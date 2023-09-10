鄧佩儀

30歲鄧佩儀發長文疑似暗示將離巢！曾被指與某視帝不和 疑因1事萌去意

最新娛聞
東方新地

廣告

鄧佩儀自2021年以女主角身份拍攝完《換命真相》之後，一度被指得罪同劇組影帝而被TVB雪藏，直至後來才澄清自己因為到加拿大完成學業才沒有現身幕前。今日（10日），她就在IG發長文宣佈自己終於畢業，並講明畢業後將於留在加拿大發展，似乎無綫又即將會走多個花旦！

30歲鄧佩儀發長文疑似暗示將離巢

鄧佩儀今日（10日）在IG發長文宣佈自己在加拿大大學UBC畢業，成功獲得「Bachelor of Commerce」的學位。鄧佩儀表示在剛回到校園當時，曾經因為外界的誤解而「一邊流淚一邊溫書」，不過很開心能夠熬過艱難時期，成為更堅強的自己。在文章最後鄧佩儀表示：「畢業後會繼續留在加拿大」，似乎想暗示即將會離巢娘家無綫！

鄧佩儀 鄧佩儀發文指自己終於在加拿大大學UBC畢業。
鄧佩儀發文指自己終於在加拿大大學UBC畢業。（圖片來源：IG@gloriapuiyeetang）
鄧佩儀 不少圈中好友都有留言祝賀。
不少圈中好友都有留言祝賀。（圖片來源：IG@gloriapuiyeetang）
鄧佩儀 人緣好好！
人緣好好！（圖片來源：IG@gloriapuiyeetang）

PO證據澄清非被雪藏 拍完《換命真相》萌回加國念頭

從小在加拿大長大的鄧佩儀，在文中亦提到在香港工作並不容易，更指拍完《換名真相》之後，因為種種原因而令她開始萌生想回加拿大讀書和陪伴家人的念頭，令外界都猜測是否與劇中演員譚俊彥、張頴康鬧不和一事有關。

其實這麼多年來離開加拿大，我長大的地方，到香港工作一點都不容易。
種種的原因讓我拍完「換命真相」後，請了假回加拿大完成我一直想完成的學業和探望家人。當時也不斷在想，人生的意義不就應該是和家人一起開心地過嗎？

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀拍完《換命真相》，被傳與劇中拍檔之一張頴康鬧不和。
鄧佩儀拍完《換命真相》，被傳與劇中拍檔譚俊彥、張頴康鬧不和。（圖片來源：IG@gloriapuiyeetang）

澄清唔係冇Job做

鄧佩儀亦有上傳自己獲加拿大名牌大學UBC取錄的電郵截圖，澄清自己早在2021年底請假回加國讀書，並不是外界所講的「沒有工作10個月」，她指曾經想過無數次寫千字文為自己澄清，不過最後都選擇刪去，幸好有身邊的監製和演員們為自己澄清。

鄧佩儀 鄧佩儀Po出電郵截圖，證明自己早在2021年六月收到UBC的取錄。
鄧佩儀Po出電郵截圖，證明自己早在2021年六月收到UBC的取錄。（圖片來源：IG@gloriapuiyeetang）

曾被因1事指得罪視帝譚俊彥

在2021年台慶劇《換命真相》中鄧佩儀首度擔正，不過就有傳她在拍攝《換命真相》當時難抵壓力，而導致表現失準，因而與同劇男主角譚俊彥和張頴康不和。在第8集《換命真相》其中一幕英雄救美中鄧佩儀和譚俊彥二人都黑口黑面，睇到觀眾們都替二人感尷尬。

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 《換命真相》播了個多星期，男一譚俊彥成為焦點，女一鄧佩儀演出未見有突破。
《換命真相》鄧佩儀被指與男一譚俊彥不和。（圖片來源：IG@gloriapuiyeetang）

第8集《換命真相》其中一幕英雄救美 二人黑口黑面

鄧佩儀入行10年機會不斷

加入無綫十年機會不斷的鄧佩儀，多年來拍過唔少無綫重頭劇，雖然一直只演二、三線角色，但近年有份參演的劇集均有發揮機會，如《鐵探》、《金宵大廈》及《降魔的2.0 》的演出便得到網民不少讚賞，終成功獲監製黃偉聲賞識，在2021年終於獲安排在《換命真相》擔演女一。

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 當選13年 《國際中華小姐》冠軍後加入TVB的鄧佩儀，其實已經入行七年，之前在《降魔的2.0》及《金宵大廈》演出都備受讚賞。
當選13年 《國際中華小姐》冠軍後加入無綫的鄧佩儀，其實已經入行七年，之前在《降魔的2.0》及《金宵大廈》演出都備受讚賞。（圖片來源：新傳媒資料庫）
鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 在無綫七年聽教聽話的鄧佩儀，拍劇夠博之外，參演旅遊節目亦唔錫身，之前拍《12個夏天》，亦著泳衣大騷身材。
鄧佩儀拍劇夠博之外，參演旅遊節目亦唔錫身，之前拍《12個夏天》，亦著泳衣大騷身材。（圖片來源：新傳媒資料庫）

感情戲連拍兩次有難度 壓力爆煲

當時第一次擔正做女一的鄧佩儀曾在記者會上興奮報喜：「冇諗過自己可以做呢套劇女主角，有得發揮已經好開心，好似中咗六合彩咁！」不過收到劇本後，鄧佩儀好快由喜變成憂慮。由於在劇中與譚俊彥演一對，兩人甫出場已被安排死去，穿越回到9個月前，劇中譚俊彥要把握時間去拯救鄧佩儀，兩人感情錯綜複雜，劇中有不少感情交集，由於經常穿越時空，兩人的感情戲經常要連拍兩次，相當考演技。據知情者透露：「其實收到劇本之後，Gloria（鄧佩儀）已經好緊張，匿喺屋企研究角色同做筆記，佢從未做過咁深層次嘅感情變化，對佢嚟講真係好大壓力，開拍之後，因為佢嘅戲份好重，每日都有好幾場戲要應付，演出更加力不從心，成日NG，就算拍完啲戲導演都唔收貨，愈緊張就愈做唔到要求！」

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 被硬捧上位做女一，鄧佩儀拍攝新劇以來，演出失準拖累全劇演員及工作人員進度，幕前幕後都怨聲載道。
被硬捧上位做女一，鄧佩儀拍《換命真相》以來，傳演出失準拖累全劇演員及工作人員進度，令幕前幕後都怨聲載道。（圖片來源：新傳媒資料庫）

鄧佩儀童年被嘲轉眼變成校花 華姐奪冠入行

鄧佩儀早於八歲移民至加拿大，可是小學時因箍牙問題被牙醫拔走四隻牙，導致口內有四個洞，更連續三年被小學同學取笑，終日以淚洗面。16歲，完成箍牙後的鄧佩儀為了扮靚，每日都提早兩小時起牀化妝，又學戴隱形眼鏡才上學。變回靚女後，她隨即成為學校的「校花風頭躉」，很受歡迎。

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：Ig@gloriapuiyeetang）
鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《國際中華小姐競選》截圖）

之後，鄧佩儀考入英屬哥倫比亞大學主修市場學，畢業後回流香港，希望加入娛樂圈，獲得父母極力支持。2013年，她代表溫哥華參加《國際中華小姐競選》獲得冠軍，其後代表溫哥華參選《2013年度國際中華小姐競選》奪冠，從而展開星途。

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《國際中華小姐競選》截圖）
鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《國際中華小姐競選》截圖）

鄧佩儀演技由劣評至好評

當年，鄧佩儀以21歲之齡奪得冠軍，首部劇集演出的是2014年的《點金勝手》，劇中飾演黃宗澤的妹妹「卓至然」。雖然戲份不少，但因她初次拍劇，語調顯得生硬缺乏感情，演技備受劣評；之後幾年星途平平，演過不少配角。有段時間她收入不多，無收入更要租地方住，被拍到買小食同珍珠奶茶就當一餐，被封為「無綫慳妹」。

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《點金勝手》截圖）
鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《點金勝手》截圖）

2016年，鄧佩儀在《幕後玩家》飾演Maple，一頭清新短髮，令網民開始封她為「短髮女神」。2019年，她在《鐵探》中飾演臥底探員Kay一角，不懼在危險中執行任務，獲網民稱讚表現出色，並憑此劇入圍「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」；同年，她在TVB旅遊節目《12個夏天》以泳裝示人，大曬完美身材。

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《幕後玩家》截圖）
鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《鐵探》截圖）

其後，鄧佩儀於《金宵大廈》表現大躍進，受到不少觀眾認同，更逐漸受到TVB力捧。在《機場特警》中，鄧佩儀飾演新人阿銀，終日笑容滿臉，為了做到機場特警，不靠父幹﹐亦不怕辛苦只為努力考入機場特警，勤奮上進形象好入屋。

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）
鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《金宵大廈》截圖）

其後，她在《降魔的2.0》飾演萊斯一角，其中一幕更本來打算救豪仔（胡鴻鈞飾演）以免他魔性爆發，生靈塗炭，最後，她嘗試令豪仔恢復人性期間，因吸入過多氮氣導致出現失溫問題，最後離開人世。這幕令不少觀眾非常感動，大呼好心痛。鄧佩儀就話，這是她的螢幕初吻，數不到吻過胡鴻鈞多少次。胡鴻鈞曾笑言：「我哋依家發展中，得閒互傳信息，問吓大家起身…」嚇到鄧佩儀插咀：「可唔可以唔好亂講？我好介意呀！好多人圍繞佢身邊，唔知有幾多女朋友。」胡鴻鈞笑言：「我搵佢啫，佢唔會覆我。」

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《降魔的2.0》截圖）
鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《降魔的2.0》截圖）

多年來出色的表現令鄧佩儀終於能擔正，在《換命真相》擔任女一，該劇更被安排在2021年台慶檔期播出，實屬「考牌之作」。《換命真相》中由譚俊彥、鄧佩儀、張頴康、朱敏瀚主演，以穿越懸疑作為題材，劇中譚俊彥飾演的Tim回到從前阻止悲劇發生。而鄧佩儀飾演Tim女友Hailey一角，並任職發展商律師，二人有不少戲分。

鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《換命真相》截圖）
鄧佩儀 溫哥華 雪藏 plt 鄧佩儀
（圖片來源：TVB《換命真相》截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

圖片來源：TVB《幕後玩家》截圖、TVB《鐵探》截圖、Ig@gloriapuiyeetang、TVB《金宵大廈》截圖、TVB《國際中華小姐競選》截圖、TVB《換命真相》截圖、TVB《降魔的2.0》截圖

讀者留言

熱門文章

 