TVB小花IG洩蜜？首度送花畀男仔澄清換衫疑雲
TVB小花鄧伊婷（Irina）向來不吝嗇在社交平台大派福利，憑著火辣身材和甜美外貌吸引大批粉絲。日前她突然在IG上載一張手捧鮮花的甜笑照片，更自爆是首次送花給男生，隨即引來網民熱議，紛紛猜測她是否藉此公開戀情。究竟這位幸運男主角是誰，讓女神獻出第一次？
鄧伊婷IG罕有放閃 甜笑捧花惹戀情揣測
日前，鄧伊婷在個人Instagram帳戶分享了多張靚相，相中的她先是手捧一大束鮮花，其後又換上一件清涼小背心，一手拿著普通花束，另一手則拿著玫瑰花，低頭露出幸福甜笑。她在帖文中寫道：「今天是個特別的日子，我第一次送花給男生祝早日康復，以後百毒不侵！怎料收到了回禮哈哈。」字裡行間充滿甜蜜氣息，特別是「回禮」一詞，讓不少網民認為案情並不單純，懷疑她正處於熱戀之中，藉著祝賀為名，公開戀情為實。
鄧伊婷親自解畫 澄清換衫疑雲
帖文一出，留言區瞬間被網民的祝福與疑問淹沒，雖然鄧伊婷未有正面回應關於新戀情的揣測，但她亦有親民地與粉絲互動。有眼利的網民留意到她換了衣服，好奇提問：「點解送完花之後，着少咗衫嘅」，沒想到竟釣出本尊親自回覆，她輕鬆地解釋：「係換左衫啫」。這個四兩撥千斤的回應，巧妙地避開了關於神秘男主角身份的追問，同時又保持了與粉絲的互動，讓戀情傳聞更添幾分神秘感。
鄧伊婷螢幕形象索爆 曾演斂財KOL獲讚
現年35歲的鄧伊婷在TVB劇集中多以秘書、性感美女等形象示人，完美身形及白滑長腿早已成為她的標誌。早前她在劇集《虛擬情人》中飾演一名玩弄宅男感情、壓榨好色男金錢的斂財KOL，亮眼的表現獲得網民一致好評，大讚她演技出色。正因為螢幕形象性感開放，加上她本人亦經常在社交平台分享火辣照片，所以她的一舉一動，特別是感情狀況，都備受外界關注，這次的送花事件自然成為了城中熱話。
網民錯重點狂問 羨慕神秘男主角
鄧伊婷的帖文引來大量網民留言，大部分人都將焦點放在這位能收到女神第一次送花的幸運兒身上，紛紛表示羨慕。有網民留言直呼：「呢個男仔真係幸福，收到你送嘅第一次送出嘅花」、「邊個男仔咁幸運」、「那個男生一定很幸福」。雖然鄧伊婷送花的本意是祝福對方早日康復，但網民的熱烈反應，顯然已將事件解讀為一個公開戀情的甜蜜信號，大家都非常期待她能盡快公布好消息。
圖片來源：鄧伊婷IG、TVB資料或影片來源：原文刊於新假期