TVB小花IG洩蜜？首度送花畀男仔澄清換衫疑雲

TVB小花鄧伊婷（Irina）向來不吝嗇在社交平台大派福利，憑著火辣身材和甜美外貌吸引大批粉絲。日前她突然在IG上載一張手捧鮮花的甜笑照片，更自爆是首次送花給男生，隨即引來網民熱議，紛紛猜測她是否藉此公開戀情。究竟這位幸運男主角是誰，讓女神獻出第一次？