55歲郭藹明近況曝光 網民勁讚凍齡似學生妹
郭藹明 已淡出幕前17年
郭藹明是1991年港姐冠軍，98年她嫁予劉青雲，到2006年開始淡出娛樂圈，之後少有公開露面，近日黎耀祥老婆梁耀蓮（Julia）在社交網晒出兩對夫妻共聚的合照，令郭藹明近況曝光，不少網民都驚訝已屆55歲的郭藹明依然皮光肉滑，保養得勁好！
笑容燦爛開心舉V
相中郭藹明戴著一副粗框眼鏡，笑容燦爛開心舉V，網民都大讚她仿似廿多歲大學生一樣，充滿青春氣息。此外梁耀蓮又晒出了他們和鄧萃雯、林夏薇、監製李添勝等聚會的照片，看來兩夫妻在新年期間和朋友的聚會相當多。
黎耀祥曾細數與劉青雲三十多年相識淵源
黎耀祥與劉青雲的兄弟情在無綫年代時建立，至今已有三十多年，黎耀祥指劉青雲是他演藝歷程上一個很重要的人，對自己影響深遠，私底下兩人亦感情深厚，黎耀祥指早年事業不順遂，全靠劉青雲一直鼓勵！
黎耀祥多得劉青雲鼓勵不放棄追夢
黎耀祥話：「我成日同人講劉青雲喺演戲理念被人走快十年嘅人，我十年後諗到嘅嘢，佢十年前已經諗通晒﹗而作為一個朋友，佢每次都會鼓勵我，我做咗廿幾年，其實一路都冇乜成績可言，但佢成日都會同我講『你得㗎﹗唔好放棄』，佢真係喺我演藝生涯中，一個好重要嘅人！」
劉青雲大讚黎耀祥好有修養
劉青雲就話對黎耀祥印象最深刻是合作86年《銀色旅途》時：「嗰場戲好多爆肚，但冇人接到我，有個人接到我幾句就係佢！」劉青雲亦大讚黎耀祥唔止演技好，而且是一個好好的人，劉青雲話：「佢本身個人好有修養，呢樣嘢重要過演戲，一個好嘅人，重要過你喺演技上有幾出色多好多，我覺得人最重要係咁！」
郭藹明機械工程學碩士畢業
郭藹明（Amy）中學時就讀於嘉諾撒聖心書院，1991年以美國南加州大學機械工程學碩士生身份參選香港小姐競選，這學歷對當年來說屬十分之高，最後以大熱姿態成為冠軍，更贏得國際親善小姐及最佳談吐幽默獎。曾有傳聞指Amy參選前曾到美國太空總署（NASA）實習，但她公開否應傳言。
夫妻相處之道：講唔該及多謝
劉青雲、郭藹明轉眼結婚已25年，恩愛有增無減，愛情長久保鮮全因一直相敬如賓。二人92年合拍《大時代》結緣，頂著「最高學歷港姐」銜頭的郭藹明，自2006年便淡出娛圈，甘做劉青雲背後女人默默支持老公。郭藹明受訪時曾透露夫妻相處之道，指她視老公是愛人又是朋友，至今仍會跟對方說唔該及多謝，保持那份感情熾熱。
金獎像感言整喊老婆
外表cool爆的劉青雲，更不止一次公開向太太發表愛的宣言，從不吝嗇表達對老婆的愛意。最經典莫如15年在香港電影金像獎頒獎禮上，憑《竊聽風雲3》奪得「最佳男主角」的他，在台上多謝太太郭藹明發表「太空船」愛的宣言：「每次當我揸住太空船，飛到宇宙唔知邊度，你總有辦法令我安全返回地球！」真情表白打動萬千影迷，台下老婆更被他感動至眼濕濕。
劉青雲放閃大讚郭藹明：我聚了個好女人
58歲影帝劉青雲喜歡四出旅行，但因疫情關係，一年間時冇戲拍所以長留在家中。他早前透露自己與郭藹明結婚廿多年，但以往一直忙住工作，從未試過如此長時間與老婆朝夕相對。亦因騰出了時間與老婆相處，他直言睇清楚自己聚自己娶咗個咩人，放閃大讚：「當然係娶咗個好女人啦！」
劉青雲減產陪太太與郭藹明閉關一樣好有情趣
一場新冠肺炎疫情打亂香港娛樂事業，唔少電影被煞停，影帝劉青雲亦受影響，他足足一年冇工開閉關留家抗疫。對好好先生劉青雲而言，反而可以有更多時間陪愛妻郭藹明，夫妻閉關一樣好有情趣。
劉青雲一年冇戲拍更珍惜家人：悲涼才會珍惜
劉青雲表示自己以前連屋企電器都唔識用，又唔知啲嘢擺邊。現在有更多時間與老婆郭藹明相處，終於一次過學懂了，而且有更多時間致電父母。他又希望藉此機會追回與家人共聚的時光，他認為雖然在不情願又悲涼的環境才有這機會，但就如電影一樣，因為悲涼才會珍惜！
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