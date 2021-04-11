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鄧兆尊接受師奶公審 寧願不舉都唔想結婚！《日日媽媽聲》首集做女人公敵嘉賓

東方新地 - 娛聞

鄧兆尊日前上到《日日媽媽聲》做嘉賓，以「一王三后」馳名嘅佢，令到在場幾位女主持同嘉賓袁詠儀嬲到爆，起哄嘅仲有在場的媽媽觀眾，在「快問快答」環節」，答得唔好即刻「剪佢」，令佢頭上水桶搖搖欲墜，結果當然就係⋯⋯

文：東方新地 圖：TVB.com《日日媽媽聲》截圖

其實養尊處優的鄧兆尊近年好唔介意現身說法自己的感情生活，繼月前出席ViuTV《調查男女》做嘉賓，形容自己女友係「古董」， 近日又畀面「獎門人」，現身無綫新節目《日日媽媽聲》，接受幾位女主持同嘉賓袁詠儀「公審」，仲爆出唔少金句激嬲現場婦女觀眾，最後受到「大懲罰」⋯⋯

「孤獨死」vs「虛耗死」你會點揀？ 以享齊人之福馳名嘅兆尊竟然選「孤獨死」，因為自己「已經無法虛耗」 ⋯⋯
「孤獨死」vs「虛耗死」你會點揀？ 以享齊人之福馳名嘅兆尊竟然選「孤獨死」，因為自己「已經無法虛耗」 ⋯⋯

唔少人對鄧兆尊能夠有錢又有可以享盡齊人之福都睇到咬牙切齒，但係兆尊竟然話自己其實背後「都付出咗好多嘢」，仲話唔結婚係有一個合理原因⋯⋯

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有人話鄧兆尊係「扒房達人」？佢本人亦多次被本刊拍到同幾位紅顏「車輪轉」式拍拖，兆尊嘅回應係⋯⋯
鄧兆尊以「古董」形容女友 不怕兄弟撬牆腳
鄧兆尊與新三奶L小姐，去年被捕獲著住同色系情侶裝行街，更對女友帶著的十幾歲女孩非常呵護，出錢又出力幫手拎戰利品。

54歲鄧兆尊手揸15億財產

正當大家以為三房會長期爭風吃醋，兆尊竟然大爆三人有個群組私訊：

圖片來源: big big channel - 大台網
鄧兆尊上無線節目《日日媽媽聲》分享家有三個對象的經歷，被幾位媽媽主持輪翻盤問。鄧兆尊介紹自己好尊重女人，只係隻「無腳雀仔」。

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快問快答環節 現場媽媽大叫「剪佢」

分享完持家心得之後，主持安排鄧兆尊參加「快問快答」環節，多條二選一的問題入面，鄧兆尊從容不迫回應「男人兩難」，同時又成功激發在場婦女大嗌「剪佢」⋯⋯

在回應「過億身家」與「齊人之福」二選一，兆尊否認自己有過億身家，主持反問「你無過億身家又點會有齊人之福呀？」
在回應「過億身家」與「齊人之福」二選一，兆尊否認自己有過億身家，主持反問「你無過億身家又點會有齊人之福呀？」
面對「結婚」與「不舉」， 兆尊表示「結婚會得罪好多人 」，所以寧願選後者。
面對「結婚」與「不舉」， 兆尊表示「結婚會得罪好多人 」，所以寧願選後者。

被問到「不舉」同 「結婚」之間二選一，被視為男人最唔想嘅「不舉」，兆尊竟然心甘情願揀呢樣？原因係因為覺得衰過結婚，佢表示「結婚會得罪好多人」，回應節目前段佢講「香港奉行一夫一妻制」，所以自己係 「無辦法結婚」，講到咁陰功，主持人唯有為現場觀眾執行懲罰：

眼見女人公敵被水桶照頭淋，觀眾表示「畫面好靚」。
眼見女人公敵被水桶照頭淋，觀眾表示「畫面好靚」。
答完幾題現場觀眾都表示唔收貨，姞果就變成水桶照頭冧了。
答完幾題現場觀眾都表示唔收貨，姞果就變成水桶照頭冧了。

網友對鄧兆尊嘅評價竟然係⋯⋯

有網友日前在討論區開Post，標題係「想知大家對鄧兆尊既評價係點？？？」引來近二千個網友熱烈回應，當中竟有超過1700個網友都給予鄧兆尊「正皮」（正評），只有不足一百個網友給予「負皮」（負評）。

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網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
鄧兆尊日前上網台節目做嘉賓，表示每年都會畀每房女友50至60萬家用，食嘢買嘢可以另畀，仲話：「我哋係長期合約嚟！」
網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
開Post嘅網友話印象中鄧兆尊做過電影配角，同埋拍過處境劇《皆大歡喜》。

之後有不少網友留言講出自己對鄧兆尊的觀點，其中最多人贊同的幾個留言，都指他是個相對比較好的「二世祖」，大部分留言都有過千個正評。

網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
近千七人贊同鄧兆尊係個有自知之明、安守本份嘅二世祖。
網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
話佢條命生得好。
網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
講到明靠父蔭。
網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
份人又唔離地。
網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
唔會令人反感。
網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
仲講到係絕無僅有嘅「真・二世祖」！

人生贏家 VS 豬扒焚化爐

雖然有網友封鄧兆尊為「豬扒焚化爐」、「扒房達人」，但亦有網友對他同時擁有三頭住家表示欽佩，認為他是「人生贏家」。

網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
近八百個網友贊同鄧兆尊係「豬扒焚化爐」。
網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
揀女重量不重質。
網友對鄧兆尊嘅評價係⋯⋯
有網友封佢做「幸福X周」。

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