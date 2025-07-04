鄧兆尊被封為「最討喜二世祖」 公開1原因被爸爸要求做「敗家仔」

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身為圈中有名「二世祖」之一的鄧兆尊，行風低調，願意在TVB做牛做馬，成為網民眼中「最討喜二世祖」。日前鄧兆尊就接受傳媒訪問，大談自己的「二世祖」背景，更表示是爸爸新馬師曾要求自己做「敗家仔」。

鄧兆尊二世祖出身 但卻「要乜冇乜」

鄧兆尊童年並不如大家所想那般奢華，相反，他在與傳媒訪問中提到經常凌晨三點才睡，原因只是陪父親聊天。新馬師曾一方面是慈父，另一方面也是嚴師，從不讓子女驕縱：「要乜冇乜」才是他們家的真實寫照。他自小流連戲班、學功夫、學戲曲，也是在這樣的環境下與父親建立深厚感情。反觀母親洪金梅則性情暴烈，他坦言自己選擇早起上學，就是為了避開她的情緒風暴。家庭中充滿戲劇張力，卻也讓他早早學會忍耐與觀察人性。

鄧兆尊 新馬師曾一方面是慈父，另一方面也是嚴師，從不讓子女驕縱：「要乜冇乜」才是他們家的真實寫照。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）
新馬師曾一方面是慈父，另一方面也是嚴師，從不讓子女驕縱：「要乜冇乜」才是他們家的真實寫照。（圖片來源：YouTube@娛樂好好玩）

爸爸主動要求鄧兆尊做「敗家仔」

在母親一手安排下入行TVB，鄧兆尊從來不是主動追夢的典型。在加拿大約克大學畢業的他，坦言初入行時極為尷尬，父親的名氣反而成為無形壓力。鄧兆尊在訪問中坦言在TVB的日子學會低調開工，不爭、不搶、不抱怨。

然而「敗家仔」這個標籤，卻是父親一手打造的保護色。新馬師曾早知家產風波難免，主動求兒子扮演一個看似無害的角色，將重責大任托付於他。當母親與親戚圍攻而至，鄧兆尊雖然外表吊兒郎當，實際卻是孤軍迎戰。那場家變耗時十年，最終守住了父親的遺志，也讓世人見識到這個敗家仔的韌性與擔當。

鄧兆尊 然而「敗家仔」這個標籤，卻是父親一手打造的保護色。新馬師曾早知家產風波難免，主動求兒子扮演一個看似無害的角色，將重責大任托付於他。（圖片來源：TVB）
然而「敗家仔」這個標籤，卻是父親一手打造的保護色。新馬師曾早知家產風波難免，主動求兒子扮演一個看似無害的角色，將重責大任托付於他。（圖片來源：TVB）

鄧兆尊澄清身家並無十幾廿億

鄧兆尊他奉行不婚主義，不偏心、不強求，只求彼此相安無事。三位女伴全安排居於灣仔同區，方便照應；每年年底，他會一次過為每房預留數十萬元生活費。被問及日後會否重演鄧家爭產風雲，他則顯得從容，直言自己「睇人夠準」，從不與貪財之人深交；即使判斷失誤，亦早已設下防線，「暗藏一着」，無懼後患。

鄧兆尊 以往通常四人行的兆尊，自從同新三奶陳小姐一起後，經常二人世界，錫到出晒面。（圖片來源：苑瓊丹發相）
以往通常四人行的兆尊，自從同新三奶陳小姐一起後，經常二人世界，錫到出晒面。（圖片來源：苑瓊丹發相）
鄧兆尊 鄧兆尊唔介意買大送細，不時與三奶及繼女三人行。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊唔介意買大送細，不時與三奶及繼女三人行。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 鄧兆尊以往不時一拖三出席活動，不過近年已沒見大婆Carmen與二奶車厘子同行。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊以往不時一拖三出席活動，不過近年已沒見大婆Carmen與二奶車厘子同行。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 鄧兆尊現在眼中只有三奶陳小姐，已把車厘子(右二)打入冷宮，而舊三奶Claire(右一)兩年前已被陳小姐取代。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊現在眼中只有三奶陳小姐，已把車厘子(右二)打入冷宮，而舊三奶Claire(右一)兩年前已被陳小姐取代。（圖片來源：東方新地圖片庫）

網民大讚鄧兆尊有觀眾緣有原因

不少網民紛紛留言大讚鄧兆尊多年來深得觀眾喜愛並非偶然，認為他作為二世祖卻甘於搞笑、肯由低做起，實屬難得：「其實佢入TVB乜都肯做，呢點已經好難得」、「以二世祖嚟講，我覺得佢做得幾好，肯做又攪笑，完全唔討人厭」。亦有網民盛讚其父鄧寄塵眼光獨到：「其實啲有錢人最驚嘅，就係仔女太上進，明明三世都食唔晒，安穩生活已經係贏家；太有野心反而易招損友，中招就身家盡失」、「其實最睇得透嘅，係佢老豆」。

圖片來源：YouTube@娛樂好好玩、TVB、苑瓊丹發相、東方新地圖片庫資料或影片來源：原文刊於新假期

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