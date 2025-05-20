TVB 35歲「御用姣精」無奈變「債仔」 威脅訊息曝光呻遇人不淑

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35歲TVB「御用姣精」鄧伊婷在《虛擬情人》中化身斂財KOL，並憑藉淋漓盡致的「衰格」演技，將玩弄宅男、壓榨金錢的角色演得入木三分，贏得網民一致好評。不過就在成功入屋嘅同時，佢近期竟無故成為「債仔」……

鄧伊婷慘遭離奇追債訊息纏身

近日，鄧伊婷及身邊的化妝師、髮型師無端收到自稱收數佬的私訊騷擾。網上流出的訊息截圖顯示，一名男子被指欠債，內容寫道：「欠債還錢 速速面對 若再逃避 行動升級」。她透露：「5月9日個自稱收數人inbox我。嗰個係我認識嘅朋友。」對此，她一開始誤以為是詐騙，更直呼「莫名其妙，唔知點解會搵到我，奇怪囉。」

鄧伊婷 御用姣精 35歲「御用姣精」鄧伊婷早前憑住在劇集《虛擬情人》中飾演劍財KOL備受好評。（圖片來源：ig@irinateting）
35歲「御用姣精」鄧伊婷早前憑住在劇集《虛擬情人》中飾演劍財KOL備受好評。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 不過鄧伊婷近期就突然成為「債仔」，更被收數佬發威脅圖片。（圖片來源：網上圖片）
不過鄧伊婷近期就突然成為「債仔」，更被收數佬發威脅圖片。（圖片來源：網上圖片）
鄧伊婷 御用姣精 鄧伊婷在《虛擬情人》中神還原高海寧在《新聞女王》嘅經典拉拉鍊場口！（圖片來源：TVB）
鄧伊婷在《虛擬情人》中神還原高海寧在《新聞女王》嘅經典拉拉鍊場口！（圖片來源：TVB）
鄧伊婷 御用姣精 唔少觀眾大讚鄧伊婷睇見銀紙嘅一幕表情十分交戲。（圖片來源：TVB）
唔少觀眾大讚鄧伊婷睇見銀紙嘅一幕表情十分交戲。（圖片來源：TVB）

鄧伊婷無奈呻朋友遇人不淑

鄧伊婷推測，劇集熱播讓她曝光率激增，才被追債人士盯上。她表示，被指欠債的友人為多年舊識，事件與她無關。經了解，朋友因與前生意伙伴的商業糾紛而被騷擾，已發出律師信應對：「佢話係同以前生意伙伴嘅商業糾紛，之前佢都俾啲人騷擾過佢同屋企人一段時間。朋友出咗律師信，相信佢會處理。」

而對於朋友的遭遇，鄧伊婷表示理解，認為對方只是遇人不淑，信用一向良好。她強調無意深究他人私事，只盼騷擾事件早日落幕，「人哋嘅事我都冇必要理佢咁多，唔需要有咩處唔處理。希望唔好再騷擾到我和我身邊嘅人。」

鄧伊婷 御用姣精 鄧伊婷推測自己「中招」係因為最近有新劇播出。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷推測自己「中招」係因為最近有新劇播出。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 鄧伊婷表示相信朋友為人，並無奈呻朋友今次遇人不淑。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷表示相信朋友為人，並無奈呻朋友今次遇人不淑。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）

撰文：東方新地圖片來源：ig@irinateting、TVB、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

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