30歲鄧佩儀久未露面現身溫哥華發福走樣 曾獲力捧得罪視帝無運行

鄧佩儀自去年以女主角身份拍攝完《換命真相》後就指被TVB雪藏，再也未有出現在幕前。但是，早前鄧佩儀曾澄清自己想到加拿大完成學業才沒有現身幕前。重返校園生活的鄧佩儀雖然沒有出現幕前，但是周不時都會在社交平台上發布一些生活照，而近日，她就為《2022年溫哥華華裔小姐競選》擔任評判，但卻被一眾網民發現身材發福了不少！