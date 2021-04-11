鄧兆尊接受師奶公審 寧願不舉都唔想結婚！《日日媽媽聲》首集做女人公敵嘉賓

鄧兆尊日前上到《日日媽媽聲》做嘉賓，以「一王三后」馳名嘅佢，令到在場幾位女主持同嘉賓袁詠儀嬲到爆，起哄嘅仲有在場的媽媽觀眾，在「快問快答」環節」，答得唔好即刻「剪佢」，令佢頭上水桶搖搖欲墜，結果當然就係⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB.com《日日媽媽聲》截圖