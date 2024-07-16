鄧兆尊驚爆有「新四奶」？街頭親密照網上瘋傳 真正關係原來係咁樣
鄧兆尊 被爆與一女子著「情侶裝」行街
現年57歲的鄧兆尊一向艷福無邊，同時擁有三名女友Carmen、Cherry和陳妙慧（Nana），最近有社交網專頁公開他與一名女子翹手行街的照片，相中可見兩人同樣穿著白色T恤，似足「情侶裝」，而且這名女子的外型似乎符合鄧兆尊的喜好，使得不少網民都猜測他可能有新「四奶」。
鄧兆尊「新歡」貌似「新何太」
這張照片引發網上多個群組熱議，網民紛紛留言指該女子貌似「新何太」，大讚兆尊好「識食」：「今次挑戰重量級」、「呢期流行河馬」、「珠圓玉潤好福氣」、「識玩」、「新河馬」、「果然有眼光」、「惜食典範」等，但亦有不少網民認出這名女子的真正身份，原來係一位名叫「霞姐」張錦霞的YouTuber。
真相大白：拍攝合照非戀情
兆尊在《田豪祖3寶Channel》的直播中就回應了這段緋聞，之前他曾形容三位女友是「水、電、煤」，今次在貴花田問到「四奶」傳聞時，他就解釋說：「佢就係盛傳中嘅差餉？呢個係你哋一個YouTuber，好出名嘅，叫霞姐，香城一姐，上次我話去拍嘢，就係佢哋邀請我，同我拍咗個劇，跟住就係咁囉。」
兆尊指「霞姐」已有人「認頭」
兆尊形容霞姐斯文又怕醜，指已忘記相片何時影，估計應該是劇照。他直言霞姐已有人「認頭」，拍片的導演趙羅尼「已經長期做佢條仔」，又指親密動作是由霞姐作主動：「係霞姐主動問我可唔可以翹住手，我話拖住都得，你鍾意點都得，咁佢一嘢翹咗過嚟。」
稱翹手係「返工福利」無需備案
對於被大家誤會有新「四奶」，兆尊表示不介意，讓大家笑一下無所謂，並表示拍攝前不用向3位女友交代工作：「唔使備案，呢啲係返工福利，咁都要備案嘅咩？」此外，兆尊還稱讚YouTube頻道《香城映画》拍攝十分認真，笑言要帶埋曾志豪去拍片：「片入面仲有好多唔同嘅靚女，播嗰陣你哋睇。」
鄧兆尊風流情史再重溫：
成為鄧兆尊三奶的單親媽媽陳妙慧（Nana）帶住一對仔女投靠鄧兆尊多年，依然跑贏大婆同二奶，疫情期間只見兆尊與三奶出雙入對，曾被本刊影到去沙灘碌地沙情感大爆發後又被影到當街有接觸，以往陪女友分班制已蕩然無存。有指三奶非常進擊，為迷惑兆尊誓坐正奇招盡出。2021年更傳三奶肚凸凸疑似有喜。
鄧兆尊情陷新三奶
鄧兆尊常被稱為「男人之光」，原因是多年來盡享齊人之福，自從同舊三奶Claire分手，旋即由陳妙慧（Nana）補位。早年有人見到兆尊同肚凸凸豐滿女子現身養和醫院，兆尊在旁百般呵護，即惹來三奶大肚疑雲。其後陳小姐瘦身廿磅脫脂上陣，成功令兆尊為一塊半肥瘦豬扒放棄整個肉食市場。
不育主義有變數
對於三奶得勢令大婆Carmen和二奶車厘子不滿，鄧兆尊接受傳媒時表示三個女人相處融洽，冇問題，仲話一對繼子女叫他做叔叔，視如己出，有教小朋友讀書。以往對小朋友興趣不大的鄧兆尊，竟然唔同晒，對於會否生仔，兆尊更話會隨緣，似乎已經唔再抗拒，開綠燈畀三奶？
鄧兆尊春情大爆發
同新歡打得火熱的鄧兆尊，2020年更衝出灣仔，陪住新三奶勇闖南灣與陽光玩遊戲，面對進擊的三奶姣騰騰掃髀罅，鄧兆尊根本無力招架，之前話過與女友不會公開親熱的他，情不自禁破晒戒拖晒手又錫膊頭。為博新三奶一笑冷落其餘兩位，鄧兆尊仲話冇大細超？
鄧兆尊南灣慾戰國產新歡
三奶成功獨霸兆尊，令向來佛系的兆尊離開他的活動範圍（灣仔與銅鑼灣），甚至親自揸車陪她去十年都唔去一次的海灘，鄧兆尊曬太陽的畫面罕有地出現，而且仲非常之香艷。早前兆尊與三奶在淺水灣現身，見海灘非常多人，二人轉去附近的南灣，身穿黑色碎花三點式的三奶看來對自己的逼爆身材充滿自信，不斷擺出大媽甫士要兆尊為她影寫真，期間又揭開泳衣用手指篤自己心口團肉，影相時又借意彎腰，甚至出手姣掃兆尊髀罅，令他長時期維持開心興奮的狀態，笑唔停。
鄧兆尊對新歡寵愛有加
歎慣的兆尊最抗拒戶外活動，今次肯紆尊降貴陪女友享受日光浴實屬難得，身穿T恤短褲的他為配合三奶，碌完沙灘纏綿完，又陪她行去海邊影相，不過影咗幾張相兆尊就提議離開，令三奶扁晒嘴。以前兆尊與女友行街都是保持距離，絕少被影過拖手或有其他親熱行為，他曾說為公平起見不會與任何一位女友有公開的親密行為，所以今次他與三奶的互動絕對是前所未有，拖手與攬攬錫錫全部做齊，而且睇得出兆尊樂在其中。能令兆尊破晒戒，國產L小姐果然威力無窮，看來即使正印Carmen與二奶車厘子聯手對抗，都未必係佢對手。