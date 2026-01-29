36歲鄧伊婷獲女神相伴慶生 葉蒨文零包袱扮鬼臉超搶fo

36歲鄧伊婷早前（27日）迎來生日，原本打算孤伶伶在家度過，豈料獲一班女神級好姊妹突然現身慶生！葉蒨文、譚嘉儀、黃嘉雯、鄧美欣和梁敏巧齊齊為她送上驚喜，更在社交網分享溫馨片段，當中葉蒨文更零包袱扮鬼臉，擺出鬥雞眼加伸脷的趣怪表情，認真搞笑。鄧伊婷事後感動發文：「謝謝女神們的加持，我是最幸福的花臉貓。」