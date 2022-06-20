郭雪芙被指做小三拆散王子鄧麗欣戀情 以20字霸氣回應

郭雪芙近日被指做小三介入Stephy鄧麗欣與王子邱勝翔的戀情，導致二人在去年6月宣布分手，有傳媒更影到郭雪芙與王子胞弟愛犬「MoMo醬」一同出遊，疑似已融入男方家中，感情更上一層樓！日前郭雪芙出席新劇宣傳活動時，罕有地正面以20字回應緋聞！