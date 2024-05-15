鄧兆尊撐何伯「啲錢想點使咪點使」好心建議何伯夫婦停止受訪
鄧兆尊笑何伯抄自己：買啲嘢咁似我買嗰啲？
兆尊笑謂何伯抄自己，更用高爾夫球作比喻︰「佢買啲嘢咁似我買嗰啲嘢？龍鳳鈪我冇，冇佢咁叻，但鑽石耳環、戒指都有買過嘅，（幾時買呀？）識咗之後先買，打完第19個洞之後，得到咗個肉體，係我俾佢。」
鄧兆尊紅顏知己都一致認為何太不是好人
鄧兆尊認為何伯將手放在何太的大髀上，是一早設計好的動作。他又稱身邊的紅顏知己都一致認為何太不是好人，就算是第三位同樣是有小朋友的陳妙慧(Nana)也認為何太不是好人。兆尊說︰「我識好多內地人為咗攞身分證，結婚之後再離婚，之後再搵自己鍾意嘅嘢。(何伯)到咗呢個年紀搵個伴好應該，但只係睇錯咗啲啫！」
力撐何伯的財務決定：自己啲錢想點使咪點使
兆尊又指何伯打本100萬予何太做生意沒問題，認為那些錢是何伯自己，「就算去澳門一鋪過買100萬都得呀，自己搵呀嘛，使得快定使得慢都係自己決定，呢方面我撐何伯。」但他就認為何太這樣埋何伯身是居心叵測。他又以自身經歷說︰「不過，我睇嚇好唔好食，好食再嚟幫襯囉。」
鄧兆尊分享幾時先應該課金
鄧兆尊認為何伯要追求的東西，不是年青一輩可了解。曾志豪問到兆尊有女埋身時，會何時才送禮物，他說︰「你愈要我愈唔俾，你唔要嗰啲，我就會俾。你有冇釣過魚？你Chok吓Chok吓條魚就好容易上釣。點上釣呢？視乎條魚聰唔聰明。」
鄧兆尊分析何伯的言論應該經過新何太精心排練
對於何伯在訪問中稱自己若再娶一樣遭子女反對，兆尊說︰「何伯講呢番說話好明顯綵排好耐，經過佢太太訓導同綵排好耐先講，如果唔係冇理由咁清晰而又唔駁嘴嘅。」他又認為去到何伯那個年紀，他追求的東西不是後生一輩可以理解，認為他沒有做錯，就算何太稱愛何伯是因為對方愛錫她也沒有錯。
建議何伯夫婦停止接受訪問：你哋唔夠TVB玩嘅
鄧兆尊認為這些飲湯畫面都是導演一早安排好。隨時半年講何伯，然而，兆尊就建議何伯夫婦不要再做訪問︰「唔好再做訪問喇，你哋唔夠TVB玩嘅，連續劇做足半年就無謂啦！（佢哋會死咬落去？）梗係咬，而家講買嘢，下集講公屋，有排玩，逐集同你慢慢玩，一個話題可以玩一個禮拜，成個半年都係何伯啦！福祿壽都扮啦！」
鏡頭擺位預先設計好 何伯夫婦都係按導演指示
他又認為鏡頭擺位等已經一早預設好，畫面連餵飲湯也有，坦言何伯夫婦都是按導演指示，著他們不要再做訪問，否則對自身的影響是非常長遠，更用「輸晒」去形容。兆尊說︰「一定係假，你睇鏡頭都知，講嚇嘢影嚇隻手，一時又摸大髀，已經落定晒Order做呢啲嘢，等大家多嘢講啲！睇嘢清晰啲！仔女唔會出場，大家諗嚇，做訪問點會冇啦啦有湯，又影到有拖手行街，唔好中招啦！賺晒所有收視同扮嘢，拍拍籮友就走，但對於佢哋家人可能越搞越大件事，其實輸晒。」