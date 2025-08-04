TVB小花鄧伊婷火辣戰衣出海！自爆有隱藏技能 網民：求上船！

TVB上位小花鄧伊婷（Irina）向來對身材管理極度嚴格，不時在社交平台大派福利圖，引死一眾粉絲！日前她又再有驚人舉動，突然在IG上載多張駕駛「海上跑車」的型格照片，身穿火辣戰衣的她盡顯美好身段，場面極度震撼！究竟這架外型超跑的神秘座駕是何方神聖？