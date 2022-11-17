鄧伊婷遊曼谷被猩猩啜臉施襲尷尬 網民：好想做隻猩猩
鄧伊婷遊曼谷被當眾啜臉施襲
鄧伊婷近日到泰國曼谷旅遊，事發當日鄧伊婷到公園參觀，身穿緊身T加短牛仔褲，當她坐在鞦韆上等同公園一隻猩猩合照的時候，該猩猩突然從後抱緊鄧伊婷，之後更出手襲胸之餘，仲又攬又啜，非常猖狂！鄧伊婷事後在社交平台上發文留言表示：「這隻幸福猴子真的很熱情很搞笑，我有點駕馭不了。」
網民留言：好想做隻猩猩
啜臉加襲胸的「非禮」影片一出之後，一班網民都紛紛留言表示非常羨慕隻猩猩，又有網民表示好奇該隻猩猩面對男性遊客的時候，是否同樣熱情。網民們都留言道：「佢對住仔係會點」、「呢隻馬騮仔一定係人扮嘅」、「突然覺得當猩猩很幸福」、「好想做隻猩猩」等。
身形高挑 曾當陳山聰替身
陳山聰在《十八年後的終極告白2.0》在結局周以有易服癖的角色登場，女扮男裝地大殺身邊譚凱琪、趙希洛等角色。劇組在公開陳山聰男扮女裝花絮片的時候，令陳山聰女裝替身身份曝光，原來女裝替身為同劇飾演女警的鄧伊婷。有「汁汁姐」之稱的鄧伊婷身材高挑，1米72的身高令她完美勝任陳山聰替身一角。
鄧伊婷大起底 改名後轉運
鄧伊婷原名鄧議婷，今年已經入行第7年。鄧伊婷曾經靠《 3日2夜》爆紅過，但之後都只分派到一些無名小角色。她在2020年決定改名後，在劇集《黃金有罪》飾演妓女Lulu一角，以爆炸頭加超短裙造型大晒其43吋長腿，引起網民關注。她更在前年熱播的劇集《迷網》中，有份飾演高Ling（高海寧）好朋友兼同事Brenda，再次以超性感谷胸造型，成功搶盡全場焦點！
疑曾獲金主力捧 50萬神秘廣告牌掛鬧市
鄧伊婷雖然在改名後開始轉運，但知名度依然不算高，大部分觀眾和市民都唔知佢係「乜水」。雖然知名度不高，但鄧伊婷曾經於銅鑼灣鬧市及紅隧九龍入口出現兩塊大型廣告牌上出現過。去年銅鑼灣鬧市及紅隧九龍入口出現兩塊大型廣告牌，只以大字寫上「IRINA TANG」同中文名「鄧伊婷」，紅隧入口的廣告牌更有一個二維碼，一嘟竟是鄧伊婷的個人fb網頁，擺明純粹個人宣傳。紅隧個廣告位閒閒地每月要50萬，網民指金主為冧女真係大手筆！
鄧伊婷每年生日大派福利 性感cosplay禰豆子、公主
鄧伊婷在每年生日都大派福利，在31歲生日的時候就性感cosplay大hit動漫《鬼滅之刃》的禰豆子。鄧伊婷由頭到腳都一絲不苟，戴上粉紅色隱形眼鏡化埋個粉紅眼妝，口咬道具竹，仲有埋招牌動作。網民亦紛紛留言叫她扮衣著性感、中空裝的戀柱，唔好埋沒好身材。今年生日就cosplay迪士尼公主Jasmine，露出小蠻腰，令網民都大讚好性感！
常見問題
最近有咩劇集熱播中？
TVB長壽劇《愛回家》、台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30即將進入結局周嘅《下流上車族》、接著將由黃宗澤主演嘅《法證先鋒V》接檔，到9:30播放《鐵拳》班底拍攝嘅超能使者，而ViuTV早前已宣布將接連播放五套原創劇，包括即將進入結局周嘅籃球劇，由姜濤、Ian、193等主演嘅《季前賽》，11月14日將會開播Lokman、AK江熚生爆肌主演嘅《繩角》⋯⋯按此看劇情介紹
有咩演唱會即將舉行？
2022年多個歌手和組合宣布舉行演唱會，並陸續進行售票的安排，欲知購物詳細和公開發售日期，詳見：全城關注MIRROR聯同ERROR將會全員落場嘅《903 AllStar 籃球賽》；去到12月將會有《陳蕾x岑寧兒演唱會2022》搶飛攻略 附優先訂購連結；仲有軒仔宣布開十場跨年騷《Revisit》，按此看優先訂票及公開發售日期；2023年有國際天團BLACKPINK來臨香港舉行《BORN PINK》世界巡迴演唱會，按此即睇搶飛攻略
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