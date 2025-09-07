鄧伊婷健身室影片曝光｜穿真理褲突嬌嗲呻吟「好攰呀」 網民睇到熱血沸騰！

2016年參選「大閘蟹小姐競選」入行的藝人鄧伊婷（Irina）向來不吝嗇展示其火辣身材，今日（7日）佢喺社交平台分享健身影片，畫面極度震撼！片中佢以小背心搭配「真理褲」上陣，大騷苦練已久嘅Fit爆身形，點知做完一組動作後，佢突然對住鏡頭嬌嗲呻吟，一句說話即時引發網民暴動，究竟佢講咗啲咩令大家反應咁大？