鄧兆尊被封為「最討喜二世祖」 公開1原因被爸爸要求做「敗家仔」
鄧兆尊二世祖出身 但卻「要乜冇乜」
鄧兆尊童年並不如大家所想那般奢華，相反，他在與傳媒訪問中提到經常凌晨三點才睡，原因只是陪父親聊天。新馬師曾一方面是慈父，另一方面也是嚴師，從不讓子女驕縱：「要乜冇乜」才是他們家的真實寫照。他自小流連戲班、學功夫、學戲曲，也是在這樣的環境下與父親建立深厚感情。反觀母親洪金梅則性情暴烈，他坦言自己選擇早起上學，就是為了避開她的情緒風暴。家庭中充滿戲劇張力，卻也讓他早早學會忍耐與觀察人性。
爸爸主動要求鄧兆尊做「敗家仔」
在母親一手安排下入行TVB，鄧兆尊從來不是主動追夢的典型。在加拿大約克大學畢業的他，坦言初入行時極為尷尬，父親的名氣反而成為無形壓力。鄧兆尊在訪問中坦言在TVB的日子學會低調開工，不爭、不搶、不抱怨。
然而「敗家仔」這個標籤，卻是父親一手打造的保護色。新馬師曾早知家產風波難免，主動求兒子扮演一個看似無害的角色，將重責大任托付於他。當母親與親戚圍攻而至，鄧兆尊雖然外表吊兒郎當，實際卻是孤軍迎戰。那場家變耗時十年，最終守住了父親的遺志，也讓世人見識到這個敗家仔的韌性與擔當。
鄧兆尊澄清身家並無十幾廿億
鄧兆尊他奉行不婚主義，不偏心、不強求，只求彼此相安無事。三位女伴全安排居於灣仔同區，方便照應；每年年底，他會一次過為每房預留數十萬元生活費。被問及日後會否重演鄧家爭產風雲，他則顯得從容，直言自己「睇人夠準」，從不與貪財之人深交；即使判斷失誤，亦早已設下防線，「暗藏一着」，無懼後患。
網民大讚鄧兆尊有觀眾緣有原因
不少網民紛紛留言大讚鄧兆尊多年來深得觀眾喜愛並非偶然，認為他作為二世祖卻甘於搞笑、肯由低做起，實屬難得：「其實佢入TVB乜都肯做，呢點已經好難得」、「以二世祖嚟講，我覺得佢做得幾好，肯做又攪笑，完全唔討人厭」。亦有網民盛讚其父鄧寄塵眼光獨到：「其實啲有錢人最驚嘅，就係仔女太上進，明明三世都食唔晒，安穩生活已經係贏家；太有野心反而易招損友，中招就身家盡失」、「其實最睇得透嘅，係佢老豆」。