鄧伊婷有金主出錢谷人氣？ 神秘廣告牌掛銅鑼灣鬧市及紅隧入口
撰文：東方新地 圖片：連登討論區、鄧伊婷IG圖片
鄧伊婷紅隧廣告牌 討論區議論紛紛
最近有網民就銅鑼灣及紅隧九龍入口的兩塊大型廣告牌在討論區發文，由於不知道廣告牌中的主角是誰，所以有網民疑問「佢有咩咁特別？」同埋「個廣告賣乜？」
廣告牌冇內容主要晒身材
對於這兩塊廣告為何出現，真係冇人知，而銅鑼灣的垂直巨型廣告牌中可見頂部以大字寫上「IRINA TANG」，側邊就有中文名「鄧伊婷」，廣告牌餘下位置就是鄧伊婷穿上紅色比堅泳衣拍攝的硬照，大晒好身材，相當震撼！而廣告牌上完全沒有品牌名及任何宣傳字句。紅隧九龍入口那塊仲誇張，大大個人打橫瞓，除了鄧伊婷的名字，還有一個其fb個人網頁的二維碼。
網民猜測金主用意
不少網民留言指自己都有留意該廣告，以「鄧伊婷係乜水」為題再附上Banner相作討論，但大家都不清楚廣告推銷的是什麼，有網民說：「我直頭特登Google埋，睇下有冇人講，完全無人理，成件事好詭異。」另外亦有網民提到，在將軍澳隧道附近都有類似的鄧伊婷廣告。如果不是瘦身廣告、美容廣告，也不是替1月27日生日的鄧伊婷「補祝」生日，只是介紹鄧伊婷，一齊欣賞其驕人身材的話，「金主」都相當大手筆！
鄧伊婷31歲生日cosplay禰豆子
鄧伊婷最愛玩cosplay，趁今年31歲生日大玩近來大hit動漫《鬼滅之刃》的人物，她扮演禰豆子，朋友們扮成《鬼滅之刃》其他角色，鄧伊婷由頭到腳都一絲不苟，戴上粉紅色隱形眼鏡化埋個粉紅眼妝，口咬道具竹，仲有埋招牌動作，真係勁似，贏盡掌聲，鄧伊婷留言：「禰豆子表示生日真幸福，很有理由要身邊好朋友陪我瘋陪我玩haha😆，你們覺得下次cos什麼好呢？」網民留言叫她扮衣著性感、中空裝的戀柱，唔好埋沒好身材。
鄧伊婷《迷網》胸贏高Ling
藝人想轉運最當的做法就是改名，《 3日2夜》曾經爆紅的鄧伊婷（前名鄧以婷）雖然已經入行六年，但都只分派到一些無名小角色，去年她決定改名後，在劇集《黃金有罪》飾演妓女Lulu一角，以爆炸頭加超短裙造型大晒其43吋長腿，引起網民關注，早前熱播的新劇《迷網》中，她也有份飾演高Ling（高海寧）好朋友兼同事Brenda，再次以超性感谷胸造型，成功搶盡全場焦點！看來改名有運行喎﹗