鄧伊婷健身室影片曝光｜穿真理褲突嬌嗲呻吟「好攰呀」 網民睇到熱血沸騰！
廣告
2016年參選「大閘蟹小姐競選」入行的藝人鄧伊婷（Irina）向來不吝嗇展示其火辣身材，今日（7日）佢喺社交平台分享健身影片，畫面極度震撼！片中佢以小背心搭配「真理褲」上陣，大騷苦練已久嘅Fit爆身形，點知做完一組動作後，佢突然對住鏡頭嬌嗲呻吟，一句說話即時引發網民暴動，究竟佢講咗啲咩令大家反應咁大？
鄧伊婷健身室影片流出 畫面震撼
鄧伊婷喺社交網上載咗一段健身影片，並留言話「拍片其實for fun，運動才是認真。」，態度非常專業。片中見到佢身穿灰色小背心同黑色「真理褲」，喺健身室努力操練，專注嘅神情同標準嘅動作，將其完美嘅身體線條表露無遺，每一吋肌肉都彷彿在發光。當佢做完一組極耗體力嘅動作後，忍唔住對住鏡頭嬌嗲呻吟：「好攰呀！」，表情雖然帶點疲憊，但配上佢甜美嘅笑容，反而顯得非常誘人。呢段短短幾秒嘅影片，瞬間引爆網民討論，大家除咗驚嘆佢嘅毅力，更被佢呢種反差萌深深吸引。
鄧伊婷身材進化史 回顧噴血水着照
要維持女神級嘅身材絕非易事，鄧伊婷一直以嚟都對自己嘅身形管理非常嚴格。翻查佢嘅社交平台，可以發現佢不時都會大派福利，分享各種火辣水着靚相，大騷零贅肉嘅葫蘆形身材，對自己嘅Body充滿自信。早前佢出海大晒比堅尼照，連好友梁敏巧都忍唔住留言激讚：「索到咁，我忍不住」，可見其魔鬼身材早已獲得圈中人認證。今次嘅健身影片，正好向大家揭示，呢副最強Body背後，原來係靠喺健身室不斷付出汗水同努力打造出嚟，完美印證「世上沒有醜女人，只有懶女人」呢句至理名言。
網民睇到熱血沸騰 留言洗版激讚
影片一出，大批網民即時湧入留言區洗版，反應極之熱烈，幾乎一面倒大讚鄧伊婷嘅身材同毅力。唔少粉絲都話睇到熱血沸騰，紛紛留言表示支持：「伊婷真係keep得好好」、「Irina姐姐! 越来越Fit」、「fit得很美」。更有網民將焦點放喺佢句「好攰呀」上面，笑言：「聽到骨都酥埋！」、「呢啲先係真女神，又靚又努力！」、「呢句嬌嗲聲，我頂唔順喇！」。睇嚟鄧伊婷呢次嘅健身影片，不但展示咗佢嘅努力成果，更成功以健康性感嘅形象俘虜唔少粉絲嘅心。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期