TVB 35歲「御用姣精」無奈變「債仔」 威脅訊息曝光呻遇人不淑

35歲TVB「御用姣精」鄧伊婷在《虛擬情人》中化身斂財KOL，並憑藉淋漓盡致的「衰格」演技，將玩弄宅男、壓榨金錢的角色演得入木三分，贏得網民一致好評。不過就在成功入屋嘅同時，佢近期竟無故成為「債仔」……