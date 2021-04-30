鄧一君一招激勵女兒自律讀書 生意失敗獲好友古天樂幫助

鄧一君於90年代因拍攝電影《記得…香蕉成熟時》系列及《四個32A和一個香蕉少年》飾演香蕉仔而成名，後來轉投無綫更拍過不少劇集，直到2005年淡出幕前轉行做保險。鄧一君息影15年，受好友古天樂邀請，客串演出《尋秦記》電影！鄧一君為家人而決心淡出娛樂圈，女兒今年已滿13歲，但鄧一君卻透露為一事煩惱：「囡囡呻補充無時間做」！

撰文：東方新地 圖片：一君士多FB、新傳媒圖片、微博、電視截圖、《尋秦記》預告片截圖