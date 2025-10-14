51歲鄧健泓移加三年健康響警號！須插喉檢查 面容憔悴鎖骨激凸網民擔心
鄧健泓心臟刺痛數月須插喉檢查
鄧健泓在最新上載的YouTube影片中，以「移民三年 第一次喺加拿大做心臟檢查」為題，詳細分享了自己的健康狀況。他透露自7月開始，心臟持續出現異常刺痛感，這種不正常的感覺維持了好幾個星期，令他感到擔憂。經過8月中看家庭醫生後，醫生安排轉介到專科，經過一個半月的等候，他終於排到期入院接受詳細檢查。檢查過程長達6小時，包括心臟壓力測試、兩個心臟超聲波檢查，以及心臟貫注顯像掃描，由於需要注射顯影劑，他的手臂更要插喉進行檢查。
面容憔悴鎖骨激凸判若兩人
影片中的鄧健泓外貌變化令人震驚，他明顯消瘦了一大圈，胸前鎖骨非常凸出，頭髮蓬鬆未有打理，面色憔悴頹廢。他的皮膚變得極度乾涸並出現皺紋，呈現明顯老態，精神狀態也顯得迷糊，眼睛似乎睜不開，整體狀況令人憂心。與過往在TVB時期的形象相比，現在的他判若兩人，身體狀況的轉變讓人不禁為他的健康感到擔心。檢查完畢後，他表示報告仍未出爐，如果真的有問題，家庭醫生會首先收到報告，他當然希望可以大步檻過這個難關。
2017年娶石詠莉移居加拿大開YouTube
鄧健泓曾被封為「女星殺手」，入行後先後與蓋世寶、原子鏸、龔嘉欣、張嘉兒及李施嬅等多位女星拍拖，更曾背著李施嬅偷追比他年輕12歲的石詠莉，當時他直認自己行為「賤格」。這隻「無腳雀仔」最終浪子回頭，於2017年與石詠莉結婚，3年前夫婦倆決定移居加拿大展開新生活。移居初期，他們需要「節衣縮食」，每月限制支出約1萬港元，生活相當拮据。不過隨著時間過去，兩人開始經營YouTube頻道分享移民生活，漸漸接到不少工作，生活已逐步上軌道，現時更住在當地逾1,000平方呎的獨立屋，生活算是寫意。
網民關心健康狀況祝早日康復
鄧健泓公開健康問題後，不少網民都表達關心和祝福。有網民留言表示：「Patrick保重身體，希望檢查結果一切正常」、「移民生活壓力大，記得要多休息」、「睇到你咁瘦真係好擔心，一定要照顧好自己」。也有網民分享類似經歷，指出：「心臟問題不能輕視，及早檢查是對的」、「加拿大醫療制度雖然免費但等候時間長，希望你一切順利」。不少粉絲都希望他能早日康復，重拾健康的身體狀態，繼續與太太石詠莉在加拿大過著幸福的生活。