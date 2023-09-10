30歲鄧佩儀發長文疑似暗示將離巢！曾被指與某視帝不和 疑因1事萌去意
30歲鄧佩儀發長文疑似暗示將離巢
鄧佩儀今日（10日）在IG發長文宣佈自己在加拿大大學UBC畢業，成功獲得「Bachelor of Commerce」的學位。鄧佩儀表示在剛回到校園當時，曾經因為外界的誤解而「一邊流淚一邊溫書」，不過很開心能夠熬過艱難時期，成為更堅強的自己。在文章最後鄧佩儀表示：「畢業後會繼續留在加拿大」，似乎想暗示即將會離巢娘家無綫！
PO證據澄清非被雪藏 拍完《換命真相》萌回加國念頭
從小在加拿大長大的鄧佩儀，在文中亦提到在香港工作並不容易，更指拍完《換名真相》之後，因為種種原因而令她開始萌生想回加拿大讀書和陪伴家人的念頭，令外界都猜測是否與劇中演員譚俊彥、張頴康鬧不和一事有關。
其實這麼多年來離開加拿大，我長大的地方，到香港工作一點都不容易。
種種的原因讓我拍完「換命真相」後，請了假回加拿大完成我一直想完成的學業和探望家人。當時也不斷在想，人生的意義不就應該是和家人一起開心地過嗎？
澄清唔係冇Job做
鄧佩儀亦有上傳自己獲加拿大名牌大學UBC取錄的電郵截圖，澄清自己早在2021年底請假回加國讀書，並不是外界所講的「沒有工作10個月」，她指曾經想過無數次寫千字文為自己澄清，不過最後都選擇刪去，幸好有身邊的監製和演員們為自己澄清。
曾被因1事指得罪視帝譚俊彥
在2021年台慶劇《換命真相》中鄧佩儀首度擔正，不過就有傳她在拍攝《換命真相》當時難抵壓力，而導致表現失準，因而與同劇男主角譚俊彥和張頴康不和。在第8集《換命真相》其中一幕英雄救美中鄧佩儀和譚俊彥二人都黑口黑面，睇到觀眾們都替二人感尷尬。
第8集《換命真相》其中一幕英雄救美 二人黑口黑面
鄧佩儀入行10年機會不斷
加入無綫十年機會不斷的鄧佩儀，多年來拍過唔少無綫重頭劇，雖然一直只演二、三線角色，但近年有份參演的劇集均有發揮機會，如《鐵探》、《金宵大廈》及《降魔的2.0 》的演出便得到網民不少讚賞，終成功獲監製黃偉聲賞識，在2021年終於獲安排在《換命真相》擔演女一。
感情戲連拍兩次有難度 壓力爆煲
當時第一次擔正做女一的鄧佩儀曾在記者會上興奮報喜：「冇諗過自己可以做呢套劇女主角，有得發揮已經好開心，好似中咗六合彩咁！」不過收到劇本後，鄧佩儀好快由喜變成憂慮。由於在劇中與譚俊彥演一對，兩人甫出場已被安排死去，穿越回到9個月前，劇中譚俊彥要把握時間去拯救鄧佩儀，兩人感情錯綜複雜，劇中有不少感情交集，由於經常穿越時空，兩人的感情戲經常要連拍兩次，相當考演技。據知情者透露：「其實收到劇本之後，Gloria（鄧佩儀）已經好緊張，匿喺屋企研究角色同做筆記，佢從未做過咁深層次嘅感情變化，對佢嚟講真係好大壓力，開拍之後，因為佢嘅戲份好重，每日都有好幾場戲要應付，演出更加力不從心，成日NG，就算拍完啲戲導演都唔收貨，愈緊張就愈做唔到要求！」
鄧佩儀童年被嘲轉眼變成校花 華姐奪冠入行
鄧佩儀早於八歲移民至加拿大，可是小學時因箍牙問題被牙醫拔走四隻牙，導致口內有四個洞，更連續三年被小學同學取笑，終日以淚洗面。16歲，完成箍牙後的鄧佩儀為了扮靚，每日都提早兩小時起牀化妝，又學戴隱形眼鏡才上學。變回靚女後，她隨即成為學校的「校花風頭躉」，很受歡迎。
之後，鄧佩儀考入英屬哥倫比亞大學主修市場學，畢業後回流香港，希望加入娛樂圈，獲得父母極力支持。2013年，她代表溫哥華參加《國際中華小姐競選》獲得冠軍，其後代表溫哥華參選《2013年度國際中華小姐競選》奪冠，從而展開星途。
鄧佩儀演技由劣評至好評
當年，鄧佩儀以21歲之齡奪得冠軍，首部劇集演出的是2014年的《點金勝手》，劇中飾演黃宗澤的妹妹「卓至然」。雖然戲份不少，但因她初次拍劇，語調顯得生硬缺乏感情，演技備受劣評；之後幾年星途平平，演過不少配角。有段時間她收入不多，無收入更要租地方住，被拍到買小食同珍珠奶茶就當一餐，被封為「無綫慳妹」。
2016年，鄧佩儀在《幕後玩家》飾演Maple，一頭清新短髮，令網民開始封她為「短髮女神」。2019年，她在《鐵探》中飾演臥底探員Kay一角，不懼在危險中執行任務，獲網民稱讚表現出色，並憑此劇入圍「最佳女配角」及「飛躍進步女藝員」；同年，她在TVB旅遊節目《12個夏天》以泳裝示人，大曬完美身材。
其後，鄧佩儀於《金宵大廈》表現大躍進，受到不少觀眾認同，更逐漸受到TVB力捧。在《機場特警》中，鄧佩儀飾演新人阿銀，終日笑容滿臉，為了做到機場特警，不靠父幹﹐亦不怕辛苦只為努力考入機場特警，勤奮上進形象好入屋。
其後，她在《降魔的2.0》飾演萊斯一角，其中一幕更本來打算救豪仔（胡鴻鈞飾演）以免他魔性爆發，生靈塗炭，最後，她嘗試令豪仔恢復人性期間，因吸入過多氮氣導致出現失溫問題，最後離開人世。這幕令不少觀眾非常感動，大呼好心痛。鄧佩儀就話，這是她的螢幕初吻，數不到吻過胡鴻鈞多少次。胡鴻鈞曾笑言：「我哋依家發展中，得閒互傳信息，問吓大家起身…」嚇到鄧佩儀插咀：「可唔可以唔好亂講？我好介意呀！好多人圍繞佢身邊，唔知有幾多女朋友。」胡鴻鈞笑言：「我搵佢啫，佢唔會覆我。」
多年來出色的表現令鄧佩儀終於能擔正，在《換命真相》擔任女一，該劇更被安排在2021年台慶檔期播出，實屬「考牌之作」。《換命真相》中由譚俊彥、鄧佩儀、張頴康、朱敏瀚主演，以穿越懸疑作為題材，劇中譚俊彥飾演的Tim回到從前阻止悲劇發生。而鄧佩儀飾演Tim女友Hailey一角，並任職發展商律師，二人有不少戲分。
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