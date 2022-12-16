30歲鄧佩儀久未露面現身溫哥華發福走樣 曾獲力捧得罪視帝無運行
30歲鄧佩儀獲溫哥華邀《華裔小姐競選》做評判
日前，鄧佩儀就在社交平台上分享近況，指自己近日重返舞台為《2022年溫哥華華裔小姐競選》擔任評判，並開心寫道：「很榮幸能夠擔任 #溫哥華華裔小姐競選2022 的評判。 看到佳麗們在最美好的年紀，吸收最美好的經驗，贏得最美好的友誼真的很開心。而最感動的時刻就是見證她們夢想成真的那一刻，真的很為你們開心，你們今晚的表現都很好，為你們鼓掌！」相信曾經以溫哥華華裔小姐競選出身的鄧佩儀必定回想起不少當年參選的往事。
鄧佩儀以長裙現身 久未露面身材疑發福
難得為溫哥華華裔小姐競選擔任評判，鄧佩儀當然以戰鬥格上陣，她以一條超閃長裙上陣。但是有網民就不太欣賞，指她的臉部比起回加拿大前更為發福，加上A字長裙設計令她顯得更腫脹，更被網民笑指似「大肚婆裝」。
網民各有各說法 最誇張話佢「似吳君如」
其實，鄧佩儀以往在香港時初初出道都經常被指時肥時瘦，而她本人都坦言，自己是易胖體質，加上現在重返校園，沒有上鏡的壓力。面對種種的美食，相信很難把關，難怪離開短短時間就被指幸福肥走樣！
鄧佩儀回流加拿大 學生look減齡 更勝高雅晚裝
鄧佩儀相比起高雅晚裝，她穿上便服重返校園的照片更為好看，穿上英倫風馬甲背心及短裙，反而令她看起來更減齡，散發少女味～加上露出大長腿，完全不覺得她變肥呢～看來鄧佩儀還是比較適合穿上休閒的輕便服飾。
鄧佩儀疑被TVB雪藏 實為回加國重返校園
早前，有消息指前華姐冠軍鄧佩儀拍完《換命真相》榮升女一後，疑因獨來獨往惹怒同劇的張頴康，又傳出幕後的化妝師等人對她亦有微言，焫著同劇演員，以致遭到公司掟入「雪櫃」，久久未有在幕前出現。
但近日她在社交平台上載近況，原來她已向公司申請放假一段時間，回到加拿大，重返名校UBC尚德商學院，以一年時間完成選美入行前未有完成的工商管理學士課程，以及修讀有關電影製作課程：「抱歉一直MIA，最近真的很忙因為是學校的考試期，感恩能夠完成我的學業，感恩能夠好好陪家人。」
鄧佩儀入讀北美最美校園UBC
鄧佩儀今次入讀的校園UBC被喻為「北美最美校園」之一，鄧佩儀早前就帶大家參觀一下校園生活，校園內的設計以日式古典庭園設計，而且更內設玫瑰花園，設計相當唯美，年中吸引不少遊客前往參觀。加上，這所學校曾培養過8名諾貝爾獎得主、71名羅德學者、65名奧林匹克運動員、10名美國文理科學院和英國皇家學會院士以及208名加拿大皇家學會院士。絕對是認受性十分高的學院之一，能夠入讀高學歷學院的鄧佩儀果然是美貌與智慧並重呢！
做女一遇上譚俊彥拍到黑口黑面《換命真相》演出失準、劇未播完遭急凍
去年鄧佩儀難得升呢做女一，在台慶劇《換命真相》中首度擔正，不過她似乎未能抓緊良機，有傳她在拍攝《換命真相》時難抵壓力，表現失準頻NG，因而辣㷫同劇的好好先生張頴康。結果煞科後，鄧佩儀無以為繼，由備受力捧變成投閒置散，拍完《換命真相》10個月，一直沒有再入組拍劇，只間中亮相綜藝節目，最後只能回加拿大繼續學業！
第8集《換命真相》其中一幕英雄救美 二人黑口黑面
鄧佩儀被封「性格花旦」
鄧佩儀的女一路曇花一現，劇未播完已被急凍，除了被彈演技唔得、未夠班做女主角，鄧佩儀更被封「性格花旦」，有傳她在工作上太過堅持己見，即使導演及資深演員提點她，她都是意見接受、態度照舊。私底下鄧佩儀為人亦比較冷傲不喜歡埋堆，所以圈中好友亦不多。
鄧佩儀親認返加國長休
對於被投閒置散10個月，鄧佩儀接受傳媒訪問時表示因為今年有些私事要處理，但又唔可以透露，不過她直認即將離港，返加拿大陪家人，因為近年因工作及疫情關係，已4年沒有見家人，所以今次會去一段長時間。她否認拍劇鬧不快令自己成為「一劇女一」，仲話本來有個監製想搵佢開劇，不過她要放悠長假期而放棄了機會。
鄧佩儀入行7年機會不斷
加入無綫七年機會不斷的鄧佩儀，多年來拍過唔少無綫重頭劇，雖然一直只演二、三線角色，但近年有份參演的劇集均有發揮機會，如《鐵探》、《金宵大廈》及《降魔的2.0 》的演出便得到網民不少讚賞，終成功獲監製黃偉聲賞識，安排她在新劇《換命真相》擔演女一。
感情戲連拍兩次有難度 壓力爆煲
第一次擔正做女一的鄧佩儀曾在記者會上興奮報喜：「冇諗過自己可以做呢套劇女主角，有得發揮已經好開心，好似中咗六合彩咁！」不過收到劇本後，鄧佩儀好快由喜變成憂慮。由於在劇中與譚俊彥演一對，兩人甫出場已被安排死去，穿越回到9個月前，劇中譚俊彥要把握時間去拯救鄧佩儀，兩人感情錯綜複雜，劇中有不少感情交集，由於經常穿越時空，兩人的感情戲經常要連拍兩次，相當考演技。據知情者透露：「其實收到劇本之後，Gloria（鄧佩儀）已經好緊張，匿喺屋企研究角色同做筆記，佢從未做過咁深層次嘅感情變化，對佢嚟講真係好大壓力，開拍之後，因為佢嘅戲份好重，每日都有好幾場戲要應付，演出更加力不從心，成日NG，就算拍完啲戲導演都唔收貨，愈緊張就愈做唔到要求！」
鄧佩儀童年被嘲轉眼變成校花 華姐奪冠入行
鄧佩儀早於八歲移民至加拿大，可是小學時因箍牙問題被牙醫拔走四隻牙，導致口內有四個洞，更連續三年被小學同學取笑，終日以淚洗面。16歲，完成箍牙後的鄧佩儀為了扮靚，每日都提早兩小時起牀化妝，又學戴隱形眼鏡才上學。變回靚女後，她隨即成為學校的「校花風頭躉」，很受歡迎。
之後，鄧佩儀考入英屬哥倫比亞大學主修市場學，畢業後回流香港，希望加入娛樂圈，獲得父母極力支持。2013年，她代表溫哥華參加《國際中華小姐競選》獲得冠軍，其後代表溫哥華參選《2013年度國際中華小姐競選》奪冠，從而展開星途。
鄧佩儀演技由劣評至好評
當年，鄧佩儀以21歲之齡奪得冠軍，首部劇集演出的是2014年的《點金勝手》，劇中飾演黃宗澤的妹妹「卓至然」。雖然戲份不少，但因她初次拍劇，語調顯得生硬缺乏感情，演技備受劣評；之後幾年星途平平，演過不少配角。有段時間她收入不多，無收入更要租地方住，被拍到買小食同珍珠奶茶就當一餐，被封為「無綫慳妹」。
2016年，鄧佩儀在《幕後玩家》飾演Maple，一頭清新短髮，令網民開始封她為「短髮女神」。2019年，她在《鐵探》中飾演臥底探員Kay一角，不懼在危險中執行任務，獲網民稱讚表現出色，並憑此劇入圍「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」；同年，她在TVB旅遊節目《12個夏天》以泳裝示人，大曬完美身材。
其後，鄧佩儀於《金宵大廈》表現大躍進，受到不少觀眾認同，更逐漸受到TVB力捧。在《機場特警》中，鄧佩儀飾演新人阿銀，終日笑容滿臉，為了做到機場特警，不靠父幹﹐亦不怕辛苦只為努力考入機場特警，勤奮上進形象好入屋。
其後，她在《降魔的2.0》飾演萊斯一角，其中一幕更本來打算救豪仔（胡鴻鈞飾演）以免他魔性爆發，生靈塗炭，最後，她嘗試令豪仔恢復人性期間，因吸入過多氮氣導致出現失溫問題，最後離開人世。這幕令不少觀眾非常感動，大呼好心痛。鄧佩儀就話，這是她的螢幕初吻，數不到吻過胡鴻鈞多少次。胡鴻鈞曾笑言：「我哋依家發展中，得閒互傳信息，問吓大家起身…」嚇到鄧佩儀插咀：「可唔可以唔好亂講？我好介意呀！好多人圍繞佢身邊，唔知有幾多女朋友。」胡鴻鈞笑言：「我搵佢啫，佢唔會覆我。」
近年出色的表現令鄧佩儀終於能擔正，在《換命真相》擔任女一，該劇更被安排在台慶檔期播出，實屬「考牌之作」。《換命真相》中由譚俊彥、鄧佩儀、張頴康、朱敏瀚主演，以穿越懸疑作為題材，劇中譚俊彥飾演的Tim回到從前阻止悲劇發生。而鄧佩儀飾演Tim女友Hailey一角，並任職發展商律師，二人有不少戲分。
其中一幕講述Tim為免連累Hailey，狠心拒絕並要求她不要再騷擾自己，令張旻大受打擊，哭成淚人； 此時，張頴康飾演的Nic一出現，她一下子收住眼淚，停了數秒後，隨即再攬住他爆喊。不少網民讚賞鄧佩儀演繹的兩段喊戲恰到好處，能感受到她內心的悲痛，又不會太過誇張。
有指鄧佩儀之所以受到重用，是因為她除了年輕貌美外，又常常笑，聲線溫柔，很有親和力，對粉絲有求必應沒有架子，為人謙虛有禮；加上形象健康，極少緋聞，被稱為翻版陳慧琳。為了加強演技，她曾積極向姜皓文、惠英紅等前輩討教，希望提升演繹技巧。很有上進心。
鄧佩儀中英千字文反擊網民
而作為《換命真相》的女主角，鄧佩儀自然廣受關注，人紅是非就會接踵而來。鄧佩儀曾被網民無故被鬧身形，她在社交平台上撰寫中英並照千字文反擊網民，更曬出多張於2013年選華姐的相片，聲稱當年比現在瘦20磅，甚至瘦到見骨；接著，她又連曬多張入行後的相片，的確現在身形較為圓潤、豐滿。不過，鄧佩儀就表示，很滿意自己現在的身形，稱「從來沒有想過要回到當時的磅數」，更指出自己當年參選華姐時是「過輕、不健康的」。
常見問題
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IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
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