鄧一君一招激勵女兒自律讀書 生意失敗獲好友古天樂幫助
撰文：東方新地 圖片：一君士多FB、新傳媒圖片、微博、電視截圖、《尋秦記》預告片截圖
鄧一君為古天樂復出 客串電影《尋秦記》
鄧一君於2005年宣佈退出娛樂圈，上月公開的電影《尋秦記》預告，竟發現鄧一君影子。鄧一君在97年劇集《美味天王》首次和古天樂合作，翌年在《烈火雄心》中鄧一君飾演智障的劉海寶，而古天樂就飾演他的二哥劉海柏，一段兄弟情感動不少觀眾，而二人更因此劇而成為好友，之後再於《尋秦記》以及《刑事偵緝檔案IV》等劇集中合作。即使鄧一君於2005年退出娛樂圈轉投保險界，二人仍保持聯絡，情同兄弟。
鄧一君一招令女兒自律讀書：佢要求買高難度練習
鄧一君拍教育電視做童星出身，亦都做過大電影《記得……香蕉成熟時》系列男主角，曾自言性格內向怕應酬不，05年退出娛樂圈轉行投身保險業。鄧一君婚後育有一女，現年13歲，鄧一君曾接受傳媒訪問，指女兒性格非常主動積極，對學習有濃厚興趣。女兒從小三起已為自己訂立溫習時間表，而自己讚過女兒此方法做得好後，她便每次考試都有實行此計劃。女兒會列明每日要溫習的科目，以及安排好每科溫習時間，非常有系統。
鄧一君：囡囡唔會扭買玩具，佢扭買練習
鄧一君女兒非常自律，尤其當女兒學會為自己訂立溫習時間表後，學習上甚少要父母擔心。女兒甚至會「扭買練習」，經常求自己買補充練習給她，而且普通練習已經不能滿足女兒，女兒會要求難度更高的練習，目的為挑戰自己！
鄧一君車仔麵檔勁蝕結業 好友古天樂曾到場支持
2019年，鄧一君先後在油麻地及尖沙咀開咗名為「一君士多」嘅車仔麵檔，估唔到好友古天樂得知朋友開食肆後，即親身去祝賀仲試食，網友大讚古仔念舊又有義氣！
當初鄧一君在油麻地開車仔麵檔，開業不久一君曾在訪問上被問到會否邀請好友古天樂試食，當時佢表示等生意穩定才通知及邀請好友，估唔到古仔得悉好友開店後主動致電恭喜，表示只要一有空會落舖頭幫襯！古仔一諾千金，親自去祝賀。兩兄弟難得見面，當然要合照啦！事後一君在facebook上載與古仔的合照，網民大讚古仔有情有義，除咗投資拍電影，又出錢幫助同業解困外，對朋友也很念舊！
童星入行 「香蕉仔」成名
鄧一君童星出身，9歲就入行拍攝港台節目及教育電視，93年、15歲時演出電影《記得……香蕉成熟時》一片成名，這部青春片當年深受不少後生仔的喜愛，接連拍了同系列電影。其後一君轉投無綫，拍過不少劇集。
當年哥哥張國榮對鄧一君十分欣賞，曾公開表示看好「雙古一鄧」三位新人，「雙古」是古天樂、古巨基，而「鄧」便是鄧一君。後來哥哥張國榮還曾客串鄧一君主演的《記得香蕉成熟時2》。張國榮說他分文不取客串《記得香蕉成熟時2》是為了提攜有潛質新人——也就是片中的鄧一君。
一君：「古仔好有義氣」
天生童顏令鄧一君戲路受局限，再加上性格被動，演出機會漸少。05年鄧一君決定淡出幕前轉行做保險，一直有傳好友古天樂是他首名顧客，對此一君表示不便多說，但指不時有跟古仔聯絡：「古仔係我一個好好嘅朋友，轉行前同轉行後佢都好支持我，佢係個好有義氣、好肯幫朋友、關心朋友嘅圈中人。」
而較早前鄧一君接受傳媒訪問，他直言不留戀演藝圈，不過倘若老友古天樂開到聲他揚言以二人交情、友情，必定義無反顧一口答應，他大讚古仔為人有情有義：「喺我事業最低潮嘅時候，佢鼓勵我、請我食飯、生活上幫我，又介紹機會、人際網絡畀我，你講得出嘅都有，好有義氣！」古仔係真正嘅「真 ‧ 男神」！
網友讚古仔念舊又重情
網友大讚古仔好有心親自去舖頭，一君表示他也很多謝古仔。近日《尋秦記》電影版正式宣佈開拍，暫時只知林峯、宣萱、郭羨妮、滕麗名、雪兒等原班人馬將會演出，網友話希望一君都有份參演，皆因在當年鄧一君在《尋秦記》飾演李小超一角，雖然只是客串演出，但就起了關鍵性的作用，因為是他一手送古天樂飾演的項少龍返古代。
同場加映：古天樂集齊人拍《尋秦記》電影版
堪稱為TVB神劇嘅《尋秦記》由首播至今雖然相隔19年，但人氣依然好勁，就算TVB重播2次都仲係咁受大家歡迎。藝人兼電影公司老闆的古天樂（古仔）早前出席旗下的天下一電影巡禮，宣佈開拍電影版《尋秦記》，更親自集齊當年電視劇演員上陣，包括宣萱、林峯、雪兒、郭羨妮和滕麗名。其實早於2017年時，古天樂已買定版權準備開拍電影版，而今年正式開拍，仲集齊男女主角，真係好難得！而幾位女主角在台上輪流分享感受，宣萱話知道古仔話拍已經開心咗幾年，依家真係等到開拍呢日好興奮。久未耐面嘅雪兒話好多年沒見過呢班朋友，再見到感覺好Sweet，好開心。
當年嘅四大女主角有宣萱、雪兒、郭羨妮和滕麗名，依家人齊演出，真係正如古仔所言「難過儲閃卡」。
古仔、宣萱和林峯一齊接受訪問，古仔披露故事大綱：「故事會發生在19年後（當年劇集是2000年播出，秦王都已經統一六國，之後發生咩事大家都唔知道，所以有好大創作空間。故事有穿越劇情所以有科幻元素。」不過古仔拒絕透露電影總投資多少，話呢啲係秘密。當年飾演嬴政嘅林峯則話：「聽過古仔講要拍這部戲好耐，每次見到佢都話劇本又改緊，總之好精彩。」眾人大賣關子！
古仔話：「當年套劇已經係2000年嘅事，好多人都想我哋拍番電影版，當初冇諗過用原班演員，但後來都覺得用原班演員陣容至好睇。」
網友：冇江華、KC唔算齊人！
不過網友話唔算齊人，事關獨欠飾演連晉、嫪毐嘅江華！劇中嘅江華一開始對主人巨鹿候好忠心，點知被項少龍誤廢右手後被逐出巨鹿候府，唯有投靠他人。途中佢遇到左手劍客嫪毐，經過一輪忍辱負重後終學成左手劍法，仲將真嘅嫪毐殺害，變成心狠心辣之人。
8套最想深夜重播的高質神劇
回想當年，《義》首播後的平均收視為47點，最高更達68點！其實近年TVB深夜重播的電視劇都是80，90年代的神劇，就算未睇過嘅人都會覺得好看，比起現在嘅TVB膠劇質素高好多，就算是看到爛的《皆大歡喜》都覺得很好看。以下呢8套係公認嘅高質神劇，相信就算在深夜時段重播都會坐定定追看吧！
1. 無頭東宮
TVB在2002年的劇集，由陳妙瑛、向海嵐、張兆輝及魏駿傑主演的《無頭東宮》。當時向海嵐飾演的奸人楚楚讓人影響深刻，雖然超靚但奸到讓人牙癢癢，凌雲也演得很慘情，劇裡每位都是好戲之人，最重要是劇情緊湊，現在再睇都唔會感到悶！
小編最記得換臉的這一幕，當時的電視特技來說已經算很高級，睇到心驚驚！
這對奸人也是讓人想將他們千刀萬剮！
2. 美味天王
由沈殿霞「肥姐」帶著一眾視帝視后級演員，陣容龐大，事隔多年，劇中的經典主題曲、角色依然讓人念念不忘。劇中美味園餐廳老闆秦萬石在參加廚神比賽時敗在了自己的徒弟金一山手下，因無法面對打擊而選擇逃避。他的妻子和女兒只能努力地支撐著餐廳，等待秦萬石歸來。然而女兒蘇蘇廚藝不佳，客人也紛紛離開。無奈之下，妻子湯圓圓只能出售股份，而接手的大股東便是打敗秦萬石的徒弟，他化名為田味吉，教導蘇蘇廚藝，一對歡喜冤家就此誕生。
歐陽震華bobby在劇中演出搞笑，單是外型都讓人笑出聲，十足十耶穌！
3. 尋秦記
這麼多年來，古天樂飾演的項少龍依然是無人可代替！就算不斷有翻拍的版本，依然比不上古天樂的這個版本呢！古天樂版項少龍演得十分鬼馬精靈，最重要的是年輕時的他超級帥氣，難怪劇中左擁右抱，身邊一堆美人圍繞。
《尋秦記》中超級多氣質美女，宣萱、郭羨妮、滕麗名、雪兒等，個個古裝都無得輸！
4. 戀愛自由式
2003年上映的劇集《戀愛自由式》，以游泳作為題材，集合一班青春少艾，當中那一招「破冰轉身」，相信至今觀眾仍記憶猶新，另外影響最深刻之一的當然還有一講名就自動在腦海響起的主題曲歌詞！
5. 難兄難弟
1997年的《難兄難弟》，這是TVB一直以來少有的青春歌舞劇，雖說是在描述六七十年代香港娛樂圈的盛況，但劇集表現幽默輕鬆，有劇情還載歌載舞，在當時也是極受觀眾歡迎，而且「撈家」和吳鎮宇的搞怪演技也深入民心。
6. 鐵馬尋橋
還未超過十年的神劇，在播出的時候無什麼人看好，怎知劇情峰迴路轉，還有高潮迭起的對決，每一個角色的描寫都十分到位，背景是民初的三十年代，更注入了真功夫較勁，讓人看了熱血沸騰，跌破不少人的眼鏡。
見到這張圖好像有聲一樣，鄭嘉穎的這一聲「呀」圖在網上爆紅，表情十分到位！
7. 巾幗梟雄
人生有幾多個十年？這句話肯定大部分人都聽過，而這套電視劇也肯定大部分人都印象深刻，不但劇中柴九和四奶奶的角色深入民心，兩人的演技得到廣大觀眾的激讚，黎耀祥也因此劇取下影帝的獎項。當時一到播放時間個個都坐定定看電視，現在想望一眼電視都難。
8. 齊天大聖孫悟空
要講起西遊記中的齊天大聖孫悟空，相信許多人的腦袋里肯定第一時間浮起張衛健的孫悟空版本。他那句「噼啪你個𠾐的咚」在當時是很多人的口頭禪，還有多個經典對白和歌曲到現在都能倒背如流，對觀眾影響十分深刻，也是最有趣的西遊記電視劇版本。