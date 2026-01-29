36歲鄧伊婷獲女神相伴慶生 葉蒨文零包袱扮鬼臉超搶fo
廣告
36歲鄧伊婷早前（27日）迎來生日，原本打算孤伶伶在家度過，豈料獲一班女神級好姊妹突然現身慶生！葉蒨文、譚嘉儀、黃嘉雯、鄧美欣和梁敏巧齊齊為她送上驚喜，更在社交網分享溫馨片段，當中葉蒨文更零包袱扮鬼臉，擺出鬥雞眼加伸脷的趣怪表情，認真搞笑。鄧伊婷事後感動發文：「謝謝女神們的加持，我是最幸福的花臉貓。」
葉蒨文零包袱扮鬼臉超搞笑
片段中可見幾位好姊妹為鄧伊婷準備了白色氣球、一大紮玫瑰花和精緻生日蛋糕，氹得壽星女相當開心。最搞笑的是她們齊齊大擺鬼臉拍照，當中葉蒨文更是零包袱，擺出鬥雞眼加伸脷的表情，認真趣怪。片中幾位好姊妹分別為鄧伊婷戴上生日頭飾和太陽眼鏡，並將她嘴中咬住的蠟燭點燃，讓她自己將蠟燭插在生日蛋糕上，最後更齊齊向壽星女臉上送上香吻，令鄧伊婷滿面唇印，場面溫馨又搞笑。
譚嘉儀貼心安排避免伊婷孤獨過生日
原來鄧伊婷差點要孤伶伶在家迎接生日，全靠譚嘉儀的貼心安排才避免了這個尷尬情況。譚嘉儀於日前更孖鄧伊婷入場捧人氣韓國女團BLACKPINK的場，笑言為免伊婷要孤獨度過生日，故率先帶她到餐廳吃飯慶祝，陪她迎接踏入生日一刻。鄧伊婷接受訪問時感謝一班好姊妹的心意，笑指全靠譚嘉儀才避免了孤伶伶在家迎接生日的窘境。
鄧伊婷事業為重暫不急脫單
問到生日願望是否早日脫單，鄧伊婷笑謂：「事業為重先啦，都係專注工作，希望今年工作會有啲突破，可以試到未試過嘅角色。」她表示暫時未有入劇組安排，因此趁空檔報讀了演戲班增值自己，及拾起咪高峰練唱歌。問到是否希望登台開騷，她笑稱是為未來作好準備，機會來到時才可以把握：「開騷就未輪到我，我都冇自己嘅歌，唔通唱番以前女團啲歌咩，哈哈！」看來鄧伊婷對事業發展相當有規劃，暫時將感情事放在一邊。
圖片來源：IG@irinateting資料或影片來源：原文刊於新假期