用類似power point形式打字去交待，令人覺得老土又低質，「好似無綫劇睇親信就要讀出嚟咁﹗」、「原來係大台過去，唔怪得甩唔到陣除」等﹗
3.演員咬字不清
另一個最趕客原因，是女主角郭羨妮和劉心悠講對白令人聽得好辛苦，有網民問：「每一次聽劉心悠講對白就令我出戲，發音怪又咬字唔清楚」，同時亦有網民對郭羨妮講對白好有意見，「佢講對白一向係咁㗎？咬字同節奏都好怪﹗」、「好似得下唇會郁，好生硬﹗」、「係咪痴脷筋，聽得好辛苦﹗」等﹗
《冥冥之中》有郭羨妮囡囡神秘客串﹗？
《冥冥之中》第一集尾聲前，袁綺雯飾演寶玲為求目的，執行任務夠心狠手辣，但回家即時變了另一個樣，不但關心體裇家傭，更是一位慈母，回家見到睡在梳化的囡囡即上前錫錫，有網民發現該小演員是郭羨妮的10歲囡囡，不過小演員一直睡著未見更多鏡頭﹗但網民指劇中小演員無論鼻型、眉型、嘴以至髮際頭髮鬈曲都跟郭羨妮女似到十足﹗劇集終播出演員名稱時，按出場序計算，最後一行出現：朱家愛飾莫雪，郭羨妮嫁內地武指兼導演朱少杰，女兒中文名未有公開，只稱女兒英文名Kylie，咁啱又係姓朱﹗
常見問題
郭羨妮接拍ViuTV《冥冥之中》前開咩條件？
郭羨妮日前接受Do姐主持嘅電台節目訪問，直言以前無綫拍劇直踩無得休息，因此而家拍劇要開條件保障自己⋯⋯詳情請看
Do姐曾經試過拍劇拍到失神？
Do姐聽到郭羨妮嘅分享後表示認同，更話當時「都唔知自己講咩」⋯⋯詳情請看
讀者留言