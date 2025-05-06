虛擬情人｜35歲鄧伊婷多角度狂曬fit爆身形搶fo 神還原高海寧經典拉拉鍊場口

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TVB劇集《虛擬情人》播出以來有唔少經典場面，當中有「御用姣精」之稱的35歲鄧伊婷所飾演嘅潔伊，就為劇集獻上唔少黃金畫面。而在昨晚（5日）播出嘅最新一集中，鄧伊婷更大派「私影」福利，多角度大方騷fit到漏身形，仲重現埋高海寧在《新聞女王》中超經典嘅拉拉鍊場口……

虛擬情人｜鄧伊婷零包袱做貪錢渣女獲大讚

鄧伊婷在劇中飾演潔姨一角，角色是以玩弄宅男及壓榨好色男金錢為樂的斂財 KOL，昨晚還變本加厲向忠粉大雄（林浩文飾）開出十萬港元「私影」價，還向男方暗示可進行不道德交易，令大雄不惜借財仔。事件最後驚動警方介入並成為網絡熱話，潔姨亦受盡千夫所指…

而有「御用姣精」之稱的鄧伊婷今次再飾演電力十足的角色，加上佢零包袱地將貪錢渣女的嘴藐藐衰格樣演繹得淋漓盡致，獲不少網民正評好演技兼專業：「見到銀紙個（貪錢）表情好似真嘅一樣，眼眉同咀角都有戲，真係值得掌聲」、「演渣女演到出神入化~好專業」、「呢套伊婷好有發揮而且做得好好」。

鄧伊婷 御用姣精 有「御用姣精」之稱的鄧伊婷今次再飾演電力十足的角色，在昨晚嘅劇情中仲大玩「私影」。（圖片來源：TVB）
有「御用姣精」之稱的鄧伊婷今次再飾演電力十足的角色，在昨晚嘅劇情中仲大玩「私影」。（圖片來源：TVB）
鄧伊婷 御用姣精 唔少觀眾大讚鄧伊婷睇見銀紙嘅一幕表情十分交戲。（圖片來源：TVB）
唔少觀眾大讚鄧伊婷睇見銀紙嘅一幕表情十分交戲。（圖片來源：TVB）
鄧伊婷 御用姣精 鄧伊婷在劇中飾演以玩弄宅男及壓榨好色男金錢為樂的斂財 KOL。（圖片來源：TVB）
鄧伊婷在劇中飾演以玩弄宅男及壓榨好色男金錢為樂的斂財 KOL。（圖片來源：TVB）
鄧伊婷 御用姣精 鄧伊婷事後亦在社交平台曬出福利照。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷事後亦在社交平台曬出福利照。（圖片來源：ig@irinateting）

虛擬情人｜鄧伊婷神還原高海寧經典拉拉鍊場口

除了演渣女愈演愈勇，伊婷的完美S身形及白滑修長美腿亦一直是網民正評重點，昨晚她拉低拉鍊色誘大雄一幕，更令人不禁想起高海寧在《新聞女王》中的經典拉拉鍊場口！

鄧伊婷 御用姣精 鄧伊婷在劇中仲神還原高海寧在《新聞女王》中的經典拉拉鍊場口！（圖片來源：TVB）
鄧伊婷在劇中仲神還原高海寧在《新聞女王》中的經典拉拉鍊場口！（圖片來源：TVB）
鄧伊婷 御用姣精 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
鄧伊婷 御用姣精 高海寧在《新聞女王》中拉拉鍊呢一幕播出時引起唔少觀眾熱議！（圖片來源：TVB）
高海寧在《新聞女王》中拉拉鍊呢一幕播出時引起唔少觀眾熱議！（圖片來源：TVB）

虛擬情人｜鄧伊婷上山下海狂操fit爆身形

向來大方在分享完美身段嘅鄧伊婷，其實為保持好身材都付出唔少努力，除咗勤做運動，仲搵嚟私人教練認真操練。觀乎鄧伊婷嘅社交平台，當中有唔少做運動時嘅打卡靚相，無論係室內運動定係戶外運動，上山下海全部都難佢唔到！

鄧伊婷 御用姣精 鄧伊婷為keep住fit爆身材落足功夫。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷為keep住fit爆身材落足功夫。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 鄧伊婷更不時在社交平台曬出做運動個照片。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷更不時在社交平台曬出做運動個照片。（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 除咗陸上運動之外，水上運動都難唔到鄧伊婷！（圖片來源：ig@irinateting）
除咗陸上運動之外，水上運動都難唔到鄧伊婷！（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）

即睇更多鄧伊婷靚相！

鄧伊婷 御用姣精 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）
鄧伊婷 御用姣精 （圖片來源：ig@irinateting）
（圖片來源：ig@irinateting）

撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@irinateting資料或影片來源：原文刊於新假期

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