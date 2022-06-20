郭雪芙被指做小三拆散王子鄧麗欣戀情 以20字霸氣回應
郭雪芙 疑替未來叔仔放狗
郭雪芙同王子邱勝翔由去年開始已多次傳出緋聞，近日更有傳媒影到郭雪芙抱著王子胞弟「毛弟」邱宇辰的愛犬「MoMo醬」一同出遊，疑替「未來叔仔」放狗，被指已融入男方家中，令兩人緋聞更加似層層！不過同時郭雪芙亦被指是王子與Stephy鄧麗欣之間的第三者，為兩人緋聞蒙上陰影。
郭雪芙親自開腔回應緋聞：我也沒辦法
郭雪芙近日正密密與陳柏霖宣傳由兩人主演的Disney+新劇《正義的算法》，日前她在活動上難得親自回應這段緋聞，以無奈語氣表示：「都是朋友一起出去，大家要串在一起我也沒辦法。」開腔否認同王子的戀情，唔知網友收唔收貨？
王子與鄧麗欣分手前已私下密會郭雪芙？
即將踏入34歲的郭雪芙最近憑劇集《華燈初上》人氣急升，早前她有傳與33歲王子因在《山中森林》戲中連嘴6次撻著，但原來二人「密會」的時間早於與鄧麗欣分手之前。有「爆料者」披露了一個記錄低王子與郭雪芙的「出軌記錄」的IG帳戶，當中包括二人出相入對去食飯、睇戲、一齊上表演課、甚至互雙打入朋友圈兼見埋家長的「證據」，矛頭直指王子背鄧麗欣「偷食」！該帳戶的相片中包括二人在同一個地點打卡、同一日行同一座山的等相片，密會行踪非常清晰。
郭雪芙長文「回應」王子與鄧麗欣的分手
鄧麗欣與王子邱勝翔於2021年6月27日宣布分手，事有湊巧，郭雪芙原來在同一日分享了一篇有關節目Netflix節目《怦然心動的人生整理魔法》的轉載感想貼文，內容大致是講述「將事物維持原狀的傾向」是一種偏誤，文末一句「只留下你怦然心動的東西，全部毅然決然地丟掉」點出「斷捨離」的重點。從現在回望過去，不難令人覺得似有弦外之音。事件傳出後，郭雪芙曾透過經紀人表示：「這是藝人正常會有的社交生活，沒有什麼要特別回應的。」而王子經理人則再一次澄清二人只是好朋友關係，而且是因為合作電影而變得友好。
常見問題
郭雪芙與王子已同居？
近日更有傳媒影到郭雪芙抱著王子胞弟「毛弟」邱宇辰的愛犬「MoMo醬」一同出遊，疑替「未來叔仔」放狗兼被指已融入男方家中，日前郭雪芙罕有回應⋯⋯詳情請看
郭雪芙有被抓到什麼證據是小三嗎？
早前她有傳與33歲王子「密會」的時間早於與鄧麗欣分手之前，而且有「爆料者」披露了一個記錄低王子與郭雪芙的「出軌記錄」的IG帳戶⋯⋯詳情請看
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