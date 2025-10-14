51歲鄧健泓移加三年健康響警號！須插喉檢查 面容憔悴鎖骨激凸網民擔心

51歲前TVB藝人鄧健泓移居加拿大3年後，近日在YouTube頻道自爆健康出現警號，自7月起心臟持續刺痛長達數個月，需要入院接受全面心臟檢查。影片中的他明顯消瘦，面容憔悴，鎖骨凸出，與昔日形象相差甚遠，令網民擔心不已。這位曾被封為「女星殺手」的藝人，究竟身體狀況如何？