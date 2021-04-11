鄧兆尊接受師奶公審 寧願不舉都唔想結婚！《日日媽媽聲》首集做女人公敵嘉賓
鄧兆尊日前上到《日日媽媽聲》做嘉賓，以「一王三后」馳名嘅佢，令到在場幾位女主持同嘉賓袁詠儀嬲到爆，起哄嘅仲有在場的媽媽觀眾，在「快問快答」環節」，答得唔好即刻「剪佢」，令佢頭上水桶搖搖欲墜，結果當然就係⋯⋯
文：東方新地 圖：TVB.com《日日媽媽聲》截圖
其實養尊處優的鄧兆尊近年好唔介意現身說法自己的感情生活，繼月前出席ViuTV《調查男女》做嘉賓，形容自己女友係「古董」， 近日又畀面「獎門人」，現身無綫新節目《日日媽媽聲》，接受幾位女主持同嘉賓袁詠儀「公審」，仲爆出唔少金句激嬲現場婦女觀眾，最後受到「大懲罰」⋯⋯
唔少人對鄧兆尊能夠有錢又有可以享盡齊人之福都睇到咬牙切齒，但係兆尊竟然話自己其實背後「都付出咗好多嘢」，仲話唔結婚係有一個合理原因⋯⋯
54歲鄧兆尊手揸15億財產
正當大家以為三房會長期爭風吃醋，兆尊竟然大爆三人有個群組私訊：
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快問快答環節 現場媽媽大叫「剪佢」
分享完持家心得之後，主持安排鄧兆尊參加「快問快答」環節，多條二選一的問題入面，鄧兆尊從容不迫回應「男人兩難」，同時又成功激發在場婦女大嗌「剪佢」⋯⋯
被問到「不舉」同 「結婚」之間二選一，被視為男人最唔想嘅「不舉」，兆尊竟然心甘情願揀呢樣？原因係因為覺得衰過結婚，佢表示「結婚會得罪好多人」，回應節目前段佢講「香港奉行一夫一妻制」，所以自己係 「無辦法結婚」，講到咁陰功，主持人唯有為現場觀眾執行懲罰：
網友對鄧兆尊嘅評價竟然係⋯⋯
有網友日前在討論區開Post，標題係「想知大家對鄧兆尊既評價係點？？？」引來近二千個網友熱烈回應，當中竟有超過1700個網友都給予鄧兆尊「正皮」（正評），只有不足一百個網友給予「負皮」（負評）。
之後有不少網友留言講出自己對鄧兆尊的觀點，其中最多人贊同的幾個留言，都指他是個相對比較好的「二世祖」，大部分留言都有過千個正評。
人生贏家 VS 豬扒焚化爐
雖然有網友封鄧兆尊為「豬扒焚化爐」、「扒房達人」，但亦有網友對他同時擁有三頭住家表示欽佩，認為他是「人生贏家」。