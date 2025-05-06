虛擬情人｜35歲鄧伊婷多角度狂曬fit爆身形搶fo 神還原高海寧經典拉拉鍊場口
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TVB劇集《虛擬情人》播出以來有唔少經典場面，當中有「御用姣精」之稱的35歲鄧伊婷所飾演嘅潔伊，就為劇集獻上唔少黃金畫面。而在昨晚（5日）播出嘅最新一集中，鄧伊婷更大派「私影」福利，多角度大方騷fit到漏身形，仲重現埋高海寧在《新聞女王》中超經典嘅拉拉鍊場口……
虛擬情人｜鄧伊婷零包袱做貪錢渣女獲大讚
鄧伊婷在劇中飾演潔姨一角，角色是以玩弄宅男及壓榨好色男金錢為樂的斂財 KOL，昨晚還變本加厲向忠粉大雄（林浩文飾）開出十萬港元「私影」價，還向男方暗示可進行不道德交易，令大雄不惜借財仔。事件最後驚動警方介入並成為網絡熱話，潔姨亦受盡千夫所指…
而有「御用姣精」之稱的鄧伊婷今次再飾演電力十足的角色，加上佢零包袱地將貪錢渣女的嘴藐藐衰格樣演繹得淋漓盡致，獲不少網民正評好演技兼專業：「見到銀紙個（貪錢）表情好似真嘅一樣，眼眉同咀角都有戲，真係值得掌聲」、「演渣女演到出神入化~好專業」、「呢套伊婷好有發揮而且做得好好」。
虛擬情人｜鄧伊婷神還原高海寧經典拉拉鍊場口
除了演渣女愈演愈勇，伊婷的完美S身形及白滑修長美腿亦一直是網民正評重點，昨晚她拉低拉鍊色誘大雄一幕，更令人不禁想起高海寧在《新聞女王》中的經典拉拉鍊場口！
虛擬情人｜鄧伊婷上山下海狂操fit爆身形
向來大方在分享完美身段嘅鄧伊婷，其實為保持好身材都付出唔少努力，除咗勤做運動，仲搵嚟私人教練認真操練。觀乎鄧伊婷嘅社交平台，當中有唔少做運動時嘅打卡靚相，無論係室內運動定係戶外運動，上山下海全部都難佢唔到！
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撰文：東方新地圖片來源：TVB、ig@irinateting資料或影片來源：原文刊於新假期