鄧伊婷有金主出錢谷人氣？ 神秘廣告牌掛銅鑼灣鬧市及紅隧入口

近月銅鑼灣鬧市及紅隧九龍入口出現兩塊大型廣告牌，女主角是無綫藝人，有「汁汁姐」之稱的鄧伊婷 ，由於生面口知名度唔高，好多網民都唔知佢係「乜水」，最離奇係兩塊廣告牌都唔係賣廣告，只以大字寫上「IRINA TANG」同中文名「鄧伊婷」，紅隧入口的廣告牌更有一個二維碼，一嘟竟是鄧伊婷的個人fb網頁，擺明純粹個人宣傳，紅隧個廣告位閒閒地每月要50萬，網民指金主為冧女真係大手筆！

撰文：東方新地 圖片：連登討論區、鄧伊婷IG圖片