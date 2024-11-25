郭鋒難敵愛妻離世淡出幕前 堅持做2事憶亡妻！
郭鋒坦言失去太太後世界變曬灰色
郭鋒與亡妻歐陽珮珊因拍劇認識，並在劇集《無語問蒼天》一劇定情，隨後在1977年拉埋天窗。兩夫妻多年來鶼鰈情深，同甘共苦，走過40年婚姻路，奈何2017年歐陽珮珊因病離世，令鋒哥傷心欲絕，更因而淡出幕前。
回想當時突然失去一生中最重要的人，鋒哥直言整個世界也變成灰色，做任何事也再沒有意思：「我前面嘅畫面係做咩都一樣， 直情覺得咩都無所謂， 嗰種無所謂係想快啲同太太再見，所以嗰時要我出番嚟工作絕對冇可能 ，你叫我歡笑係笑得到 ，但唔係個戲嘅角色，而有時劇情可能仲會觸發我某啲唔好嘅情緒 ，變咗自己唔受控或者整個人沉咗落去，只會影響大家。」
郭鋒堅持做2事憶亡妻
時間流逝，現時鋒哥在傷痛慢慢走出來，感謝其身邊的朋友陪伴左右，不令他胡思亂想，「 當自己一個靜落嚟唔諗係冇可能， 初時自己一個人都好沉重，依家因為時間耐咗會開懷咗。」
即使太太不再在身邊，鋒哥依然記掛對方，不但每星期也會到墳場探望，每天回到家仍然會與對方「聊天」，「『老婆我返嚟喇 』、『老婆我依家出去喇 』， 有啲人可能會覺得好傻，甚至係咪精神失常呀？ 我話唔係，呢個對我係一個習慣，好似刷牙洗面一樣，只不過喺生活入面做番比較接近以前嘅事。」
郭鋒自揭手機背面放亡妻照原因
郭鋒的手機背面一直放着太太的相片，全因對方是其「定海神針」。他自言個性火爆衝動，相反太太冷靜理性，二人一凹一凸互補不足：「我見到張相就會個心舒服好多同時警剔自己做每一樣嘢都要小心 ，因為我幾百厭，成日都做得『過晒龍』，以前太太喺度嘅時候好多時都會話我，『你做咩啫 ？』、『你咁急做咩？」 總之要坐定慢慢諗，辦法總比問題多，所以依家佢唔喺度，要識得提點自己。」
郭鋒對亡妻有1遺憾
與太太攜手走過人生不同階段，鋒哥回望過去自揭對太太有遺憾，有一件事至今仍令其耿耿於懷：「呢件事已經係80年代嘅事，嗰時我參加咗賽車比賽，我冇同太太講，後尾出賽佢先知，當時佢係唔開心，點解依家先話佢知。後尾佢身邊嘅同事朋友同我講，『你去咗比賽時佢要開工拍嘢，佢坐喺化妝間個樣揦埋口面，原來好擔心我嘅安全。』那刻我聽到心好酸，真係對唔住老婆，同埋我喺度嘅時候佢完全冇展露唔開心嘅情緒，咁先攞命 。」
作為教徒的鋒哥在2019年遠赴以色列、約旦等地朝聖，更在當地加納婚宴堂與亡妻再立婚約，在眾人的見證下許下承諾，愛太太一生一世，即使對方已離開人世，對其的愛依然永相隨，「她永遠是我偶像，改變我一生嘅人。」