TVB小花鄧伊婷火辣戰衣出海！自爆有隱藏技能 網民：求上船！
廣告
TVB上位小花鄧伊婷（Irina）向來對身材管理極度嚴格，不時在社交平台大派福利圖，引死一眾粉絲！日前她又再有驚人舉動，突然在IG上載多張駕駛「海上跑車」的型格照片，身穿火辣戰衣的她盡顯美好身段，場面極度震撼！究竟這架外型超跑的神秘座駕是何方神聖？
鄧伊婷火辣戰衣出海 親駕「海上跑車」超有型
向來熱愛運動的鄧伊婷，日前趁著好天氣出海大玩特玩，更挑戰親自駕駛一架外型極度搶眼的「海上跑車」！從她分享的照片可見，當日她以清涼的Tube Top配搭熱褲上陣，大騷纖腰與長腿，火辣身材一覽無遺。她更在跑車上擺出多個自信甫士，與座駕合影留念，無論是坐著還是站著都充滿氣勢，加上背後一望無際的大海，畫面構圖猶如電影劇照，型格程度爆燈！鄧伊婷興奮表示這次體驗「超級正」，更透露乘客們反應熱烈，看來大家都對她的駕駛技術相當滿意。
鄧伊婷自爆澳洲考船牌 隱藏技能大公開
原來鄧伊婷並非首次駕駛船隻！她於帖文中驚喜自爆，其實早已在澳洲考獲船牌，只是久未「操刀」，這次是難得的機會。她寫道：「上一次開船已經時去年在澳洲考船牌！在香港竟然可以開一輛那麼有型的海上跑車😍而且是香港第一部wow🤩加上乘客們很有反應😂這個體驗超級正！」不少粉絲都對她擁有這項「隱藏技能」感到驚訝，大讚她多才多藝，動靜皆宜。這次重拾駕駛樂趣，更是在香港首部同款的海上跑車上，難怪鄧伊婷會如此興奮。
網民求做鄧伊婷乘客
鄧伊婷的火辣出海照一出，隨即引來大批網民洗版式留言，討論區瞬間「暴動」！粉絲們的焦點除了落在她的美好身段上，更對她駕駛海上跑車的英姿讚不絕口，紛紛留言大讚：「型到癲呀！」、「人靚景靚，心曠神怡！」、「女神太帥了！」當中更有大量網民表示極度羨慕，希望能成為鄧伊婷的座上客，留言表示：「好想做你乘客感受一下！」、「求上船！」、「下次可唔可以載埋我？」，看來大家都希望能親身體驗由女神掌舵的刺激海上之旅！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期