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鄧伊婷有金主出錢谷人氣？ 神秘廣告牌掛銅鑼灣鬧市及紅隧入口

東方新地 - 娛聞

近月銅鑼灣鬧市及紅隧九龍入口出現兩塊大型廣告牌，女主角是無綫藝人，有「汁汁姐」之稱的鄧伊婷 ，由於生面口知名度唔高，好多網民都唔知佢係「乜水」，最離奇係兩塊廣告牌都唔係賣廣告，只以大字寫上「IRINA TANG」同中文名「鄧伊婷」，紅隧入口的廣告牌更有一個二維碼，一嘟竟是鄧伊婷的個人fb網頁，擺明純粹個人宣傳，紅隧個廣告位閒閒地每月要50萬，網民指金主為冧女真係大手筆！

撰文：東方新地 圖片：連登討論區、鄧伊婷IG圖片

鄧伊婷紅隧廣告牌 討論區議論紛紛

最近有網民就銅鑼灣及紅隧九龍入口的兩塊大型廣告牌在討論區發文，由於不知道廣告牌中的主角是誰，所以有網民疑問「佢有咩咁特別？」同埋「個廣告賣乜？」

鄧伊婷
有網民上載圖片，指在銅鑼灣發現這張大型海報，主角是身穿紅色比堅尼鄧伊婷。（圖片來源：連登討論區圖片）
鄧伊婷 紅隧九龍往香港
在紅隧九龍往香港方向的入口，同樣掛上有鄧伊婷硬照的廣告牌非常搶眼，上面還有一個二維碼。（圖片來源：網上圖片）

廣告牌冇內容主要晒身材

對於這兩塊廣告為何出現，真係冇人知，而銅鑼灣的垂直巨型廣告牌中可見頂部以大字寫上「IRINA TANG」，側邊就有中文名「鄧伊婷」，廣告牌餘下位置就是鄧伊婷穿上紅色比堅泳衣拍攝的硬照，大晒好身材，相當震撼！而廣告牌上完全沒有品牌名及任何宣傳字句。紅隧九龍入口那塊仲誇張，大大個人打橫瞓，除了鄧伊婷的名字，還有一個其fb個人網頁的二維碼。

鄧伊婷
（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷
（圖片來源：連登討論區）
鄧伊婷
（圖片來源：連登討論區）
鄧伊婷
（圖片來源：連登討論區）
鄧伊婷
（圖片來源：連登討論區）
鄧伊婷
（圖片來源：連登討論區）

網民猜測金主用意

不少網民留言指自己都有留意該廣告，以「鄧伊婷係乜水」為題再附上Banner相作討論，但大家都不清楚廣告推銷的是什麼，有網民說：「我直頭特登Google埋，睇下有冇人講，完全無人理，成件事好詭異。」另外亦有網民提到，在將軍澳隧道附近都有類似的鄧伊婷廣告。如果不是瘦身廣告、美容廣告，也不是替1月27日生日的鄧伊婷「補祝」生日，只是介紹鄧伊婷，一齊欣賞其驕人身材的話，「金主」都相當大手筆！

鄧伊婷
鄧伊婷是前女團Super Gear成員之一，16年加入無綫拍《3日2日夜》以34C激凸上圍而為人認識，在劇集《迷網》中更胸贏主角高海寧成功搶fo。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷亦拍片放上Youtube。（圖片來源：鄧伊婷）
鄧伊婷亦拍片放上Youtube。（圖片來源：鄧伊婷）
鄧伊婷
鄧伊婷其實是無綫藝人，原名「鄧以婷」，別號「汁汁姐」。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷
鄧伊婷在2016年時曾參選「大閘蟹小姐競選」，不過當年冠軍由歌手蘇慧恩大熱勝出。（圖片來源：上海新大眾大閘蟹專門店）
鄧伊婷
鄧伊婷經常性收花放閃，不過從來沒有公開認有拍拖。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷
鄧伊婷更是林泳淘的好姊妹，早前陪住出嫁。（圖片來源：鄧伊婷IG）

鄧伊婷31歲生日cosplay禰豆子

鄧伊婷最愛玩cosplay，趁今年31歲生日大玩近來大hit動漫《鬼滅之刃》的人物，她扮演禰豆子，朋友們扮成《鬼滅之刃》其他角色，鄧伊婷由頭到腳都一絲不苟，戴上粉紅色隱形眼鏡化埋個粉紅眼妝，口咬道具竹，仲有埋招牌動作，真係勁似，贏盡掌聲，鄧伊婷留言：「禰豆子表示生日真幸福，很有理由要身邊好朋友陪我瘋陪我玩haha😆，你們覺得下次cos什麼好呢？」網民留言叫她扮衣著性感、中空裝的戀柱，唔好埋沒好身材。

鄧伊婷cosplay禰豆子，刻意扣少兩粒鈕、拉高和服，立即變成性感版禰豆子，好吸睛。
鄧伊婷在今年31歲生日會上，大玩《鬼滅之刃》cosplay主題，悉心打扮性感版禰豆子，形神俱似﹗她刻意扣少兩粒鈕、拉高和服，立即變成性感版禰豆子，好吸睛。（圖片來源：鄧伊婷IG）。
鄧伊婷連招牌動作都做埋，真係好用心。
鄧伊婷連招牌動作都做埋，真係好用心。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷的低胸和服扮《鬼滅之刃》禰豆子，朋友扮戀柱，中空裝立即搶晒主角鏡﹗網民留言叫鄧伊婷下次扮戀柱晒下身材。
鄧伊婷的低胸和服扮《鬼滅之刃》禰豆子，朋友扮戀柱，中空裝立即搶晒主角鏡﹗網民留言叫鄧伊婷下次扮戀柱晒下身材。（圖片來源：鄧伊婷IG）
出席生日會至少十人，唔知有否違犯限聚令呢？
出席生日會至少十人，唔知有否違犯限聚令呢？（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷生日會大玩《鬼滅之刃》cosplay，出席的朋友都好用心打扮去賀壽星女。
鄧伊婷生日會大玩《鬼滅之刃》cosplay，出席的朋友都好用心打扮去賀壽星女。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷正在拍攝《白色強人2》，劇組為她慶生。
鄧伊婷早前參與拍攝《白色強人2》，劇組為她慶生。（圖片來源：鄧伊婷IG）

鄧伊婷《迷網》胸贏高Ling

藝人想轉運最當的做法就是改名，《 3日2夜》曾經爆紅的鄧伊婷（前名鄧以婷）雖然已經入行六年，但都只分派到一些無名小角色，去年她決定改名後，在劇集《黃金有罪》飾演妓女Lulu一角，以爆炸頭加超短裙造型大晒其43吋長腿，引起網民關注，早前熱播的新劇《迷網》中，她也有份飾演高Ling（高海寧）好朋友兼同事Brenda，再次以超性感谷胸造型，成功搶盡全場焦點！看來改名有運行喎﹗

鄧伊婷的IG內有大量性感泳照。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷的IG內有大量性感泳照。（圖片來源：鄧伊婷IG）
今年3月鄧以婷將名字改為鄧伊婷，她透露自己已有一個拍拖三年多的圈外 男 友， 感 情 穩定，但仍未有結婚的念頭，她笑言：「屋企人都未催我，我會順其自然。」
去年初鄧以婷將名字改為鄧伊婷，她透露自己已有一個拍拖三年多的圈外男友，感情穩定，但仍未有結婚的念頭，她笑言：「屋企人都未催我，我會順其自然。」（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷近日受疫情影響，有不少台灣及內地工作都被延期，要經常留在家中做運動，並轉型接 KOL 工作。
鄧伊婷近月受疫情影響，有不少台灣及內地工作都被延期，要經常留在家中做運動，並轉型接 KOL 工作。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷曾拍過兩輯《3日2夜》，包括去年和阮嘉敏雙雙去日本島根浸溫泉，被封為《3日2夜》咪神。
鄧伊婷曾拍過兩輯《3日2夜》，包括去年和阮嘉敏雙雙去日本島根浸溫泉，被封為《3日2夜》咪神。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷 （中） 早前在 《黃金有罪》中以復古的爆炸頭加超短裙的造型，成功突圍而出。
鄧伊婷 （中） 早前在 《黃金有罪》中以復古的爆炸頭加超短裙的造型，成功突圍而出。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷在新劇《 迷網 》中以一襲谷胸裝勁晒事業線，比身旁封胸的女主角高 Ling 更加吸睛。
鄧伊婷在劇集《 迷網 》中以一襲谷胸裝勁晒事業線，比身旁封胸的女主角高 Ling 更加吸睛。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷在《迷網》中胸贏高海寧，成功上位。
鄧伊婷在《迷網》中胸贏高海寧，成功上位。（圖片來源：鄧伊婷IG）
除了為新劇《 迷網 》做宣傳外，鄧伊婷近日也忙於拍攝微電影《下一秒，追到你 》，飾演一名索爆車房妹。
除了為新劇《 迷網 》做宣傳外，鄧伊婷近日也忙於拍攝微電影《下一秒，追到你 》，飾演一名索爆車房妹。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷入行六年，曾是香港女子組合 Super Gear 成員，2016年參加過《 大閘蟹小姐競選 》，同年成為無綫部頭合約藝人。
鄧伊婷入行六年，曾是香港女子組合 Super Gear 成員，2016年參加過《 大閘蟹小姐競選 》，同年成為無綫部頭合約藝人。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷早前第一次挑戰wake surf成功，在船上大晒一對43吋的白滑長腿。
鄧伊婷早前第一次挑戰wake surf成功，在船上大晒一對43吋的白滑長腿。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷
鄧伊婷曾經參與多套TVB劇集演出，包括《愛回家》、《伙記辦大事》、《陀槍師姐2021》、《踩過界II》等等，她亦有演出多個節目，包括《3日2夜》。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷
（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷
（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷穿上貼身白背心，令34C身材更激凸。
鄧伊婷穿上貼身白背心，令34C身材更激凸。（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷IG
（圖片來源：鄧伊婷IG）
鄧伊婷IG
（圖片來源：鄧伊婷IG）
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