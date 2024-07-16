鄧兆尊

鄧兆尊驚爆有「新四奶」？街頭親密照網上瘋傳 真正關係原來係咁樣

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已有3名女友的鄧兆尊，近日被影到與一名「重量級」女子在街頭親密同行，引發網民熱議，猜測這位外型符合鄧兆尊喜好的女子，是他的新「四奶」！

鄧兆尊 被爆與一女子著「情侶裝」行街

現年57歲的鄧兆尊一向艷福無邊，同時擁有三名女友Carmen、Cherry和陳妙慧（Nana），最近有社交網專頁公開他與一名女子翹手行街的照片，相中可見兩人同樣穿著白色T恤，似足「情侶裝」，而且這名女子的外型似乎符合鄧兆尊的喜好，使得不少網民都猜測他可能有新「四奶」。

鄧兆尊 鄧兆尊近日被影到與一女子在街頭親密同行。（圖片來源：FB圖片）
鄧兆尊近日被影到與一女子在街頭親密同行。（圖片來源：FB圖片）

鄧兆尊「新歡」貌似「新何太」

這張照片引發網上多個群組熱議，網民紛紛留言指該女子貌似「新何太」，大讚兆尊好「識食」：「今次挑戰重量級」、「呢期流行河馬」、「珠圓玉潤好福氣」、「識玩」、「新河馬」、「果然有眼光」、「惜食典範」等，但亦有不少網民認出這名女子的真正身份，原來係一位名叫「霞姐」張錦霞的YouTuber。

鄧兆尊 這名女子原來是YouTuber「霞姐」張錦霞。（圖片來源：霞姐IG）
這名女子原來是YouTuber「霞姐」張錦霞。（圖片來源：霞姐IG）
鄧兆尊 之前霞姐都有扮過「新何太」，影片上架2個月，已有近77萬Views數，成為《香城映画》最高Views數的影片。（圖片來源：YouTube@香城映画）
之前霞姐都有扮過「新何太」，影片上架2個月，已有近77萬Views數，成為《香城映画》最高Views數的影片。（圖片來源：YouTube@香城映画）

真相大白：拍攝合照非戀情

兆尊在《田豪祖3寶Channel》的直播中就回應了這段緋聞，之前他曾形容三位女友是「水、電、煤」，今次在貴花田問到「四奶」傳聞時，他就解釋說：「佢就係盛傳中嘅差餉？呢個係你哋一個YouTuber，好出名嘅，叫霞姐，香城一姐，上次我話去拍嘢，就係佢哋邀請我，同我拍咗個劇，跟住就係咁囉。」

鄧兆尊 兆尊在直播中回應有關新「四奶」的緋聞。（圖片來源：YouTube@田豪祖3寶channel）
兆尊在直播中回應有關新「四奶」的緋聞。（圖片來源：YouTube@田豪祖3寶channel）

兆尊指「霞姐」已有人「認頭」

兆尊形容霞姐斯文又怕醜，指已忘記相片何時影，估計應該是劇照。他直言霞姐已有人「認頭」，拍片的導演趙羅尼「已經長期做佢條仔」，又指親密動作是由霞姐作主動：「係霞姐主動問我可唔可以翹住手，我話拖住都得，你鍾意點都得，咁佢一嘢翹咗過嚟。」

鄧兆尊 導演趙羅尼（Ronnie）是霞姐男友。（圖片來源：YouTube@香城映画）
導演趙羅尼（Ronnie）是霞姐男友。（圖片來源：YouTube@香城映画）

稱翹手係「返工福利」無需備案

對於被大家誤會有新「四奶」，兆尊表示不介意，讓大家笑一下無所謂，並表示拍攝前不用向3位女友交代工作：「唔使備案，呢啲係返工福利，咁都要備案嘅咩？」此外，兆尊還稱讚YouTube頻道《香城映画》拍攝十分認真，笑言要帶埋曾志豪去拍片：「片入面仲有好多唔同嘅靚女，播嗰陣你哋睇。」

鄧兆尊 兆尊成功令身邊女人唔會為佢爭風呷醋，前三奶Claire（右）與二奶車厘子（右二）、大婆Carmen曾在2017年結伴孖兆尊及小艾看草蜢演唱會。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
兆尊成功令身邊女人唔會為佢爭風呷醋，前三奶Claire（右）與二奶車厘子（右二）、大婆Carmen曾在2017年結伴孖兆尊及小艾看草蜢演唱會。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

鄧兆尊風流情史再重溫：

成為鄧兆尊三奶的單親媽媽陳妙慧（Nana）帶住一對仔女投靠鄧兆尊多年，依然跑贏大婆同二奶，疫情期間只見兆尊與三奶出雙入對，曾被本刊影到去沙灘碌地沙情感大爆發後又被影到當街有接觸，以往陪女友分班制已蕩然無存。有指三奶非常進擊，為迷惑兆尊誓坐正奇招盡出。2021年更傳三奶肚凸凸疑似有喜。

鄧兆尊情陷新三奶

鄧兆尊常被稱為「男人之光」，原因是多年來盡享齊人之福，自從同舊三奶Claire分手，旋即由陳妙慧（Nana）補位。早年有人見到兆尊同肚凸凸豐滿女子現身養和醫院，兆尊在旁百般呵護，即惹來三奶大肚疑雲。其後陳小姐瘦身廿磅脫脂上陣，成功令兆尊為一塊半肥瘦豬扒放棄整個肉食市場。

鄧兆尊 以往通常四人行的兆尊，自從同新三奶陳小姐一起後，經常二人世界，錫到出晒面。（圖片來源：苑瓊丹發相）
以往通常四人行的兆尊，自從同新三奶陳小姐一起後，經常二人世界，錫到出晒面。（圖片來源：苑瓊丹發相）
鄧兆尊 兆尊破天荒帶埋三奶接受好友苑瓊丹訪問時，於影片中兆尊自認鍾意食「豬扒」，又讚陳小姐靚女兼聽話，三奶就用「譚仔阿姐」式廣東話自爆煮牛扒箍實兆尊個胃。（圖片來源：苑瓊丹發相）
兆尊破天荒帶埋三奶接受好友苑瓊丹訪問時，於影片中兆尊自認鍾意食「豬扒」，又讚陳小姐靚女兼聽話，三奶就用「譚仔阿姐」式廣東話自爆煮牛扒箍實兆尊個胃。（圖片來源：苑瓊丹發相）
鄧兆尊 三奶育有一名十多歲的女，兆尊表示每人都有過去，毫不介意，更曾三人行出巡，弓中兆尊亦對新三奶女兒照顧有加。（圖片來源：苑瓊丹發相）
三奶育有一名十多歲的女，兆尊表示每人都有過去，毫不介意，更曾三人行出巡，弓中兆尊亦對新三奶女兒照顧有加。（圖片來源：苑瓊丹發相）

不育主義有變數

對於三奶得勢令大婆Carmen和二奶車厘子不滿，鄧兆尊接受傳媒時表示三個女人相處融洽，冇問題，仲話一對繼子女叫他做叔叔，視如己出，有教小朋友讀書。以往對小朋友興趣不大的鄧兆尊，竟然唔同晒，對於會否生仔，兆尊更話會隨緣，似乎已經唔再抗拒，開綠燈畀三奶？

鄧兆尊 鄧兆尊唔介意買大送細，不時與三奶及繼女三人行。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
鄧兆尊唔介意買大送細，不時與三奶及繼女三人行。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
鄧兆尊 鄧兆尊以往不時一拖三出席活動，不過近年已沒見大婆Carmen與二奶車厘子同行。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
鄧兆尊以往不時一拖三出席活動，不過近年已沒見大婆Carmen與二奶車厘子同行。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

鄧兆尊春情大爆發

同新歡打得火熱的鄧兆尊，2020年更衝出灣仔，陪住新三奶勇闖南灣與陽光玩遊戲，面對進擊的三奶姣騰騰掃髀罅，鄧兆尊根本無力招架，之前話過與女友不會公開親熱的他，情不自禁破晒戒拖晒手又錫膊頭。為博新三奶一笑冷落其餘兩位，鄧兆尊仲話冇大細超？

鄧兆尊 擁有傲人身形的三奶原來是性情中人，與鄧兆尊曬住傾唔停，坐姿與笑聲同樣豪邁。（圖片來源：東方新地圖片庫）
擁有傲人身形的三奶原來是性情中人，與鄧兆尊曬住傾唔停，坐姿與笑聲同樣豪邁。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 兆尊的新三奶約三十幾歲，身材超級圓潤皮膚白滑，完全是鄧兆尊喜歡的類型。（圖片來源：東方新地圖片庫）
兆尊的新三奶約三十幾歲，身材超級圓潤皮膚白滑，完全是鄧兆尊喜歡的類型。（圖片來源：東方新地圖片庫）

鄧兆尊南灣慾戰國產新歡

三奶成功獨霸兆尊，令向來佛系的兆尊離開他的活動範圍（灣仔與銅鑼灣），甚至親自揸車陪她去十年都唔去一次的海灘，鄧兆尊曬太陽的畫面罕有地出現，而且仲非常之香艷。早前兆尊與三奶在淺水灣現身，見海灘非常多人，二人轉去附近的南灣，身穿黑色碎花三點式的三奶看來對自己的逼爆身材充滿自信，不斷擺出大媽甫士要兆尊為她影寫真，期間又揭開泳衣用手指篤自己心口團肉，影相時又借意彎腰，甚至出手姣掃兆尊髀罅，令他長時期維持開心興奮的狀態，笑唔停。

鄧兆尊 （圖片來源：東方新地圖片庫）
（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 沉醉於溫柔香的兆尊，破晒戒與L小姐公開拖手，場面好溫馨。（圖片來源：東方新地圖片庫）
沉醉於溫柔香的兆尊，破晒戒與L小姐公開拖手，場面好溫馨。（圖片來源：東方新地圖片庫）

鄧兆尊對新歡寵愛有加

歎慣的兆尊最抗拒戶外活動，今次肯紆尊降貴陪女友享受日光浴實屬難得，身穿T恤短褲的他為配合三奶，碌完沙灘纏綿完，又陪她行去海邊影相，不過影咗幾張相兆尊就提議離開，令三奶扁晒嘴。以前兆尊與女友行街都是保持距離，絕少被影過拖手或有其他親熱行為，他曾說為公平起見不會與任何一位女友有公開的親密行為，所以今次他與三奶的互動絕對是前所未有，拖手與攬攬錫錫全部做齊，而且睇得出兆尊樂在其中。能令兆尊破晒戒，國產L小姐果然威力無窮，看來即使正印Carmen與二奶車厘子聯手對抗，都未必係佢對手。

鄧兆尊 鄧兆尊與新三奶來到南灣，蓆都冇張就咁瞓低，二人攬住碌來碌去又錫吓嘴仔咁，好纏綿。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊與新三奶來到南灣，蓆都冇張就咁瞓低，二人攬住碌來碌去又錫吓嘴仔咁，好纏綿。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 三奶春情大爆發，姣到出汁出手掃兆尊髀罅，已過半百的兆尊亦禮尚往來，含春反白眼輕啜女友香肩。（圖片來源：東方新地圖片庫）
三奶春情大爆發，姣到出汁出手掃兆尊髀罅，已過半百的兆尊亦禮尚往來，含春反白眼輕啜女友香肩。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 （圖片來源：東方新地圖片庫）
（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 來自國內的三奶在沙灘上狂擺大媽甫士，其中一個彎腰跌 G奶，令兆尊睇到口擘擘。（圖片來源：東方新地圖片庫）
來自國內的三奶在沙灘上狂擺大媽甫士，其中一個彎腰跌 G奶，令兆尊睇到口擘擘。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 由岸上影到落水，三奶都可以擺出不同款式的大媽甫士，而兆尊亦好落力做好攝影師的本份。（圖片來源：東方新地圖片庫）
由岸上影到落水，三奶都可以擺出不同款式的大媽甫士，而兆尊亦好落力做好攝影師的本份。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 （圖片來源：東方新地圖片庫）
（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 有兆尊陪去沙灘的三奶，離開時換了透視裙，邊行邊請兆尊食波餅，絕對唔會放過任何一個發姣機會。（圖片來源：東方新地圖片庫）
有兆尊陪去沙灘的三奶，離開時換了透視裙，邊行邊請兆尊食波餅，絕對唔會放過任何一個發姣機會。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 仍然有心有力的兆尊，雖然身材稍削，但仍用他強而有力的臂彎攬實三奶。（圖片來源：東方新地圖片庫）
仍然有心有力的兆尊，雖然身材稍削，但仍用他強而有力的臂彎攬實三奶。（圖片來源：東方新地圖片庫）
鄧兆尊 平時多見兆尊做步兵，在灣仔及銅鑼灣一帶游走，這日他罕有地親自做司機接載新三奶外出。（圖片來源：東方新地圖片庫）
平時多見兆尊做步兵，在灣仔及銅鑼灣一帶游走，這日他罕有地親自做司機接載新三奶外出。（圖片來源：東方新地圖片庫）

撰文：東方新地圖片來源：FB圖片、霞姐IG、YouTube@香城映画、YouTube@田豪祖3寶channel、新傳媒圖片庫、苑瓊丹發相

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