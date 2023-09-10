30歲鄧佩儀發長文疑似暗示將離巢！曾被指與某視帝不和 疑因1事萌去意

鄧佩儀自2021年以女主角身份拍攝完《換命真相》之後，一度被指得罪同劇組影帝而被TVB雪藏，直至後來才澄清自己因為到加拿大完成學業才沒有現身幕前。今日（10日），她就在IG發長文宣佈自己終於畢業，並講明畢業後將於留在加拿大發展，似乎無綫又即將會走多個花旦！