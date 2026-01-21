35歲鄧伊婷點解叫「汁汁姐」？入行10年唔止性感咁簡單！姑姐仲係夏文汐
鄧伊婷火鍋意外誕生「汁汁姐」爆笑由來
原來「汁汁姐」這個稱呼源自一場普通不過的火鍋聚會！鄧伊婷去年5月在threads上親自解釋這個無厘頭綽號的由來，當時她與朋友一起吃火鍋，坐在身旁的朋友突然提醒她「你滴左啲野！」她隨口回應「呀！滴左滴汁汁！」這個疊字用法令朋友們反應極大地狂笑，因為大家人生中未曾聽過如此可愛的表達方式。結果第二天開始，所有朋友都開始叫她「汁汁」，這個綽號就此流傳開去。
從抗拒到接受 索性改名發揚光大
鄧伊婷坦言起初對「汁汁」這個無厘頭稱呼有點介意，畢竟聽起來確實有些奇怪。不過她發現其他人對這個名字很有記憶點，辨識度極高，於是後來索性將自己改名叫「汁汁姐」。當她參與網台演出時，更將這個特別的稱呼發揚光大，成為她在網絡世界的專屬標籤。由於多年來不少人都會好奇詢問「點解叫汁汁姐？」她才決定公開解釋這段有趣的命名經過。
鄧伊婷入行十年 姑姐係夏文汐
除了「汁汁姐」的有趣由來，鄧伊婷還有一個身份！原來她的姑姐竟然是資深女星夏文汐，不過這個星二代背景亦低調處理。鄧伊婷加入TVB已有10年時間，今年更獲得TVB 10年服務獎，可謂資深藝員。她演出過的角色種類相當多元化，包括法證人員、律師、記者、情婦或主角的女性友人等等，但最令觀眾印象深刻的始終是姣精、索女、辣妹這類角色。她笑言自己已慢慢變成「姣精專業戶」，正面來看，外型要「有返咁上下」才能勝任這些角色，但同時也容易被人標籤為只有外表沒有演技。
不怕被定型視高海寧陳法拉為目標
面對經常被安排演姣精角色，鄧伊婷會否擔心被定型？她接受訪問時坦言曾經有過擔憂，而且開始演性感角色時確實有些害羞，但慢慢越來越純熟。她認為既然路是這樣安排，入了這個角色區域，就要盡量做到最好，當你做得夠好，一定會被人看見，自然會有其他發展機會。她舉例像高海寧、陳法拉，早年都演過一些性感或小三角色，之後都能闖出一片天，鄧伊婷視她們為奮鬥目標。
自知演技不足主動進修望突破
深明「機會留給有準備的人」這個道理，鄧伊婷對自己的演技要求甚高。她感覺自己在演技方面仍有不足之處，早前特地報讀演技訓練課程，希望能夠繼續進步和突破。這種積極進取的態度，正正展現了她不甘於只做花瓶的決心，相信憑著努力和天賦，加上神秘的家族背景支持，鄧伊婷在演藝路上定能走得更遠更廣。
虛擬情人｜鄧伊婷零包袱做貪錢渣女獲大讚
鄧伊婷在劇中飾演潔伊一角，角色是以玩弄宅男及壓榨好色男金錢為樂的斂財 KOL，昨晚還變本加厲向忠粉大雄（林浩文飾）開出十萬港元「私影」價，還向男方暗示可進行不道德交易，令大雄不惜借財仔。事件最後驚動警方介入並成為網絡熱話，潔姨亦受盡千夫所指…
而有「御用姣精」之稱的鄧伊婷今次再飾演電力十足的角色，加上佢零包袱地將貪錢渣女的嘴藐藐衰格樣演繹得淋漓盡致，獲不少網民正評好演技兼專業：「見到銀紙個（貪錢）表情好似真嘅一樣，眼眉同咀角都有戲，真係值得掌聲」、「演渣女演到出神入化~好專業」、「呢套伊婷好有發揮而且做得好好」。
虛擬情人｜鄧伊婷神還原高海寧經典拉拉鍊場口
除了演渣女愈演愈勇，伊婷的完美S身形及白滑修長美腿亦一直是網民正評重點，昨晚她拉低拉鍊色誘大雄一幕，更令人不禁想起高海寧在《新聞女王》中的經典拉拉鍊場口！